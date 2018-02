LUKE:n lentolaskentojen tulos: Inarin alueella tuhansia hirviä

Eniten hirviä on Angelin ja Lemmenjoen aluella.

Luonnonvarakeskus on lentänyt viime viikkoina Inarin alueella ja laskenut hirviä. Tarkkoja lukuja ei vielä ole saatavilla, mutta lentolaskennan tekijöillä on jo suuntaa antavia lukuja hirvimääristä.

– Näyttää siltä, että hirviä on useampi tuhat Inarin alueella. Meillä on vielä laskennat kesken ja tulosten käsittely on ihan alku tekijöissään. Laskemme tällä otannalla noin 25 prosenttia Inarin kunnan alueesta, kertoo LUKE:n tutkimusinsinööri Petri Timonen.

Jopa 10-20 hirven laumoja

Inarin länsiosissa, Angelissa ja Lemmenjoen alueella on lentolaskentojen mukaan suurin hirvikanta ja ne ovatkin hirvien talvilaidunnusaluetta. Siellä talveaan viettävät runsain joukoin myös Norjan puolen hirvet. LUKE:n lentolaskennoissa havaittiin jopa 10-20 hirven laumoja. Laskentojen tiedot ovatkin suureksi avuksi hirvilupien myöntämisessä.

– Niillä on vaikutusta hirvilupiin ja kannanarviointiin. Inari on iso alue ja tämä on aika tarkka laskenta. Nyt saadaan tarkka lukema Inarin alueelle. Tietenkin täytyy ottaa huomioon, että tämä laskenta tehdään talvella jolloin hirvet siirtyvät talvilaitumille ja saattavat pitkänkin matkan takaa tulla tänne keskeisille talvilaidunalueille. Se vähän vääristää tulosta sitten, ainakin paikallisesti, sanoo LUKE:n tutkimusinsinööri Petri Timonen.

Petri Timonen / LUKE

Angelilaiset hädissään häirikköhirvien kanssa

Inarijokivarressa ja Angelissa suuri hirvikanta näkyy jo ihmisten kotipihoilla. Pari viikkoa sitten kerroimme, kuinka paikalliset poromiehet joutuvat häätämään häirikköhirviä, että pääsevät ruokkimaan pihaporojaan. Ihmiset myös pelkäävät hirviä, koska ne eivät enää säiky ihmistä, koiraa tai moottorikelkkaakaan. Angelilainen poromies Arvi Torikka onkin joutunut soittamaan poliisille häirikköhirvien takia. Torikan mukaan on hyvä, että nyt myös tutkijat näkevät miten paljon alueella on hirviä.

– Uskon, että asiat etenevät nyt. Seuraavaksi täytyy hakea poikkeuslupaa pahimpia häirikköhirviä varten, sanoo Arvi Torikka.