Ensi vuonna 260 euroa ylimääräistä, oikeus jäädä hoitamaan alle 12-vuotiasta sairasta lasta – näistä asioista kunta-alan työehdoissa sovittiin

Hoitajia edustava sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on jo hyväksynyt eilen torstaina syntyneen neuvottelutuloksen. Muiden kunta-alan järjestöjen on vielä hyväksyttävä tulos hallinnoissaan.

Kunta-alan työehtokiistaan saatiin neuvottelutulos eilen torstaina illalla.

Hoitajia edustavan sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn valtuusto hyväksyi tuloksen jo eilen. Muiden kunta-alan liittojen ja neuvottelujärjestöjen on vielä hyväksyttävä neuvottelutulos hallinnoissaan.

Kokosimme alle eilisen neuvottelutuloksen pääkohdat.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on runsaat kaksi vuotta. 1.2.2018–31.3.2020.

Palkankorotukset

Kuntien palkkaratkaisu on muilla aloilla tehtyjen ratkaisujen tasoa. Palkankorotuksia tulee yhteensä kolme.

Toukokuun alussa toteutetaan yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia palkasta. Korotus maksetaan euromääräisenä 2 100 euron kuukausipalkkaan saakka. Sitä suurempiin palkkoihin korotus lasketaan prosentuaalisena.

Seuraavana on vuorossa ensi vuoden alussa maksettava 1,2 prosentin paikalllinen järjestelyerä. Kyseessä ei siis ole yleiskorotus, vaan paikalliset järjestelyerät käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin.

Lisäksi ensi vuoden huhtikuun alussa toteutetaan vielä yhden prosentin yleiskorotus.

Kertaerä

Palkankorotusten lisäksi neuvotteluissa sovittiin ensi vuoden tammikuussa jokaiselle kunnan palveluksessa olevalle työntekijälle maksettavasta kertaerästä. Kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia työntekijän palkasta. Tehy arvioi kertaerän olevan keskimäärin 260 euroa.

Työntekijäliittojen mukaan kyseessä on kilpailukykysopimuksessa menetettyjen lomarahaleikkausten kompensaatio. Työnantaja on puolestaan korostanut, että kyseessä on "paikallisen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä". Kertaerän saaminen edellyttää, että kunnassa on tai sinne tehdään tuloksellisuusohjelma tai muu strateginen ohjausväline.

Yhteensä kertaerien arvo on 135 miljoonaa euroa. Niiden rahoittamiseksi ei ole korvamerkitty ulkopuolista tukea.

Alle 12-vuotiaan sairaan lapsen hoitaminen

Toinen kilpailukykysopimuksessa menetettyjä lomarahoja korvaava toimenpide on työntekijäliittojen mukaan tilapäisen hoitovapaan ikärajan nouseminen. Nykyisin työntekijät saavat jäädä kotiin hoitamaan alle 10-vuotiasta, äkillisesti sairastunutta lasta. Tällaista tilapäistä hoitovapaata saa enintään neljä päivää, joista kolme päivää palkallisena. Jatkossa ikäraja nousee 12 vuoteen.

Isyysvapaa

Työntekijäliittojen mukaan lomarahojen leikkausta kompensoi myös palkallisen isyysvapaan piteneminen kuudesta päivästä 12 päivään.

Työkyvyttömyyseläkkelle jäävän palkat

Työnantajalta poistuu oikeus periä takautuvasti myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan ajalta maksettuja sairausajan palkkoja.

Lähteet: KT Kuntatyönanatajien, Tehyn, JHL:n, JUKO:n ja OAJ:n tiedotteet.

