"Pitäkää tunkkinne!" – Tehyn jäsenet suuttuivat kunta-alan neuvottelutuloksista, mutta harva jätti liiton

Tehyn Facebook-sivuille on kertynyt satoja kommentteja, joissa arvostellaan työehtosopimusneuvottelujen tulosta.

Tehyn neuvottelutuloksen pääkohdat Palkkaratkaisu yleisen linjan mukainen. Kuntatyönantajien mukaan sopimuskauden ensimmäisenä vuonna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuskauden piirissä toteutetaan yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia. Tämä on tarkoitus toteuttaa 1. toukokuuta lähtien. Ensi vuoden alusta paikallinen järjestelyerä 1,25 prosenttia. Vuoden 2019 huhtikuussa yhden prosentin yleiskorotus. Lomarahaleikkauksen kompensaatio toteutuu paikalliseen tuloksellisuuteen liittyvänä kertaeränä, joka on 9,2 prosenttia. Keskimäärin kuntatyöntekijälle 260 euroa kahdessa vuodessa. Oma sopimus ei vielä syntynyt, mutta seuraavaksi asiaa alkaa valmistella työryhmä. Tehyn ja SuPerin puheenjohtajat pitävät täät isona edistysaskeleena.

Kunta-alan työehtokiistaan Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn osalta saatu sopu on suututtanut monet liiton jäsenet. Esimerkiksi neuvottelutulosta avaavaan Facebook-julkaisuun on kertynyt noin kahdentoista tunnin aikana yli 700 kommenttia. Suurin osa kommentoijista kertoo olevansa pettyneitä ratkaisuihin. Osa on jopa kertonut eronneensa tai aikovansa erota liitosta.

– Eroilmoitus lähti tänään. Kuinkahan monta muutakin teki saman? Joukkovoimaa???? Pitäkää tunkkinne!

– Huoh. Että jatketaan vaan "korkeiden" liitonmaksujen maksamista tyhjästä. Tuntuu ettei liitot oikeasti pidä hoitajien puolta. Kylläpä muut alat saa lakkoilla hyvillä mielin, liitot saavat kohtuu hyvin tahtonsa läpi - mennään sitten hoitoalalle. Liitto taputtelee päähän todeten: "Rakkaat Hoitajat, tämä on kutsumusammatti!"

– Te annoitte jälleen huijata itseänne. Tulos on reilusti tappiollinen eikä kata edes lomarahojen menetystä. Kunta pääsi jälleen huijaamaan hoitajia

– Jotta palkat kuntoon vai miten se meni? Liitto ainakin vaihtuu, että moi moi.

Monet kommentoijat olisivat toivoneet parempaa palkankorotusta ja lomarahakompensaatiota. Osa on myös hämillään siitä, mitä tuloksellisuuteen liittyvä kertaerä käytännössä tarkoittaa.

Oma sopimus koetaan tärkeäksi

Myös Twitterissä ihmiset purkavat pettymystään sopimukseen.

Ei sitten #omasopimus eikä #lomarahakompensaatio ? Miten tämä edistää työ-ja perhe-elämän yhdistämistä? Meillä mies tekee pelkkää iltaa, koska kahden shn perheessä toisen on pakko ”tienata”, itse teen aamua. 1,5v lasta vaihdetaan sairaalan parkkipaikalla. — Hanna (@hanna_maatt) 8. helmikuuta 2018

Osa tuo kuitenkin esiin sen, että oma sopimus on edennyt ensimmäistä kertaa eikä palkkoja ole helppoa saada korotettua paljon yhdellä sopimuksella.

Itse pidän omaa sopimusta paljon tärkeämpänä kuin muutaman satasen kertakorvausta. Jos joku kuvitteli että yhdellä kierroksella päästään suoraan pois palkkakuopasta niin suosittelen lääkityksen tarkistusta. — Atte Nieminen (@AtteNieminen) 9. helmikuuta 2018

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pääluottamusmies ja valtuuston jäsen Juha Honkakoski tuo esiin sopimuksen hyviä puolia.

Tilapäisen hoitovapaa ad 12 vuotiaalle lapselle, palkallisen isyysvapaan 100% kasvu ja kuntoutusrahaa johtavan syrjivien sairasloma määräysten poisto olivat mahtavia pääavauksia hyvinvointia parantaviin teksimääräyksiin #kvtes:ssa Kiitos @millaryt ping @STTKMikonkatu @Tehy_ry — Juha Honkakoski (@JHonkakoski) 9. helmikuuta 2018

Eroamisia toistaiseksi vähän

Tehyn järjestötoiminnan johtaja Tanu Heikkinen kertoo, että tämän päivän aikana eroilmoituksia on tullut 60. Heikkinen arvioi, että kyse on varsin tavallisesta määrästä. Esimerkiksi kuukaudessa Tehystä eroaa keskimäärin parisataa jäsentä pelkästään eläköitymisten takia.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer kokoontuu lähipäivinä päättämään neuvottelutuloksen hyväksymisestä.

