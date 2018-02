"Kun Euroopasta tulee Viroon, niin tuntuu kuin olisi jo kotona" – Sadat suomalaiset onnittelevat satavuotiasta Viroa

Palju õnne, Eesti!

Pyysimme muutama viikko sitten suomalaisia lähettämään onnentoivotuksia sata vuotta täyttävälle Virolle. Terveiset sai välittää joko valokuvan tai onnittelukirjoituksen muodossa.

Ja tehän innostuitte. Verkkolomakkeen kautta kerättyjä valokuvia ja onnittelutekstejä kertyi yli 350. Julkaisemme juhlapäivän kunniaksi koko joukon lämpimiä onnentoivotuksia ja kauniita muistoja Virosta.

Olemme kääntäneet onnittelut myös viroksi, jotta etelänaapurimme voivat tutustua saamiinsa onnitteluhin.

Siit saad lugeda õnnitlusi eesti keeles.

Aloitetaan onnitteluviestit vehreistä kesämuistoista ja Tallinnan vanhan kaupungin kujilta. Viro on onnentoivottajien mielestä kerrassaan ihana ja kaunis maa.

Suuren suuret onnentoivotukset teille, Viron kansa! Olette upeita ja maanne on kaunis. En voisi ajatella parempaa naapuria ja ystävää kuin te.

Jakestus-HKI

Viron matkoista ei ole mitään ikävää kerrottavaa. Talvellakin siellä on niin siistiä, kaunista ja tunnelmallista. Olen jopa harkinnut Viroon muuttamista. Onnea ja rauhallisia tulevia vuosia!

Janttu

Oikein lämpöiset onnittelut 100-vuotiaalle Virolle! Ja paljon kauniita, helkkyviä lauluja, jotka tuovat onnellista tulevaisuutta koko ihanalle kansalle. Teidät muistetaan.

Leenukka

Kun Euroopasta tulee Latvian kautta Viroon, niin Virossa tuntuu kuin olisi jo kotona.

A-P

A-P onnittelee virolaisia satavuotispäivänä. A-P

Virossa yhdistyvät kauniisti ja dramaattisesti pohjoinen luonne ja mannermainen historia. Onnittelut vahvalle maallenne!

HSu

Moni meille kirjoittaneista on löytänyt Virosta rakkaita ystäviä, jotkut onnekkaat elämänkumppaninkin.

Paljon onnea Viro! Kiitos ihanasta poikaystävästäni. Rakastan kieltänne enkä malta odottaa, että osaisin puhua sitä sujuvasti. Olen ylpeä, kun voin juhlistaa tätä merkkipäivää yhdessä virolaisten kanssa.

aurinkonorsu

Ailiot onnittelevat Viron lapsia. Ailiot

Viro on minulle tärkeä, koska siskoni perhe asuu siellä. Olen käynyt Virossa yli kaksikymmentä vuotta. Maan luonto on kaunis. Palaan Viroon aina uudestaan ja uudestaan sekä siskon perheen luo että muutenkin. Palju õnne, Eesti!

Sarkka

Viro on tullut läheisemmäksi kuin aiemmin, koska mieheni on virolainen. Hänen kauttaan olen saanut tutustua Viron kulttuuriin syvällisemmin, ja olen siitä onnellinen.

Sari

Eeva-Kaarina Harju onnittelee rakkaita virolaisia. Eeva-Kaarina Harju

Juhlin Tallinnassa ystävieni kanssa. Rakastan teitä kaikkia.

Eeva-Kaarina Harju

Paljon onnea Eestin kansalle ja erityisesti ystävillemme Helmessä Törvan kunnassa Etelä-Virossa ja ystävyysseurakuntalaisille Taageperan seurakunnassa.

Veikko ja Mirja Hauholta

Viro on minulle rakas ja tärkeä. Paljon jo poisnukkuneita hienoja ystäviä. Tallinnan kybernetiikan instituutti tuli myös tutuksi ja pidetyksi. Onnea ystäväni Viro – ja näyttäkää Suomelle, mihin ennakkoluulottomalla politiikalla ja ahkeruudella päästään!

Seppo Nikkilä

Tutustuin virolaisiin 2000-luvun alussa internetin välityksellä. Aika pian jutellessa tulimme tutuiksi ja sain kutsun saapua Viroon kyläilemään. Sen jälkeen matkoja Viroon onkin tullut useita kymmeniä. Virolaiset nimesivät minut Lapivanaksi (Lapin ukko), koska heidän näkökulmastaan olin vanha mies Lapista.

Lapivana

Lapivana toivottaa onnea satavuotiaalle Viron tasavallalle. Lapivana

Onnittelut 100-vuotiaalle Virolle! Hieno maa ja hienot ihmiset. Saimme yli 12 vuotta sitten ihanan virolais-suomalaisen lapsenlapsen, joka on tuonut iloa ja valoa elämäämme.

Mummo ja Pappa Rovaniemeltä

Kun Viro ja virolaiset alkavat kiinnostaa oikein tosissaan, on luonnollista opetella kieltä. Osa onnittelijoista lähettikin terveisensä viroksi (nämä onnittelut oli kirjoitettu alun perinkin viroksi).

Palju õnne, Eesti! Me oleme alati sõbrad!

(Paljon onnea, Viro! Olemme aina ystäviä!)

Paavo Helsinki

Me kõik soomlased rõõmustame koos eestlastega! Sinine, must ja valge ovad meie südametes ka!

(Kaikki me suomalaiset iloitsemme virolaisten kanssa! Sininen, musta ja valkoinen ovat myös meidän sydämissämme!)

Aleksi

Aleksi onnittelee Viron veljeskansaa. Aleksi

Jussi soovib õnne 100-aastasele Eestile. Tõeline tähistämine ja rõõmuga tähistamine.

(Jussi toivottaa onnea 100-vuotiaalle Virolle. Todellista juhlimista ja ilolla juhlimista.)

Jussi

Palju õnne Eesti Vabarik, 100 aastat! Eesti on ilus ja hea maa, rahvas on armas meil.

(Paljon onnea, Viron tasavalta, 100 vuotta! Viro on kaunis ja hyvä maa, kansa on ihana meille.)

Ettevotja Soomest

Palju õnne Eesti, mu lemmik bändi Metsatöllu kodumaa! (Paljon onnea, Viro, lempibändini Metsatöllin kotimaa! Pauliina

Edu! Edu! Edu!

(Onnea! Onnea! Onnea!)

Ritva Merilä

Päikesepaisteline tulevik!

(Aurinkoinen tulevaisuus!)

Noored soomlased

Kirkkonummen viron kielen opiskelijat onnittelevat Viroa. Kirkkonummen viron kielen opiskelijat

Soovin teile väga palju õnne ja rõõmu teie riigi sajanda sünnipäeva puhul. Olge õnnelikud ja uhked oma hea maa üle!

(Toivotan teille oikein paljon onnea ja iloa maanne satavuotispäivän johdosta. Olkaa onnellisia ja ylpeitä hyvästä maastanne!)

Erja Tenhonen-Lightfoot

Eesti vabariik, palju õnne eluteel, ela tuhat aastat veel!

(Viron tasavalta, paljon onnea elon tiellä, elä tuhat vuotta vielä!)

Panu

Palju Õnne minu kodumaa.

(Paljon onnea, kotimaani.)

Jukka Muhonen

Perekond Kokkolast toivottaa Virolle onnea syntymäpäivänä. Perekond Kokkolast

Soovin teile palju õnne, meie kallile hõimurahvale!

(Toivotan paljon onnea teille, rakkaalle heimokansallemme!)

Siru

Elagu Eestimaa ja selle vapper ja tubli rahvas!

(Eläköön Vironmaa ja sen urhea ja reipas kansa!)

Tuula

Jotkut onnittelijat tuntevat syvästi, että suomalaisten ja virolaisten välillä on erityinen yhteys: olemme samalla aaltopituudella.

Kävin tammikuisena viikonloppuna Viro-Suomi-valokuvanäyttelyssä Helsingissä, ja siellä taas sain kokea, kuinka samankaltaisia olemme. Luonnon monimuotoisuus sekä kauneus ja ihmisten ystävällisyys tulevat mieleeni Virosta. Opiskelen myös itse viron kieltä, jotta voisin keskustella ja tutustua virolaisiin lähemmin. Palju õnne Eesti!

Jaana Peltonen

Muistan edelleen hyvin Viron "uuden" itsenäistymisen. Olin silloin työmatkalla muistaakseni Turussa ja kuulin radiosta Viron julistautuneen itsenäiseksi. Minulle tulivat onnenkyyneleet niin voimakkaasti, että oli pakko pysäyttää auto. Olen useasti muistellut virolaisten rohkeaa tekoa.

Matti Salmela

Kalev rakas / virolainen päivänsankari / Tulit kotiin onnea tuomaan / sata vuotta uudeksi luomaan / Nyt on juhlat kunniaksesi! Näin runoilee Viroa onnitteleva Risto Pylkkänen. Risto Pylkkänen

Monia vuosia itsenäiselle Virolle. Olen saanut kokea vapaassa Virossa ystävällisyyttä, merkityksellisiä kohtaamisia ja olen oppinutkin paljon. Palju aastait!

Markku Salminen

Virolaisilla on loistava huumorintaju, he ovat lämminsydämisiä ja heidän kanssaan on hyvin helppo päästä yhteiselle aaltopituudelle, olemmehan veljeskansoja. Viro myös kehittyy hirveää vauhtia, ja sitä on ilo seurata. Virolaiset voivat olla täysin syystä ylpeitä isänmaastaan. Palju õnne kallis Eesti ja eestimaalased!

Noora

Matkakohteena Viro on suomalaisten mielestä mahtava tai ehkä jopa paras. Suomalaiset käyvät Virossa useammin kuin missään muualla.

Viro on ihana ja kaunis maa. Minulla on paljon hyviä muistoja Tartosta, Muhulta, Matsalusta, Haapsalusta, Kuressaaresta ja Tallinnasta. Virosta tulee ensimmäisenä mieleen vanhat rakennukset, pienet kylät, tuulimyllyt, maaseutu ja luonnon rauha. Kiitos ja paljon onnea Viro!

Elina

A ja E lähettävät terveisensä ja onnittelevat rakasta naapurimaata Viroa.

Onnea ihana Viro, rosoinen, rento ja yllättävä maa! Viime kesän kohokohdat olivat taidemuseo Kumun näyttelyt, kasvitieteellinen puutarha ja mahtava ravintolaillallinen Tallinnassa. Kun ottaa auton mukaan, pääsee minne vaan, vaikkapa kartanokierrokselle.

Eeva B.

Tallinna on Itämeren kaunein kaupunki ja Tartto vehreä ja ikimuistoinen yliopistokaupunki. Onnittelut laulajakansalle, ja monta vapauden vuotta tulevaisuudessa.

Saksan suomalainen

Jatkukoon laivaliikenne kansojemme välillä yhtä taajaan ja vailla havereita kuin tähänkin asti. Tapani Kittelä

Jo pikapaatilla lähestyttäessä Viron maaperää sydämessäni läikähtää – on kuin tulisi toiseen kotiinsa. Jokaisella reissulla aika loppuu aina kesken. On niin paljon nähtävää, kiehtovia vanhoja paikkoja ja tapahtumia, mainiota paikallista ruokaa, shoppailua, historiaa ja nykyaikaa, maisemia. Sydänlämmin onnentoivotus ihanalle ja nuorekkaalle 100-vuotiaalle naapurille!

sarkku

Toivotan paljon onnea Virolle! Käyn Virossa usein, varsinkin Pärnussa. Mutta monta muuta aluetta on vielä nähtävänä. Virossa on kaunista ja erityisesti luonto ja ihanat käsityöt ovat mieleeni.

Eeva Kangasniemi

Olen matkustanut Viroon 1970-luvulta lähtien vaimoni ja joskus ystäviemme kanssa. Joka kerta olen tuntenut oloni hyvin kotoisaksi siellä. Minulle Viro on maailman paras matkailumaa. Paljon onnea sata vuotta täyttävälle Virolle!

Tapani Karjalainen

Aakusti kiittää ja onnittelee Viroa. Aakusti

Rakastan pyöräilyä Virossa. Maasto on tasaista, ja Virosta löytyy erilaisia teitä tutkailla ympäristöä rauhallisesti ajellen. Yöpyminen telttaillen onnistuu hyvin hoidetuilla ilmaisilla telttailupaikoilla, jotka yleensä sijaitsevat kivoilla paikoilla. Virolaiset ihmiset ovat ystävällisiä – etenkin, jos osaa muutaman sanan viron kieltä.

Pyöräilijä

Lämmin kesäilta Tallinnan vanhassa kaupungissa on parasta. Onnea Viro!

Terhi

Jaan Kross, Georg Ots ja monet muut virolaiset kirjailijat ja laulajat ovat tehneet suuren vaikutuksen myös Suomenlahden pohjoisrannalla. Eikä pidä unohtaa käsityöperinnettä tai kuorolaulua. Kiitämme taiteestanne!

Onnea lempinaapurilleni Virolle. Viron kirjallisuus ihastutti jo silloin, kun Viroon ei päässyt matkailemaan. Onneksi sitä on vuosien varrella käännetty suomeksi paljon. Väike Illimar sulatti ensimmäisen kerran sydämeni ja sen jälkeen virolaista kirjallisuutta onkin tullut luettua. Sylikaupalla onnea Virolle ja sen kansalaisille.

Marja Eliisa

Palju õnne, Eesti! Kuorolaulu on itselleni rakas harrastus, joten Viron laulava vallankumous ja virolaisten erityinen suhde kuoromusiikkiin sykähdyttää. Samoin se lämmittää, että Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi huomioitiin Virossa niin hyvin.

Kakkosbasso

Tarja Manner onnittelee Viroa taiteilija V. Lember-Bogathinan teoksen edessä. Tarja Manner

Rikas ja elävä virolainen käsityöperinne nojaa vahvasti perinteeseen ja tuottaa samalla runsaasti ideoita nykypäivään. Se ilahduttaa kovasti. Lisäksi taidemaailma, varsinkin veistotaide on rohkeaa, leikkisää ja yllättävää. Nautinto!

Muhun puree

Kiitos ihanasta ja sydämeen menneestä laululahjasta, Georg Otsista, jonka äänestä me suomalaisetkin saimme iloita ja nauttia. Toivon kaikkea menestystä ja hyvää tulevaisuutta.

Anneli Airaksinen Suomesta, Kuopiosta

Palju õnne, Eesti! Hienoa kuorokansaa. Lennart Meri johti Eestin upeasti takaisin itsenäisyyteen.

Kimmo Silvo

Paljon onnea Jaan Krossin kotimaalle!

Veli

Maunulan kirjaston lastenosaston vieraat onnittelevat Viroa. Antti Viren

Virolainen musiikkikulttuuri on lahja meille naapureille. Kiitos siitä! Ja kiitos, että olette ystäviä. Toivon, että maailman myllerrykset jättävät teidät rauhaan, jotta kulttuurinne voi kukoistaa ja tehdä tätä maailmaa valoisammaksi jatkossakin.

Leena Kylliäinen

Paljon onnea naapurillemme! Teillä on monta hyvää syytä olla ylpeitä pitkästä historiastanne ja kulttuuristanne. Olkaa meille suunnannäyttäjiä seuraavatkin sata vuotta.

Elizabeth

Viro on monien mielestä Suomen läheisin naapuri. Suomalaisilla on hyvässä muistissa, että apua on saatu niin sodan aikana kuin Euroviisuissakin.

Onnea Virolle! Olette paras naapuri, mitä Suomi voi toivoa. On Ruotsikin ihan ok, mutta silti teillä on aina aivan erityinen paikka suomalaisten sydämissä.

Juha Vuorela

Kiitos eestiläiset aina yhtä lämpimistä terveisistä ja kannustuksesta euroviisuissa ja kauniista Suomi 100 -juhlallisuuksista. Mievaan

Onnittelut veljeskansalle juhlapäivänään ja kiitokset erityisesti Suomen puolesta taistelleille Suomen pojille, joihin olen saanut henkilökohtaisesti tutustua.

Jukka Vaaja

Lämpimimmät onnittelut sinnikkäälle kansalle! Ja toivomme teille voimia jatkaa eteenpäin. Myös suurkiitos virolaisille vapaaehtoisille Suomen itsenäisyyden säilyttämiseksi silloin aikoinaan.

Eero-setä

Hei, ja palju õnne, Eesti. Autoitte meitä vaikeina sotavuosina. Sitä emme unohda.

Pekka

Jaakko Saaristo ja Anne Haataja onnittelevat Viroa. Jaakko Saaristo ja Anne Haataja

Itsenäistä ja turvallista seuraavaa tuhatta vuotta 100-vuotiaalle Eestille! Olette paras naapurimme lahden toisella puolella.

rmjs

Onnea seuraavalle sadalle vuodelle! Kiitos Suomessa tehdystä työstä, joka on hyödyttänyt kumpaakin maata. Olette uudistuneet niin nopeasti, että nyt on ehkä hyvä hetki vain nautiskella ja iloita kaikesta.

Arja-Liisa Kankaanpää

Onnittelijat ihailevat Viron nopeaa kehitystä. Monet sanovat, että Suomen pitäisi ottaa mallia Viron tavasta hyödyntää uusinta teknologiaa.

Virossa kiehtoo maan kauneus. Ihailen Viron kehitystä ja sitä, miten maa menee eteenpäin. Virolaiset ovat rohkeita ja sinnikkäitä. Upea maa ja upea kansa.

Sofia

Sofian mielestä Viro on elämäniloinen, energinen, suuremmoinen, tosi kiva ja ihana. Hän onnittelee virolaisia Tallinnassa. Sofia

Palju õnne, Eesti! Aina kun Virosta kuulee uutisia, siellä on kehitetty jotain uutta ja hienoa, josta kaikki voivat hyötyä. On hienoa saada olla tällaisen kansan naapuri ja ystävä.

Sille

Virossa käydessä on aina kotoisa ja tervetullut olo suomalaisesta näkökulmasta. On upeaa, että pieni kansakunta on puskenut tiensä koulutuksen huipulle ja teknologian mallimaaksi. Joskus Viro saattoi ottaa mallia Suomesta – nyt meillä on opittavaa Virolta. Sydämelliset onnitteluni satavuotiaalle Virolle!

Veera S

Paljon onnea rohkealle, päättäväiselle ja innovatiiviselle veljeskansallemme, Virolle.

Reijo Lammi

Suomen Washingtonin-suurlähetystö onnittelee satavuotiasta Viroa. Suomen suurlähetystö Washingtonissa

Kukapa voisi olla rakastumatta Viroon. Virolainen hyväntuulisuus, innovatiivisuus ja arkipäivän elämänmyönteisyys jaksavat ihastuttaa. Viro on saavuttanut 25 vuodessa enemmän kuin moni maa sadassa vuodessa. Kauan eläköön Viro!

Päivi

Käy selväksi, että kaikkein parasta Virossa ovat itse virolaiset. Kuten Pertti kirjoitti: virolaisilla on aina toivoa ja huumoria.

Palju õnne Eesti! Iloisten ihmisten ystävällinen maa. Vuonna 1991 sain ensimmäisen työkaverin Virosta, ja nyt monen kontaktin jälkeen olen iloinen hyvästä naapurimaasta!

Kesällä taas kylään!

Lämpimät onnittelut rakkaalle naapurille! Olen seurannut maanne ja kansanne nousua kymmeniä vuosia. Olen myös saanut olla kanssanne samoissa työyhteisöissä, joissa on aina ollut mukana toivoa ja huumoria. Veljeskansa, paras suomalaisille.

Pertti

Pidän teistä niin paljon, että opiskelen kieltänne neljättä vuotta. Jaakko Teppo

Muistan, kun ensimmäisiä kertoja kävin Eestissä 1990-luvulla. Jo silloin mieleen jäivät mukavat ja iloiset ihmiset. Aivan mahtava maa, jossa olisi hienoa ehtiä vierailemaan enemmän. Palju õnne, Eesti!

Jormuli

Paljon onnea 100-vuotiaalle Virolle. Rakastan maatanne ja ennen kaikkea teitä, rakkaat virolaiset. Olkoon tulevaisuus onnellinen kauniille ja rauhaa rakastavalle maallenne.

Kalle K

Anna välittää onnittelut Virolle. Anna

Viro ja virolaiset – parasta maailmassa. On ilo ja kunnia asua naapurissanne.

Heli ja Antti