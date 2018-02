Indonesia suunnittelee homoseksuaalien ja esiaviollisen seksin kieltämistä lailla

Tällä hetkellä seksi on kielletty homoseksuaaleilta Acehin maakunnassa.

Indonesia edistää parhaillaan lakialoitetta, joka kieltäisi homoseksuaaleilta ja naimattomilta seksin harrastamisen kokonaan.

Aloitteen takana ovat tiettävästi kaikki suurimmat puolueet, kertoo uutistoimisto AFP. Taustalla on uskonnollinen fundamentalismi, joka on nostanut päätään maassa viime aikoina. Indonesia on maailman suurin muslimimaa.

Ehdotus on myös saanut osakseen paljon kritiikkiä.

Mikäli lakialoite menisi läpi, sillä olisi vaikutuksia etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Tällä hetkellä seksi on maassa kielletty homoseksuaaleilta Acehin maakunnan itsehallintoalueella.

Indonesian viranomaiset ja uskonnolliset aktivistit ovat viime aikoina kampanjoineet ahkerasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä vastaan. Acehissa poliisi teki hiljattain ratsioita kampaamoihin, joiden transsukupuolisia työntekijöitä vietiin poliisiasemalle.

YK:n ihmisoikeuskomissaari Zeid Ra'ad Al Hussein vaatii, että uudesta lakiehdotuksesta poistetaan kaikki syrjintä. Hän on keskustellut asiasta Indonesian presidentin Joko Widodon kanssa.

– Vastenmielistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vastaista retoriikkaa viljellään nähtävästi kyynisiä poliittisia tarkoitusperiä varten. Se vain syventää heidän kärsimystään ja luo tarpeettomia jakolinjoja, hän sanoi AFP:n mukaan.

Lähteet: AFP