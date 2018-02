Jäätaiteilijoilla pulaa materiaalista – Heinolasta kuskattu kirkasta jäätä satojen kilometrien päähän

Jäänveistäjät ovat kärsineet tänä talvena materiaalipulasta. Jääveistosten tekoon sopivaa kirkasta teräsjäätä ei ole muodostunut tavalliseen tapaan, joten talviset taideteokset ovat uhanneet jäädä veistämättä.

Heinolan Ruotsalaiselta veistämiseen sopivaa teräsjäätä kuitenkin löytyy. Heinolan Latu ry:n puheenjohtaja Seppo Rautiainen kertoo, että jäätä on kuskattu Mikkeliin, Leppävirralle ja Tuusulaan.

– Monille järville tuli ohut jääkerros, jonka päälle satoi paksu lumikerros. Siitä muodostui sellaista kohvajäätä, joka ei veistämiseen sovi. Ruotsalaisen Apajalahdelta löytyi sopivaa jäätä, jota pystyttiin nostamaan. Sana kiiri ja siksi sitä on nyt kysytty eri tapahtumiin.

Markku Lähdetluoma/Yle

Saimaalta ei sopivaa jäätä löydy

Mikkelissä alkaa sunnuntaina kansainvälinen jääfestivaali, jonne on toimitettu jäätä Heinolasta. Saimaan ja lähialueiden jää ei ollut tarpeeksi kirkasta, kertoo Tiina Maczulskij Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksestä.

– Mikkelin Ladun edustajat nostivat monta koepalaa eri paikoista ja oli vain todettava, että tänä vuonna jäät on tuotava muualta, jotta veistoksista tulee näyttävät ja että jäätä voidaan työstää, Maczulskij sanoo.

Veistosten materiaaliksi tarvitaan kirkasta teräsjäätä. Seppo Rautiainen Heinolan Ladusta kertoo, että sopivaa jäätä löytyisi varmasti muualtakin kuin Heinolasta mutta jään pitää olla myös helposti nostettavissa ja kuljetettavissa. Siksi esimerkiksi Saimaalta ei saatu materiaalia jäätaiteilijoiden työstettäväksi.

– Ensimmäisen kerran olemme näin laajalle alueelle jäätä toimittaneet. Tämä on viides talvi, kun jäätä nostetaan, mutta lähinnä Heinolan omille jääfestareille on jäätä nostettu.

Jään nostoalue on tarkkaan merkitty vaaratilanteiden välttämiseksi. Markku Lähdetluoma/Yle

Veistosjäätä louhitaan talkootyönä

Rautiaisen mukaan veistojäästä on pidetty Heinolassa hyvää huolta. Jään nostoalue on pidetty lumesta puhtaana talkoovoimin. Lumitalkoita on pidetty lähes päivittäin, sillä lunta on sadellut Heinolassakin melkein joka päivä. Talkooväkeä tarvitaan myös jäiden nostamiseen ja kuljettamiseen.

– Jää sahataan moottorisahalla neliön muotoisiksi paloiksi. Meillä on nostokelkka, joka työnnetään jääkuution alle ja nykäistään pintaan. Siitä jäät vedetään rantaan, lastataan kuormalavoille ja nostetaan kuorma-auton kuljetettavaksi. Tänä vuonna oli aika pitkä siirtomatka, sata metriä vedettiin kuutioita rantaan.

Rautiaisen mukaan jäät nostetaan miesvoimin. Talkooporukkaan kuuluu 15 miestä ja keski-ikä on 70 hujakoilla.

– Tämä on meille kuntoilua, meillä on rautainen nostoporukka, naurahtaa Rautiainen.