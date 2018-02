Vaasan keskustasta löytyi sodanaikainen kranaatti – talo tyhjennetty, puolustusvoimilta virka-apua

Sodanaikainen M32 käsikranaatti löytyi perjantaina, kun Vaasan kaupungin varastoa oltiin siivoamassa ja tyhjentämässä Kasarmintorin laidalla sijaitsevassa kiinteistössä.

Varasto on entisellä varuskunta-alueella ja se sijaitsee osoitteessa Kasarmintori 13. Koko talo on tyhjennetty. Kiinteistössä on muun muassa taidelainaamo ja nukketeatteri.

Viestintäpäällikkö Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitokselta kertoo, että poliisi kävi tarkistamassa tilanteen aamupäivällä. Käsikranaatti on eristetty ja paikalle on hälytetty puolustusvoimien asiantuntijat. He tulevat Vaasaan Porin prikaatista vielä perjantain aikana.

– Päältä päin on mahdotonta arvioida, onko käsikranaatti räjähtämätön., toteaa Appel.