Analyysi: Kuntien palkkaneuvottelijoilta löytyi luovuutta

Kollegani Olli Lindqvist on taitava toimittaja, mutta torstai-iltana hän olisi saanut varmaankin seistä vaikka päällään ennen kuin Kuntatyönantajien työmarkkinajohtajan Markku Jalosen ilme olisi värähtänytkään. Jalonen vastasi neljä kertaa Lindqvistin eri tavoin muotoilemaan kysymykseen, että palkankorotusten lisäksi neuvotteluissa sovittiin paikalliseen tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä.

Yhtä liukas vastaaja oli terveydenhuoltoalan ammattiliiton Tehyn tuoreehko puheenjohtaja Millariikka Rytkönen. Hänen mukaansa neuvottelutulos saatiin kahteen kertaan synnytettyä sekä vielä kertaalleen kakku leivottua.

Yhdessä. No sitähän se neuvotteleminen tietysti on, yhteispeliä.

Tällä kertaa neuvottelijat olivat kuitenkin maalanneet itsensä poikkeuksellisen vaikeisiin nurkkauksiin. Rytkönen oli jo puheenjohtajakampanjassaan luvannut viisi kuuta taivaalta, eivätkä puheet paljon lieventyneet neuvottelupöytään tultaessa.

Jaloselle taas oli mahdoton ajatus, että kilpailukykysopimuksessa sovittuja julkisen alan lomarahaleikkauksia lähdettäisiin palkankorotuksilla korvaamaan.

Mahdotonta se olisi varmasti ollut myös koko palkkakierroksen avanneelle SAK:laiselle Teollisuusliitolle. Ajatus siitä, että julkinen puoli saisi kovemmat korotukset kuin vaikkapa metallimies ei ole kovin realistinen, kun pyrkimys on nimenomaan ollut, että vientialat määrittäisivät palkankorotusten enimmäistason.

SAK:n suunnalla kuntapuolen neuvottelurumbaa onkin seurattu lähinnä sillä mielellä, että mitenköhän Rytkönen ja Jalonen pyristelevät ulos umpikujastaan. Ja myös ammatillisella mielenkiinnolla, koska koko ajan on ollut tiedossa, että pattitilanteen ratkaisu vaatii melkoisen luovaa ajattelua.

Torstai-iltana sitä luovuutta sitten löytyi. Varsinainen palkkaratkaisu on Teollisuusliiton viitoittaman yleisen linjan mukainen, mutta sen päälle tulee Jalosen hehkuttama "aivan erillinen paikallinen erä".

Tosiasiassa Jalonen tietysti osti runsaaksi kahdeksi vuodeksi työrauhaa maksamalla lomarahojen leikkauksesta keskimäärin 260 euron kertakorvauksen. Koko potti on noin 135 miljoonaa euroa, kun täysimääräinen kompensaatio olisi ollut arviolta 600 miljoonaa.

Palkansaajapuoli lähti sotaliput liehuen hakemaan 300 miljoonaa euroa. Ihan sitä ei nyt tullut, mutta sentään jotakin. Rytkönen toistikin TV-uutisissa neljään kertaan, että hän kyllä kehtaa hyvillä mielin lähteä esittelemään neuvottelutulosta omille joukoilleen.

Melkoiseen taisteluhurmokseen itsensä piiskanneille rivitehyläisille tämä ei ainakaan sosiaalisen median raivonpurkauksista päätellen riitä. Ehkä juuri siksi Tehyllä oli kiire hyväksyttää ratkaisu liiton päättävissä elimissä jo yöllä.

Työmarkkinoilla on tapana sanoa, että vaikeat ratkaisut on syytä hyväksyä mahdollisimman nopeasti, ettei kentän paine ehdi kasvaa liian kovaksi päättäjien kestää.

Neuvottelutuloksesta on helppo itse kunkin laskea, että 260 euroa sopimuskauden aikana on kymppi kuussa, vaikka se maksetaan kerralla vuoden 2019 tammikuussa. Kuntien talouden kannalta kertarysäys on kuitenkin pienempi paha kuin vaikkapa kahdeksan euron ylimääräinen palkankorotus.

Se kun olisi jäänyt kasvattamaan kokonaispottia ja kummittelemaan seuraaville neuvottelukierroksille ikuisiksi ajoiksi.

