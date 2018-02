Alamäkiluistelun maailman huiput taistelevat MM-sarjan pisteistä Saariselällä

Viikonloppuna käytävä alamäkikisa on kautta aikojen ensimmäinen Riders cupin osakilpailu Lapissa. Kilpailu on samalla maailman pohjoisin MM-sarjaan kuuluva alamäkiluistelukilpailu.

Inarin Saariselällä lasketaan viikonloppuna alamäkiluistelun Riders cupin -osakilpailu. Riders cup on oma sarjansa, mutta osakilpailut kuuluvat osan myös alamäkiluistelun maailmanmestaruussarjaan.

Riders cupin voitosta saa 250 pistettä MM-sarjaan. Red Bull Crashed Ice -osakilpailusta saa täydet 1000 pistettä.

Saariselän kilpailu on kaikkien aikojen ensimmäinen Lapissa ja on samalla maailman pohjoisin MM-sarjan osakilpailu koskaan. Saariselälle ovat tulleet kaikki maailman huippulaskijat reilusta 20 maasta.

Entisen suomalaisen huippulaskijan Arttu Pihlaisen suunnittelema rata on hieman alle 400 metrin pitkä ja erittäin vauhdikas. Riders cup -ratana se eroaa MM-sarjan Red Bull Crashed Ice-radoista merkittävästi.

– Nämä Rider cupin -kisat ovat sellaisia, että näissä ei ole laitarakenteita niin kuin Crashed Ice -kisoissa. Muuten ne ovat periaatteessa muodoltaan samanalaisia. On hyppyreitä, kurveja ja muita esteitä ihan samalla tavoin. Tämä on aloitteleville ehkä jonkun verran haastava, mutta ei ole hirvittävän tekninen. Tässä on kuitenkin vauhtia ja isoja muotoja, kertoo Arttu Pihlainen joka on nykyisin Suomen alamäkiluisteluliiton puheenjohtaja.

Kisailtiin reippaassa tuulessa

Perjantaina Saariselällä laskettiin aika-ajo jossa karsittiin laskijat lauantain pudotuskamppailuihin ja niiden kautta finaaleihin. Lauantaina vielä Lucky loser -karsinnasta kaksi parasta pääsee jatkoon ja taistelemaan finaalipaikasta.

Naiset laskevat omassa sarjassaan saman radan. Vauhtia ja jännitystä riittää alkukilpailussakin. Perjantaina suomalaisista naisista kovinta vauhtia tuli radan alas vantaalainen Miisa Klemola, joka osallistuu myös myöhempiin MM-sarjan alamäkikisoihin.

– Tämä on tosi kiva kun on paljon hyppyjä ja tulee paljon vauhtia. Olin viime viikonloppuna Jyväskylässä Red Bull kisassa ja nyt lähden Ranskaan Marseilleen, sanoo Miisa Klemola joka pelaa myös jääkiekkoa alamäkiluistelun lisäksi.

Suomalainen nuorten hallitseva alamäkiluistelun maailmanmestari Mirko Lahti oli myös Saariselällä hyvässä vauhdissa. Navakka sivutuuli ei laskijoita haitannut.

– Tämähän on erittäin mukava ja vauhdikas rata. Tässä ei tule luistelua niin paljon. Oikeastaan neljä potkua alussa ja sitten vaan lasketaan loppuun. Ihan hauska rata, vahvistaa Mirko Lahti muidenkin suusta kuultua mielipidettä radasta.

Kisa tuo näkyvyyttä pohjoiseen

Ski Saariselkä on mukana järjestelyissä. Näyttävä ja vauhdikas MM-sarjan kilpailu nähdään mahdollisuutena, joten rinneyhtiö lähti kolme vuotta sitten mielellään mukaan radan toteuttamiseen yhdessä alamäkiluisteliiton ja Pihlaisen kanssa.

– Tästä kisasta saa paljon hyvää kansainvälistä näkyvyyttä ja täällä ovat kaikki lajin parhaat paikan päällä, joten toivottavasti tämä saadaan perinteeksi. Lisäksi pidämme radan kunnossa, joten kaikki voivat tulla kokeilemaan tänne lajia, sanoo Ski Saariselän myynti- ja markkinointivastaava Nicolas Johansson.