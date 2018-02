Suomalaisperhe pyöräili kolmen pienen lapsen kanssa tandemeilla Kreetalle – "Mennään niin pitkälle kuin päästään"

Hilla Hanhela ja Viljami Ilola pitävät ekologisesta ja vapaasta matkailusta. Haniassa pyöräilyperhe on jo kuuluisa.

HANIA Kaksi aitaan nojaavaa tandempyörää ei ole jokapäiväinen näky Hanian keskustan puistossa. Hilla Hanhelan (28) ja Viljami Ilolan (35) perhe erottuu joukosta nopeasti.

Nelisen kuukautta Kalamakissa Hanian ulkopuolella asunut perhe polkee pyörillä usein keskustaan. Kotoa Kokkolasta lähdettiin Kreetalle viime kesäkuussa, ja matkaa tehtiin Kreetalle polkypyörillä Euroopan halki koko viime kesä ja syksy.

Hanhelan ja Ilolan matkamotto kuuluu ”Kävi miten kävi, mennään niin pitkälle kuin päästään ja sieltä mistä päästään.”

Kreikassa on parhaillaan karnevaaliaika. Näyteikkunat kiinnostavat Kiisua ja Eloa. Sofia Papastrati / Yle

Pyöräilyssä parasta ovat vaihtuvat maisemat, äänet, auringon paiste ja tuulen tuiverrus kasvoilla. Matka on yhteistyötä ja pieniä kokemuksia.

– Joka maassa tuntuu, että aha, tämäkin on tätä tavallista elämää täällä. Se on opettavaista ja antaa ymmärrystä siitä, että me ollaan kaikki vain tavallisia ihmisiä, Hilla Hanhela sanoo.

Vastaantulijat ovat saattaneet ihailla perheen polkemista ja huudahdella ”Bravo, it’s a dream!” Silloin Hanhelan tekisi mieli huomauttaa, että matka on luksuksesta kaukana.

– Välillä tulee tunne, että tämä on rankkaa, eikä ollenkaan lomaa. Eri maiden kielen ja kulttuurin ymmärtäminen jää myös vajavaiseksi, kun matka on jatkuvaa etenemistä, Hilla Hanhela kertoo.

Haniassa Viljamin pyörän perässä ei ole tavarakärryä. Ennen Suomeen lähtöä Hilla ja Viljami aikovat tehdä kokeilupakkauksen. Sofia Papastrati / Yle

Ilon – mutta oman haasteensakin – tuo kotikoulun pitäminen lapsille. Käytännössä opiskelu on tarkoittanut e-kirjojen ja karttojen tutkimista ja keskustelua asioista, jotka lapsia sillä hetkellä kiinnostavat.

Matkavälineenä 30-vuotiaat tandemit

Perheen vanhin tytär, kahdeksanvuotias Kiisu vertaa Euroopan matkaa vähän kuin suureen seikkailuun.

Hillan ja Viljamin perheen reitti läpi Euroopan Lähtö Kokkolasta kesäkuussa 2017.

Suomesta lautalla Saksaan ja pyöräillen Itävaltaan, Slovakiaan, Unkariin sekä Serbiaan. Junalla entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian rajalle, mistä pyöräillen Thessalonikiin. Juna Ateenaan ja laivalla Kreetalle.

Perheen kahdeksanvuotias tytär polki omalla pyörällä Etelä-Saksasta Budapestiin. Poljettu kokonaismatka Suomesta Kreikkaan noin 3 000 kilometriä. Eriin jaettu polkeminen vei päivittäin noin neljä tuntia. Pisin poljettu päivämatka 90 kilometriä.

Paluumatka alkaa helmi-maaliskuun vaihteessa. Suomeen on määrä päästä kesäkuussa.

Paluureittiä varten pyöriin on asennettu Haniassa sähköt.

Seikkailun varrella Hanian puistoon unohtui jokin aika sitten laukku, jossa meni Kiisun kirjastokortti ja leluja.

– Pikkuisen kyllä kaduttaa että lähdettiin koko matkalle, koska jos ei oltaisi lähdetty, niin laukku ei olisi hukkunut, Kiisu Hanhela miettii.

Hän tunnustaa, että Suomeen on ollut välillä ikävä.

– Mutta sitten ollaan tajuttu, että kyllä täälläkin on aika kivaa. Ja matkan jälkeen voi mennä Suomeen takaisin.

Tandemeilla on ikää, mutta ne kulkevat. Kiisu ja hänen sisaruksensa, kolmevuotias Apila ja kuusivuotias Elo laittavat kypärät päähän ja nousevat tandemeihin vanhasta tottumuksesta.

Pyöräily on osa perheen arkea myös Suomessa. Autoa heillä ei ole.

Takana on myös aiemmin poljettu pidempi pyörämatka Eestiin, Puolaan ja Saksaan.

Tätä matkaa varten Viljami Ilola korjasi kolmekymmentä vuotta vanhat tandemit lähtökuntoon. Toisesta pyörästä on sittemmin katkennut kertaalleen taka-akseli.

Vaikka monet tunnistavat jo Haniassa suomalaiset pyöräilijät, riittää myös ihmettelijöitä. Sofia Papastrati / Yle

– Eräs ystävämme sanoikin, että nostaa peukkuja, kun uskallamme tällaisilla rämillä liikkua, Hilla Hanhela naurahtaa.

Ilola tarkistaa samalla tabletilta reitin Hanian venetsialaiseen satamaan, ja perhe kiihdyttää puistosta vauhtiin. Läheisessä kahvilassa tarjoilijat ovat vähällä tiputtaa tarjottimensa.

Myös kulkukoirat seuraavat menoa hölmistyneinä. Jotkut haukahtavat, sillä tandemit ovat kaksipyöräisiä siinä missä mopot ja vaativat älähdyksen.

Säästäväisyys on matkan edellytys

Viljami Ilola muistelee, että päätös etelän lämpöön suuntaamisesta kypsyi jo Saksassa.

Elo, Kiisu ja Apila viihtyvät Kreetalla. Elo ja Kiisu ovat kuluvan lukuvuoden kotikoulussa. Sofia Papastrati / Yle

Kreikka tuli ajatuksiin Budapestissa. Serbian kohdalla kohteeksi tarkentui Kreeta.

Kahden Kreetalla vietetyn telttaviikon jälkeen perhe majoittui vuokra-asuntoon.

– Asumme kuin sillit purkissa, mutta ei niin purkissa kuin teltassa, Hilla Hanhela täsmentää.

Teatteri-ilmaisun ohjaajaksi valmistunut Hanhela saa Suomesta työttömyyskorvausta, koska etsii matkalla töitä.

Pitkään koti-isänä olleella Ilolalla ei ole ammattia lainkaan. Säästäväisyys matkan aikana on jatkumoa Suomessa vietettyyn tiukan budjetin arkeen. Rahaa on nyt kulunut vähemmän kuin kotimaassa, arviolta 1 000-1 500 euroa kuussa.

Harrastustoiminta rytmittää arkea Kreetalla. Kiisu käy viikottain ilmajoogassa. Sofia Papastrati / Yle

Kreetan ihmeellinen luonto

Hanian ympäristöä perhe on ehtinyt koluta 80 kilometrin säteellä. Talvella kaikkialla on rauhallista.

Tutuiksi ovat tulleet pikku kylät appelsiini- ja oliivipuuviljelmineen. Vuoristoteilläkin on retkeilty, sillä paluumatkan jouduttamiseksi Ilola asensi pyöriin Haniassa sähköt.

Luonto on tehnyt vaikutuksen lapsiin. Elo keräilee rantakiviä ja Kiisu ihailee vuoria.

– Jos on pilvetön päivä, voi nähdä vuorten huiput, kun ne on täynnä lunta, Kiisu Hanhela kertoo.

Mullistavinta Haniassa oli rankka tulva ennen joulua. Perheen taloon tulvi vettä ja mutaa sisään asti. Tandemit peittyivät mutaan ja hiekkaan niin, että Ilolan oli vaihdettava pyöriin osia.

Kypärä pelasti Viljami Ilolan hengen Saksassa, kun hän ajoi päin rautatien matalaa alikulkutunnelia. Sofia Papastrati / Yle

Matkavakuutus turvana vakavissa tilanteissa

Kreetan maanteillä tapahtuu vuosittain paljon kuolonkolareita. Hanhela pitää kuitenkin kreikkalaista liikennekulttuuria rauhallisempana kuin vaikkapa slovakialaista.

– Slovakiassa meitä ihan oikeasti pelotti. Täällä ihmiset kommunikoivat liikenteessä. Sääntöjä ei ehkä kunnioiteta tarpeeksi, mutta liikenteessä ollaan hereillä, Hilla Hanhela kuvailee.

Elo seuraa muuta perhettä usein kävellen. Sofia Papastrati / Yle

Ilolan mukaan matkavakuutus on osoittautunut pitkällä matkalla välttämättömäksi. Sitä tarvittiin esimerkiksi Saksassa, kun Elo sai vesiliukumäessä aivotärähdyksen ja joutui sairaalaan.

Kreetalla Apila ehti puolestaan työntää vauhdissa jalan pyörän pinnojen väliin. Jalka joutui kipsiin viideksi viikoksi.

Julkisuus vie eteenpäin tärkeitä sanomia

Kun Hanhelan ja Ilolan matka kääntyy nyt loppusuoralle, on pyöräilyperheellä Kreikassa jo mainetta.

Hanian kaduilla perhettä tervehditään autoista ja mopoista suomeksi. Haastattelujakin on annettu televisioon ja paikallislehteen.

Hanhela paljastaa ihmisten kiinnostuksen tulleen yllätyksenä. Lapsilla ei taas ole muuta julkisuutta vastaan, kuin että haastatteluja ei tehtäisi vierailla kielillä.

– Koska en osaa kreikkaa tai englantia, Kiisu Hanhela selventää.

Mutta on Euroopan läpi pyöräilemisellä aivan tietoisesti haettukin julkisuutta.

Hillan ja Viljamin perhe asuu Hanian ulkopuolella lähellä rantaa. Sofia Papastrati / Yle

– Näytämme niille, jotka harkitsevat lasten tekoa, että lapset eivät ole taakka tai este matkustamiselle, Viljami Ilola sanoo.

– Ihmisten on myös hyvä tietää, että ekologisestikin voi matkustaa. Elämässä on paljon vaihtoehtoja. Meidän perheen hiilijalanjälki on tänä vuonna todennäköisesti edellisvuotta pienempi.