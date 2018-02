Matkustajalentokoneen vessan leveys enää 61 cm – yhtä leveä kuin astianpesukone

Boeing 737 MAX esiteltiin vuonna 2016. Mallisarjan suurin kone on kuvan 737 MAX 10. Sen toimitukset alkavat 2020.

Amerikkalaisen lentokonevalmistaja Boeingin 737 MAX –mallisarjan koneilla tulevat lentämään muun muassa suomalaisillekin tutut Norwegian ja Ryanair. Finnair ei tätä kaksi vuotta sitten esiteltyä konetyyppiä tilaa.

Boeingin uusimpiin koneisiin on tarjolla Rockwell Collins –yhtiön valmistamat 737 Advanced Lavatory -vessat. Ne ovat leveyssuunnassa vain 60,9 cm seinästä seinään. Vertailun vuoksi keskikokoisen asuntovaunun vessa on 80 cm ja yleisötilaisuuksissa käytettävä Bajamaja on noin 110 cm leveä.

Kuvakaappaus Rockwell Collins -yhtiön nettisivuilta. Yle Uutisgrafiikka, lähde: Rockwell Collins

Rockwell Collins ilmoittaa nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että ergonomisesti suunniteltu 737 Advanced Lavatory tarjoaa matkustajalle entistä tilavampaa tunnetta ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Nyt on kuitenkin jo huomattu, että esimerkiksi vessan pesuallas on niin pieni, että siinä voi pestä vain yhden käden kerrallaan.

Keskivertomiehellä hartiat seinässä

Suomessa keskimääräinen mies painaa 87 kiloa ja on 177cm pitkä. Nainen painaa puolestaan keskimäärin 73 kiloa ja 163 cm pitkä, selviää viimevuotisesta FinTerveys-tutkimuksesta.

Suomalaisten leveyttä ei ole mitattu, mutta keskimääräisessä mitoissa olevan miehen leveys käsivarresta käsivarteen on yli puoli metriä.

Ihmettelyä vessojen ahtaudesta on kantautunut ensimmäisenä Yhdysvalloista. Siellä American Airlines on jo ottanut maan sisäiseen liikenteeeen kolme upouutta 737 MAX – konetta.

Amerikassa keskimääräinen matkustaja on suomalaista kookkaampi. Asiakaspalauteessa on kuulunut, että vessoissa on lähes mahdoton kääntyä, matkustajat kokevat ahtaan paikan kammoa tai ainakin vartalon ottaminen kiinni seiniin tuntuu epämiellyttävältä.

Mediassa onkin irvailtu, että toisaalta mahdollisen turbulenssin sattuessa vessassa ei mahdu kaatumaan, putoamaan istuimelta tai lyömään edes päätään.

Finnairilla vessan leveys vähintään 90cm

Lentoyhtiöt voivat itse vaikuttaa koneen sisustukseen. Minivessoja ei Boeingeissakaan ole pakko ottaa. Pelkästään vessoja kaventamalla voidaan kuitenkin saada jopa 12 istumapaikkaa lisää vanhempiin 737-malleihin verrattuna.

Lentoyhtiö Finnairin laivastoon Boeingin koneet eivät kuulu, vaan yhtiö lennättää matkustajia Airbus-, Embraer- ja ATR-koneilla.

Finnair ilmoittaa, että heillä lentokoneen vessojen koosta ja tyypistä päätetään siinä vaiheessa, kun lentokoneen sisustuksen konfiguraatiota eli kokoonpanoa muutoinkin suunnitellaan.

Finnair ei käytä vessoissaan yhtä ainoaa standardikokoa. Airbus A350 sekä kapearunkoisissa Airbus-koneissa vessat ovat noin 90-95 cm leveitä.