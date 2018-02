Metoo-kampanjaan osallistuneen näyttelijän manageri teki itsemurhan – perhe syyttää kuolemasta Weinstein-skandaalia

50-vuotias yhdysvaltalainen elokuvatuottaja ja manageri Jill Messick on tuottanut muun muassa elokuvan Frida, jonka pääosassa näytteli Salma Hayek.

Metoo-kampanja sai keskiviikkona surullisen käänteen, kun yhdysvaltalainen elokuvamanageri Jill Messick, 50, teki itsemurhan. Messick oli metoo-kampanjaan näkyvästi osallistuneen näyttelijä Rose McGowanin manageri.

Perhe pitää Messickiä Weinstein-skandaalin uhrina. Asiasta uutisoivat useat yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet, muun muassa The Hollywood Reporte (siirryt toiseen palveluun)r ja The Huffington Post (siirryt toiseen palveluun).

Itsemurhan tehnyt Messick toimi McGowanin managerina 1997, samana vuonna, jolloin näyttelijätär väittää Weinsteinin raiskanneen hänet. McGowan kertoi laajassa The New York Times (siirryt toiseen palveluun) -lehden jutussa, että hän puhui Weinsteinin käytöksestä heti myös Messickille, mutta ei saanut manageriltaan riittävästi tukea. Messickistä tuli myöhemmin Harvey Weinsteinin perustaman Miramax-yhtiön vastaava tuottaja.

Perhe: sanoilla on valtaa

Messick kärsi vuosia kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja masennuksesta. Perhe pitää häntä metoo-kampanjan uhrina: Messickistä esitettiin paikkansa pitämättömiä syytöksiä ja vihjailuja Weinstein-sympatioista. Perhe syyttää McGowania panettelusta ja Messickin maineen pilaamisesta. Lausunnon voi lukea täältä (siirryt toiseen palveluun).

Perheen mukaan Messick ei julkisesti puolustautunut väitteitä vastaan, koska pelkäsi, että se heikentäisi hänen kannattamansa metoo-kampanjan aikana esiin tulleiden naisten sanomaa.

– Messick oli ensimmäisiä, jotka puolustivat McGowania ja kertoi esimiehilleen niistä kauheuksista, joita McGowan sai kokea, perhe kertoo tiedotteessaan.

Perhe syyttää myös mediaa ja muistuttaa, että sanoilla on valtaa.

– Samalla, kun paljastamme synkkiä totuuksia, meidän pitää muistaa, että sillä, mitä me sanomme, voi olla enemmän vaikutuksia kuin teoillamme, tiedotteessa todetaan.

Messick ei kestänyt häneen kohdistunutta julkisuutta.

Weinstein-tutkinta etenee Los Angelesissa

Los Angelesin syyttäjällä on nyt käsittelyssä kolme oikeusjuttua, jotka liittyvät Harvey Weinsteiniin ja seksuaaliseen häirintään. Los Angelesin lisäksi myös New Yorkissa ja Lontoossa poliisi tutkii Weinsteiniin kohdistuvia syytöksiä. Hollywood-moguli on kiistänyt väitteet.

Viime syksynä alkaneen metoo-kampanjan jälkeen sadat yhdysvaltalaiset naiset ovat syyttäneet valtaapitäviä miehiä seksuaalisesta häirinnästä talouselämässä, politiikassa ja viihdealalla. Elokuva-alalla Weinsteinin ovat nostaneet esiin muun muassa näyttelijät Ashley Judd, Uma Thurman ja Salma Hayek.