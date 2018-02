Kokkolan ampumistapaus ei välttämättä selviä koskaan – poliisilla ei ole vieläkään silminnäkijää, epäiltyä tai tietoa motiivista

Uudenvuodenaattona Kokkolan Piispanmäellä tapahtunut ampuminen on ollut poliisille poikkeuksellisen kinkkinen tapaus tutkittavaksi. Yleensä näin vakavissa rikoksissa päästään nopeasti tekijän jäljille, mutta ei tällä kertaa. Tutkinta on pattitilanteessa.

Kokkolassa uudenvuoden aattoiltana Piispantiellä tapahtui ampumisvälikohtaus kello 22.30 jälkeen. Luoti lävisti omakotitalon ikkunan, ja sisällä ollut nuori mies haavoittui luodin osuessa häneen. Siinä on lähes kaikki, mitä poliisi tietää kuuden viikon jälkeen tapauksesta – tai ei aivan kaikki: poliisilla on hallussaan luoti, mutta aseen tyypistä se on vaitonainen.

Poliisilla ei ole tapahtumalle silminnäkijöitä, epäiltyä, eikä mitään tietoa teon syystä.

– Asiassa on kuulusteltu suuri määrä ihmisiä, yli 20 henkilöä mukaan lukien tapauksessa loukkaantunut uhri. Silti mitään motiivia teolle tai johtolankaa tekijästä ei ole vieläkään saatu, sanoo Kokkolan poliisista tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Anders Åfors.

Yksi vaihtoehto onkin se, että laukauksella ei ollut tarkoituskaan osua keneenkään. Se selittäisi, miksi edes uhri ei tiedä, kuka tekijä voisi olla. Mistään riidasta tai erimielisyyksistä ei poliisilla ole tietoa.

– Yksi tutkintalinja on todellakin se, että laukaus on summittaisesti ammuttu taloa kohti. Silloin olisi ollut aivan sattumaa, että luoti osui johonkin henkilöön. Motiivina on voinut olla myös pelottelu, mutta kuulusteluissa tällaista ei ole tullut esille – myöskään kostosta ei ole viitteitä, Åfors kertoo.

Vakavissa rikoksissa kiinniotto tehdään usein nopeasti

Rikoskomisario Anders Åfors sanoo, että useimmiten vakavissa henkeen tai terveyteen kohdistuvissa rikoksissa tekijän jäljille päästään nopeasti. Kokkolan ampumistapaus onkin tässä poikkeus.

– Silloin tapahtuma-aikaan on ollut uudenvuoden aattoilta, ja raketteja on varmasti paukkunut jo silloin, kun laukaus on ammuttu. Silminnäkijöitä ei tapahtumalla ole ollut, ei minkäänlaisia kuulo- tai näköhavaintoja, Åfors ihmettelee.

Muun muassa siksi tapahtumien kulku on poliisille edelleen melko lailla hämärän peitossa. Kaiken kaikkiaan Åfors kuvailee tapausta harvinaisen hankalaksi.

– Haastavaa tässä on se, että meillä on tosi niukat lähtötiedot. Poliisi oli aika nopeasti tapahtumapaikalla ampumisen jälkeen, mutta kuulusteluilla ei ole saatu selvitettyä mitään yksityiskohtia. Yleensä tämänkaltaisissa rikoksissa päästään nopeasti potentiaalisen tekijän jäljille ja lähtötiedot ovat hyvät.

Selviääkö rikos koskaan?

Myös poliisin rikospaikkatutkinta on takunnut, koska tekopaikalla oli runsaasti ulkopuolisten kulkijoiden jälkiä, olihan uudenvuodenaatto.

– Rikospaikka ei ollut mitenkään neitseellinen: lumi oli maassa ja siinä paljon jalanjälkiä. Sen takia teknistä tutkimusta on ollut haasteellista tehdä. Poliisi ei voi esimerkiksi varmuudella sanoa, mistä tarkalleen ase on laukaistu, toteaa rikoskomisario Anders Åfors.

Kuinka kaukaa laukaus on tullut?

– Meillä on suurin piirtein käsitys siitä, miltä paikalta luoti on ammuttu. Se perustuu keskusrikospoliisin tutkimaan luotiin ja lentoratoihin. En kuitenkaan kommentoi yksityiskohtia tässä vaiheessa.

Miksi poliisi ei kerro, millä aseella luoti on ammuttu?

– Siksi, että tekijä on tavoittamatta. Nämä ovat tutkintataktisia keinoja: emme voi paljastaa tietoja julkisuudessa ennen kuin meillä on tekijä, joka on lausunut kuulusteluissa jotakin ja me voimme sitten esittää hänelle faktoja.

Rikoskomisario Anders Åforsin mukaan tapaus ei välttämättä selviä koskaan, jos uusia vihjeitä ei tule.

– Tämän vakavuusluokan tapauksia poliisi tutkii aktiivisesti, mutta koska aikaa on kulunut, eikä uutta läpimurtoa ole tullut esimerkiksi uuden vinkin perusteella, tutkinta on pattitilanteessa. Tutkinnan suuntaaminen uudelle tutkintalinjalle on näillä tiedoilla vaikeaa.

– Jutun asianomistajille, uhrille ja paikalla olleille olisi erityisen tärkeää, että asia saataisiin selvitettyä, mutta selvänäkijä poliisi ei ole, Åfors sanoo.