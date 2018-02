Nämä miehet eivät halua lapsia vaikka heitä painostetaan – "Minä olisin ihan hirveä isä"

Talon isäntä ja emäntä halailevat toisiaan. Tupa on suuri, mutta lapsia ei näy.

Kari Lappalainen ja Heidi Kykkänen eivät halua niitä.

He kuuluvat vapaaehtoisesti lapsettomien joukkoon. Väestöliiton tietojen perusteella omasta tahdosta lapsettomien joukko näyttää kasvaneen. Tieto on peräisin parin vuoden takaa.

Kerroimme tammikuussa naisista, jotka ovat lapsettomia ympäristösyistä. Nyt lapsettomuuspäätöksestään puhuvat miehet ja puoliso.

Lappalainen löysi oikean naisen

Lappalainen ja Kykkänen makoilivat vierekkäin sängyllä kymmenisen vuotta sitten. Parisuhde oli vasta aluillaan.

– Minä en sitten koskaan halua lapsia, Heidi Kykkänen sanoi yhtäkkiä.

Kari Lappalainen oli tyytyväinen kuulemaansa. Erilainen käsitys lasten hankinnasta painoi mieltä edellisissä suhteissa.

Insinööriopiskelija-Kari oli kiinnostunut kuvataiteita opiskelevasta Heidistä jo jonkin aikaa sitten. Yhteiset tuttavat tiesivät kertoa, että kiinnostuksen kohde ei tule tekemään lapsia.

Lappalainen oli vihdoin löytänyt oikean naisen.

Rankka lapsuus vaikutti tunteisiin

Kari Lappalainen tiesi jo teini-iässä, ettei halua omia lapsia. Vanhempien päihde- ja muut ongelmat tekivät hänen lapsuudestaan rankan.

Lappalainen kokee, että hän jäi vaille monia tunne-elämän taitoja vanhempiensa ongelmien takia. Esimerkiksi ristiriitatilanteet ovat hänelle vaikeita, ja niihin lapsenkasvattaja törmää koko ajan.

– Olisin hirveä isä, negatiivinen ja kontrollifiriikki, Lappalainen epäilee.

Sellainen isä hän ei halua olla.

Lappalainen kertoo ihailevansa monia tuttuja pienten lasten vanhempia. Hermo pitää ja hankalat tilanteet laukeavat keskustellen.

– Arvovaltatilanteissa en tiedä , osaisinko käyttäytyä lapsen kannalta fiksusti, Lappalainen epäilee.

Kykkänen rakastaa lapsia

Heidi Kykkänen taas tulee lasten kanssa toimeen mitä parhaimmin. Hän työskentelee alakoulussa erityisluokan koulunkäynninohjaajana ja nauttii työstään.

– Rakastan lapsia, mutta en vain halua omia, Kykkänen sanoo.

Kykkänen tietää olevansa sosiaalisesti lahjakas. Vaikka oppilailla on oppimisvaikeuksia ja käyttäytymisongelmia, koulunkäynninohjaaja tuntee hallitsevansa heidän kanssaan toimimisen. Lasten kanssa on enimmäkseen hauskaa.

– Minä ihailen Heidin ammattitaitoa, Kari Lappalainen kertoo.

Kun työpäivä koulussa on ohi, kotona pitää olla hiljaista ja rauhallista.

Pariskunta joutuu puolustautumaan

Heidi Kykkänen ja Kari Lappalainen ovat joutuneet puolustamaan omaa ratkaisuaan muille ihmisille.

Pariskunta ihmettelee, kuinka heidän lapsettomuuttaan saatetaan pitää vastuuttomana ja itsekkäänä toimintana. Jopa poliitikot ovat huolissaan siitä, että Suomessa syntyy tällä hetkellä vähän lapsia. Syntyvyys on laskenut vuodesta 2010 saakka.

Lappalainen ja Kykkänen kokevat toimivansa nimenomaan vastuullisesti, kun eivät tee lapsia.

– On ennaltaehkäisevää lastensuojelua, kun me emme tee lapsia, Kykkänen sanoo napakasti.

– Sitäpaitsi minä teen kyllä oman osani seuraavan sukupolven kasvatuksessa työssäni, Kykkänen puhuu.

Kykkänen ja Lappalainen ovat itse törmännyt moniin vanhempiin, jotka eivät pysty kantamaan vastuuta lapsistaan. Heidän mielestään joskus näyttää jopa siltä, että kaikki vanhemmat eivät edes halua toimia vastuullisesti. Se ihmetyttää heitä.

Kekkonen vitsailee lapsettomuudellaan

Koomikko Juuso Kekkonen nousee esiintymislavalle ja kertoo olevansa lapseton mies. Omasta tahdostaan.

Onko mitään järkeä kiertää ympäri maata toitottamassa vapaaehtoisesta lapsettomuudestaan, moni läheinenkin ihminen on ihmetellyt. Ihmisiä epäilyttää, että Kekkosen haluttomuus isyyteen on vain vaihe. Jonain päivänä nyt lähes 40-vuotiaasta miehestä kasvaa aikuinen ja hän perustaa perheen.

– Tohon mun vakiovastaus lapsellisille ihmisille on, että toivottavasti heidän tilanteensa ei oo vaihe, Kekkonen veistelee.

Outo homo -niminen show jatkuu jo viidettä vuotta.

Monen on vaikea uskoa, ettei Juuso Kekkonen oikeasti halua lapsia, ehkä koskaan. Hän on kehittänyt ihmettelijöille vakiovastauksen.

Elämää kahden puolison kanssa

Juuso Kekkonen kertoo itsestään avoimesti paljon muutakin. Hän on intiimissä suhteessa sekä miehen että naisen kanssa.

– Minä asun tässä yksiössä ja molemmat puolisoni asuvat samassa rapussa yhteisessä asunnossaan, Kekkonen kertoo kotonaan keittiön pöydän äärellä.

Ei mikään tavallinen ratkaisu.

Epätavallinen suhdekuvio hämmentää ulkopuolista enemmän kuin lapsettomuus.

Kekkonen ei oikein ymmärrä sitä. Hänelle itselleen päätös lapsettomuudesta on paljon suurempi asia kuin aikuisten väliset suhteet.

– Lapsesta on niin valtava vastuu, Kekkonen perustelee.

Eikä tässä vielä kaikki. Kekkosen miesystävä oli alunperin Kekkosen tyttöystävä.

Yhtenä päivänä tyttöystävä kertoi, että hän taitaakin olla mies. Nyt tyttöystävä on käynyt läpi sukupuolenkorjausprosessin.

Koomikko elää kuin vampyyri

Teini-iässä Kekkonen luuli, että hänestä tulee joskus tavallinen perheenisä. Kun itsetuntemus on kasvanut, tarvetta isyyteen ei ole omasta itsestä löytynyt.

Sen sijaan hän on löytänyt itsestään valtavan kutsumuksen taiteen tekoon.

Koomikko ja teatterikirjailija elää omien sanojensa mukaan kuin vampyyri. Taiteelliselle työlle ja viihteelle antautuminen on tuonut mukanaan paljon epäsäännöllisyyttä.

– Menen nukkumaan vasta aamuyöllä.

Se on helppoa vain lapsettomalle ihmiselle.

Taiteilijan myös tienaa epäsäännöllisesti, välillä hyvin ja välillä ei ollenkaan. Kekkonen on helpottunut, että hänen vastuullaan ei ole lapsen elättäminen.

Naisystävä haluaa lapsia

Kekkosella on pieni erimielisyys naisystävänsä kanssa. Nainen haluaa lapsia.

– Minun kanssani hän ei tule niitä saamaan.

Juuso Kekkonen suhtautuu asiaan ongelmattomasti. Hän uskoo, että nainen hankkii lapset jonain päivänä jonkun toisen kanssa.

– Toivottavasti suhteemme on niin vahva, että pysymme toistemme elämässä sittenkin jollain tapaa.

Yksi Kekkosen aikaisemmista naissuhteista on kaatunut lapsikysymykseen.

Nurmi kantaa kristityn vastuuta

Pauli Nurmi on kristitty mies ja lapseton.

Kotona 23-vuotias Nurmi viihtyy lukutuolissaan. Raamattu löytyy käden ulottuvilta, sängyn päältä.

Nuori mies perustelee lapsettomuuspäätöstään kristityn vastuulla luonnosta ja maailmasta.

– Liika väestö vie kohti maailmanloppua eikä ihminen saisi tietoisesti mennä sitä kohti, Nurmi sanoo.

Hän ei itse aio osallistua maailman liikakansoitukseen.

Viikonloppu kuluu taivasalla

Nurmi kertoo kasvaneensa kristityssä perheessä.

– Lähimmäisenrakkaus, kohtuullisuus ja luonnon arvostaminen ovat aina olleet osa elämääni.

Vaellusreppu ja maastovaatteet odottavat huoneen toisella laidalla lähtöä seuraavan viikonlopun vaellukselle. Nurmi lähtee taas veljensä kanssa metsään ja saattaa jopa yöpyä taivasalla.

Viikot kuluvat Tampereella seurakuntatyötä opiskellen ja seurakunnassa isosia kouluttaen.

– Seurakuntatyö on minun kutsumukseni.

Nurmi pitää erityisesti rippikoulunuorten ohjaamisesta.

– Itse löysin itseni rippikoulun kautta, Nurmi sanoo.

Ystävien saaminen oli ollut Nurmelle vaikeaa lapsena.

– Löysin omat ystäväni isoskoulutuksessa.

Maapallon liikakansoitus on suuri huoli

Päätös lapsettomuudesta on ollut Pauli Nurmen mukaan helppo. Edes vanhemmat eivät ole painostaneet häntä muuttamaan mieltään.

– Luopuminen suklaan syömisestä on vaikeampaa.

Nurmi on kirjoittanut tussilla harmaalle pahville teesinsä. “Maapallo ei pysty elättämään nykyistäkään väkimäärää. Kaikki kansat ovat saman arvoisia. Fiksuimmat lopettavat lisääntymisen.”

Kuulostaa jyrkältä.

Nurmi kantaa vastuuta maapallon väestömäärästä

Vauvojen vähyys Suomessa ei huoleta Nurmea. Hän uskoo, että väestökysymyksen voi ratkaista maahanmuutolla.

– Maahanmuuttaja ehtii kotoutua pitkälle kymmenessä vuodessa, mutta kymmenessä vuodessa lapsi on vasta koulussa, Nurmi vertaa.

Nurmi pitää sitä vastuuttomana ajatuksena, että syntyvyyden vähentäminen sysätään muiden, vaikkapa kehitysmaiden, vastuulle.

Kykkänen kasvattaa koiria

Heidi Kykkäsen ja Kari Lappalaisen koti on täynnä Kykkäsen taiteellisia teoksia. Niiden tekeminen on Kykkäsen intohimo.

Kun työpäivä koululaisten kanssa on ohi, aikaa on. Asia on juuri niin kuin Kykkänen haluaa sen olevan.

– Minä tarvitsen aikaa omille lukuisille projekteilleni.

Keittiöön tiskipöydän taakse valmistuu parhaillaan uusia kaakeleita. Kylpyhuoneen mosaiikkityö on vielä vähää vaille valmis.

Tuvassa juoksentelevat brasilianterrierit vievät myös aikaa. Kykkänen on teettänyt koirillaan jo usean pentueen.

– Heidillä on Kennel, puoliso toteaa ylpeänä.

Puoliso kertoo, että pariskunta pystyttää ison aitauksen koiranpennuille keskelle tupaa. Koirien kuuluu tottua ihmiseen jo ensimmäisten elinviikkojensa aikana.

Niistä kasvaa siten hyviä koiria.

Naisten tarinan yhteydessä pyysimme yhteydenottoja miehiltä ja pariskunnilta, jotka elävät vapaaehtoisesti lapsettomia. Vajaa kaksikymmentä ihmistä kirjoitti meille kirjeen. Tämän jutun haastateltavat löytyivät heidän joukostaan.