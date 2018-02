Irtisanottu kirkkoherra pitää sateenkaaripappeuttaan potkujensa syynä – Tuomiokapituli kiistää

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on irtisanonut Konneveden kirkkoherran Olavi Virtasen. Virtanen päivitti asian julkisuuteen eilen illansuussa Facebook-tilillään julkaisemalla päivityksen "Terveisin Konneveden entinen kirkkoherra". (siirryt toiseen palveluun)

Virtanen on ollut pidätettynä virantoimituksesta marraskuun alusta alkaen. Kuopion tuomiokapitulin eilinen päätös sinetöi yksimielisesti kirkkoherran irtisanomisen.

Virtanen säilyttää edelleen pappisoikeutensa, mutta työsopimus Konnevedellä päättyy kahden kuukauden irtisanomisajan jälkeen.

Tuomiokapituli katsoi Olavi Virtasen syyllistyneen laiminlyönteihin ja hallinnollisiin virheisiin Konneveden kirkkoherrana (siirryt toiseen palveluun). Tuomiokapitulin mukaan Virtanen on järjestelmällisesti pyrkinyt sivuuttamaan kirkkoneuvoston päätöksenteossa ja vastaavasti ylittänyt toimivaltansa esimerkiksi työntekijöiden palkkaamisessa ja irtisanomisessa.

Tilanteen katsotaan kärjistyneen lokakuussa 2017, kun kirkkoherra palkkasi omalla päätöksellään vt. talouspäällikön.

Uusi vt. talouspäällikkö irtisanoi ensimmäisenä työpäivänään osa-aikaisen seurakuntasihteerin. Virtanen hyväksyi irtisanomisen, minkä jälkeen vt. talouspäällikkö palkkasi ilman toimivaltuuksia seurakuntasihteeriksi kirkkoherran puolison.

Tuomiokapituli kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että se on ottanut päätöksessään huomioon myös useita muita hallinnollisia rikkomuksia. Kirkkoherralle on annettu varoituksilla ja huomautuksilla mahdollisuus korjata toimintaansa.

Kirkkoherra: Kyse on vuosia jatkuneesta ajojahdista

Olavi Virtanen uskoo itse, että todellinen syy irtisanomiseen ei ole viranhoito, vaan pienen piirin ajojahti homopareja vihkivää kirkkoherraa vastaan.

– Kyseessähän on vuosia jatkunut ajojahti, joka on kohdistunut minuun ja perheeseen. Tietyn pienen poppoon julkiseksi asettama tavoite on ollut jo vuosia "Virtaset pois Konnevedeltä".

Virtasen mukaan häneen liitetty sateenkaaripappileima on yksi syy ongelmien taustalla.

– Kun olin vuosi sitten lehtien sivuilla naamallani ja lausunnoillani, että vihin sateenkaaripareja seuraamuksia pelkäämättä, sain sen jälkeen puhelun, että "vaikeuksia tulee, jos et muuta kantaasi".

Virtanen toteaa, että 19-vuotisen kirkkoherran uran aikana tekee väistämättä virheitä. Hän kuitenkin pitää tuomiokapitulin päätöstä kohtuuttomana.

– Valitan asiasta hallinto-oikeuteen. Olen jo sopinut siitä juristin kanssa eli pyörä on pistetty pyörimään.

Lakimiesasessori: Sateenkaariparien vihkiminen ei liity irtisanomiseen

Kuopion tuomiokapituli kiistää Virtasen arvion irtisanomisen syistä. Lakimiesasessori Riikka Ryökäs toteaa, että väite siitä, että ongelmien taustalla olisi Olavi Virtasen toiminta sateenkaaripappina "ei missään nimessä pidä paikkaansa".

Ryökäs vakuuttaa, että päätöksen taustalla ovat pelkästään kirkkoherran viranhoitoon liittyvät ongelmat. Hän muistuttaa, että Virtanen säilyttää pappisvirkansa eli oikeuden papin tehtävien hoitamiseen.

Tuomiokapituli näkee kuitenkin, että Olavi Virtanen ei voi enää hoitaa Konneveden seurakunnan kirkkoherran virkaa, sillä kirkkoherra "ei kykene demokraattisen päätöksenteon edellyttämään yhteistyöhön kirkkoneuvoston kanssa".

Kuopion tuomiokapituli on jo aiemmin määrännyt Konneveden väliaikaiseksi kirkkoherraksi pastori Juho Hintikan, joka toimii kirkkoherrana huhtikuun loppuun saakka.

Kuopion piispa Jari Jolkkonen kertoo järjestävänsä Konneveden seurakunnalle avuksi ulkopuolisen työyhteisökonsultin. Jolkkonen haluaa, että seurakunta keskittyy nyt perustyöhön ja uuden alun rakentamiseen.