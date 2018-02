Suomi ei antanut Alille turvapaikkaa, tapettiin heti Irakissa – tytär odottaa omaa käännytystään

Alin kuolintodistuksen ja poliisin raportin mukaan Ali kuoli 17.12.2017 kolmeen ampumahaavaan pään ja vartalon seudulla. Todistuksessa on Irakin terveysministeriön oikeuslääketieteellisen osaston leima. Todistuksesta on peitetty Alin nimi, henkilökunnus, sekä Alin vanhempien nimet omaisten turvallisuuden suojelemiseksi.

Ylen tietojen mukaan tuntemattomat miehet ampuivat Alin joulukuussa, vain viikkoja paluunsa jälkeen. Miehen tytär on edelleen Suomessa pienine lapsineen.

Neljä laukausta kajahtaa Bagdadissa. Kolme luodeista osuu keski-ikäiseen irakilaismieheen, Aliin. Ali kuolee ampumahaavoihinsa.

Vain viikkoja aiemmin Ali oli Suomessa hakemassa turvapaikkaa. Sitä ei koskaan annettu. Ylen tietojen mukaan Maahanmuuttovirasto antoi Alille käännytyspäätöksen, jonka oikeus vahvisti.

Bagdadilaisen sairaalan kuolintodistuksen mukaan Ali on nyt kuollut, syynä kolme ampumahaavaa päässä ja vartalossa. Bagdadin poliisin keräämien silminnäkijähavaintojen mukaan tuntemattomat miehet olivat avanneet tulen rekisterikilvettömästä Nissan Navara -lava-autosta. Välikohtaus tapahtui sunnuntaina 17.12.2017 Shaari'a Falastiinilla, eli Palestiina-kadulla.

Irakissa tapettu Ali miehen vielä ollessa Suomessa (kuvassa vasemmalla).

Tapetun miehen tytär odottaa omaa käännytystään – “En haluaisi luhistua tyttöjen nähden”

Alin tytär Noor on edelleen Suomessa pienine lapsineen. Myös Noor on saanut käännytyspäätöksen.

Noor kertoo kuulleensa isänsä kuolemasta muutama päivä tapauksen jälkeen. Uutiset välitti Alin isä, joka löysi poikansa ruumiin Bagdadin al-Tibbin sairaalasta. Isoisä välitti Noorille sairaalan kuolintodistukset, sekä poliisin raportin tapahtuneesta.

– Kun sain tiedon kuolemasta, aloin täristä enkä tiennyt, mitä tehdä. Ensin ajattelin, että olisinpa minäkin palannut ja kuollut perheeni kanssa, Noor sanoo.

Isän kulta, toivottavasti voit hyvin. Älä ole huolissasi, saavuin turvallisesti perille. Pidä huolta itsestäsi ja tytöistä. Irakissa tapetun Alin viimeiset sanat tyttärelleen Noorille.

Noorin mukaan Ali ehti olla Irakissa vain muutaman päivän. Isä ja tytär eivät ehtineet puhua puhelimitse paluun jälkeen. Isä kirjoitti viimeiseksi jääneet sanat tyttärelleen Facebookissa.

– Hän kirjoitti: "Isän kulta, toivottavasti voit hyvin. Älä ole huolissasi, saavuin turvallisesti perille. Pidä huolta itsestäsi ja tytöistä. Olet vahva ja jaksat kyllä.”

Noor ei ole asiasta yhtä varma.

– En haluaisi luhistua tyttöjen nähden. Minun täytyy näyttää, että äiti jaksaa kyllä. En toivoisi kenenkään kokevan tällaista.

Myös Noorin Suomessa syntyneiden tyttärien lähdettävä Irakiin

Noor oli 19-vuotias, kun hän syksyllä 2015 saapui isänsä kanssa Suomeen hakemaan turvapaikkaa. Sen jälkeen hän on mennyt naimisiin Suomessa asuvan irakilaismiehen kanssa. Heillä on kaksi lasta, joista vanhempi on puolitoista ja nuorempi puoli vuotta vanha.

Myös lasten on Maahanmuuttoviraston päätöksellä lähdettävä Irakiin käännytettävän äitinsä mukana. Noorin turvapaikkapäätöksen mukaan lapsien etu on “kasvaa ja kehittyä itselleen sopivalla tavalla läheistensä ympäröimänä ja tukemana kotimaassanne Irakissa”.

– Mies on täällä, ja lapset ovat syntyneet täällä. Miksi meidät erotetaan, isä lapsistaan?

Isä oli ahdistunut ja uupunut. Hän oli suunniltaan huolesta. Bagdadissa tapetun Alin tytär Noor.

Alin kuolemantapaus tuli Ylen tietoon, sillä kesällä Alia oli haastateltu Suomessa turvapaikanhakijoista kertovaa Ylen dokumenttia varten.

Tammikuussa 2017 tehdyssä haastattelussa Ali kertoi paenneensa Irakista, koska hän oli lahjomaton poliisi. Jos teki työnsä hyvin, sai varmasti ongelmia, Ali sanoi.

– Tutkin ihmisoikeuksien toteutumista ja korruptiota. Suhtaudun työhöni hyvin vakavasti. En suostunut lahjottavaksi. En kuulu mihinkään aseelliseen ryhmään enkä kannata mitään sellaista. Ja ne ihmiset pitävät minua vihollisenaan, Ali kertoi.

Ylen haltuunsa saamista dokumenteista ei selviä, kuka Alin tappoi ja miksi. Hänen tyttärensä on varma siitä, että isän tappanut taho on sama kuin se, jota isä kaksi ja puoli vuotta sitten lähti karkuun. Viimeiset kuukaudet Suomessa olivat isälle tuskaisia, Noor kertoo.

– Isä oli ahdistunut ja uupunut. Hän oli suunniltaan huolesta, aivan ymmällään. Hän pelkäsi joutuvansa heti palattuaan ongelmiin tai tapetuksi.

Noorin isä Ali tapettiin Bagdadissa pian paluunsa jälkeen. "Kun sain tiedon kuolemasta, aloin täristä enkä tiennyt, mitä tehdä", Noor sanoo. Sasha Silvala

Alin ja Noorin käännytyspäätökset ovat kaksi pisaraa kielteisten päätösten meressä. Maahanmuuttovirasto on antanut viimeisen kahden vuoden sisällä noin 18 000 kielteistä turvapaikkapäätöstä, joista 11 000 irakilaisille. Irakilaisten kielteisten päätösten osuus nousi nopeasti. Kun Ali ja Noor saapuivat syksyllä 2015 Suomeen, 15 prosenttia irakilaisista sai kielteisen turvapaikkapäätöksen. Kesään 2016 mennessä kielteisten osuus oli noussut 90 prosenttiin.

Läheskään kaikki eivät valita päätöksistään oikeuteen. Noor ja Irakissa tapettu Ali valittivat. Ylen tietojen mukaan heidän päätöksensä pysyivät kielteisinä hallinto-oikeudessa, eikä korkein hallinto-oikeus antanut valituslupaa.

Kun kielteinen päätös on lainvoimainen, vaihtoehtoina on jäädä Suomeen ilman oleskelulupaa ja mahdollisesti joutua poliisin pakkopalauttamaksi. Toinen vaihtoehto on poistua maasta sisäministeriön ja siirtolaisjärjestö IOM:n vapaaehtoiseksi paluuksi nimitetyn menettelyn kautta. Siinä palaajaa tuetaan enimmillään 1500 euron rahasummalla, kunhan lähtee vastustelematta, poliisin kehotuksen jälkeen.

Ylen tietojen mukaan Ali valitsi vapaaehtoisen paluun. Noor ei tiedä, mitä tehdä.

– Miten voisin palata tyttöjen kanssa, kun tilanne on niin vaarallinen? En minä itseni puolesta pelkää vaan tyttöjen puolesta. He ovat vain lapsia.

