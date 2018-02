Hätäpuheluiden 112-kännykkäsovellus yleistynyt vinhaa vauhtia – jo lähes 1,5 miljoonaa latausta

Hätäpuheluihin tarkoitettu 112 Suomi -kännykkäsovellus on yleistynyt todella nopeasti suomalaisten puhelimissa. Kesäkuussa 2015 julkaistu sovellus rikkoi miljoonan latauksen rajan hieman alle kahdessa vuodessa julkaisustaan ja nyt helmikuussa sovelluksella on jo lähes 1,5 miljoonaa latausta.

– Sovellus on myynyt aika hyvin itse itseään. Se on Euroopan suosituin hätäkeskussovellus, toteaa hätäkeskuspalvelujen johtaja Marko Nieminen Hätäkeskuslaitoksesta.

Kasvunvaraa on silti edelleen runsaasti niin 5,5 miljoonan asukkaan Suomessa kuin muuallakin: Niemisen mukaan Hollantiin on tekeillä pitkälti Suomen mallin mukainen sovellus. Ruotsissa systeemi on hieman toisenlainen, ja Virossa vastaavaa ei ainakaan vielä ole lainkaan.

Sijainti automaattisesti

112 Suomi -mobiilisovelluksen tärkeä etu on, että se välittää hätäpuhelun soittajan sijaintitiedon automaattisesti hätäkeskukseen ja samalla yhdistää soittajan hätäkeskukseen kertomaan avuntarpeestaan. Näin sovellus nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa.

– Sovelluksesta on ollut suuri apu muun muassa eksyneiden marjastajien löytämisessä. Satoja marjastajia löydettiin tai opastettiin pois eksyksistä sovelluksen antaman sijaintitiedon avulla yksistään viime vuonna, Nieminen sanoo.

Kovasta kasvusta huolimatta 112-sovelluksen kautta tulee vain marginaalinen osa hätäpuheluista, viime vuonna 40 000 kappaletta, kun kaikkiaan hätäpuheluita tehtiin viime vuonna 2,65 miljoonaa. Pääosa niistä tehdään siis perinteisesti näpyttelemällä puhelu numeroon 112.

Uusia ominaisuuksia

112-sovellukseen on lähiaikoina tulossa uusia ominaisuuksia ja palveluita, sillä hätäpuhelun soittajan sijaintitieto välittyy puhelimista jo pitkälti automaattisesti hätäkeskukseen.

Yleiset android-puhelimet (mm. Samsung) ovat viime lokakuusta lähtien lähettäneet sijaintitiedon automaattisesti hätäkeskukseen jokaisesta hätäpuhelusta. Niemisen mukaan vastaava on tulossa Apple-puhelimiin kevään aikana.