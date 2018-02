Lapin lomalla loukkaantuneet saavat sairaalassa ainutlaatuista apua – Hanne-Marilla ei ole kollegaa missään päin maailmaa

Rovaniemi

Saksalaisinsinöörin Lapin loma sai ikävän käänteen kelkkasafarilla Inarijärven jäällä, kun toinen kelkkailija ajoi mutkassa perään.

– Tipahdin moottorikelkan kyydistä, kelkka kaatui jalan päälle ja luut murtuivat, berliiniläinen Martin Wolff kertoo kahden päivän takaisesta onnettomuudesta.

Neljän tunnin ambulanssimatka päättyi Rovaniemelle ja Lapin keskussairaalaan, jossa odotti leikkauspöydän ja vihreän pyjaman lisäksi myös maailman tiettävästi ainoa turistisosiaalityöntekijä.

– Kerron potilaille aina aluksi. että minä olen sosiaalityöntekijä Seppälän Hanne-Mari ja minun tehtävä on auttaa sinut turvallisesti takaisin kotiin. Siinä vaiheessa he huokaisevat helpotuksesta, että on joku linkki siihen, että miten saa vakuutusasiat ja lennot järjestettyä, ja miten ylipäätään pääsee kotiin täältä, Seppälä kertoo.

Seppälä selvittää vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset, järjestää ilmailulääkärin arvioimaan potilaan lentokuntoa, huolehtii erityisjärjestelyt lentokoneeseen ja hoitaa eväätkin matkaan, jos tarvetta on. Yhteydenpito on tiivistä paitsi vakuutusyhtiöihin, myös suurlähetystöihin ja Kelan kansainväliselle osastolle.

Marjukka Talvitie / Yle

Seppälä puhuu asiakkaiden kanssa niin norjaa, englantia kuin saksaakin. Jos yhteistä kieltä ei ole, hankitaan puhelintulkki.

– Kerran kysyin mieheltäni kotona saksaksi, että mitä meillä tänään syödään, Seppälä nauraa työnsä sivuvaikutuksille.

Sairaala saa nyt rahansa takaisin

Reipaskin turisti muuttuu murheelliseksi jouduttuaan sairaalaan vieraassa maassa. Sängyn pohjalla makaava arvostaa tukea ja turvaa, mutta pelkästään matkailijan mielenrauhan vuoksi Lapin keskussairaala ei ole turistisosiaalityöntekijän toimenkuvaa perustanut.

– Kyllä tähän liittyy myös selkeä taloudellinen intressi, että me saamme potilaiden hoidosta aiheutuvat kustannukset perittyä vakuutusyhtiöiltä ja potilaiden kotimaasta niin, että ne eivät jää lappilaisten maksettaviksi, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela. Vuosittain sairaalassa käy noin 650 ulkomaalaista, joista yli 100 joutuu vuodeosastolle, usein juuri kelkkaturman tai lasketteluonnettomuuden jäljiltä.

EU-kansalaiset, joilla on eurooppalainen sairaanhoitokortti, maksavat sairaalahoidosta saman kuin suomalainen. EU:n ulkopuolelta tulevien kustannukset maksaa vakuutusyhtiö, jos matkavakuutus on kunnossa. Jos ei, sairaala ei todennäköisesti koskaan saa takaisin kaikkia perimiään rahoja.

Jokelan tiedossa ei ole, että pelkästään turisteja palvelevaa sosiaalityöntekijää olisi missään muussa maailman sairaalassa. Jos turistisesonki pitenee, kuten matkailuala toivoo, pidennetään myös turistisosiaalityöntekijän toimikautta. Nyt Seppälän toimikausi turistisosiaalityöntekijänä kestää joulukuun alusta maaliskuun loppuun.

Lapin keskussairaalaan päätyvät matkailijat ovat useimmiten joko liukastuneet tai teloneet itsensä laskettelurinteessä tai kelkkasafarilla. Tapio Nykänen

Joulupukki toteutti viimeisen toiveen

Nokia-insinööri Wolffin vakuutusyhtiö maksaa kotimatkalennosta mahdollisesti koituvat ylimääräiset kustannukset ja mies vaikuttaa odottavan rauhallisin mielin lääkärin arviota lentokunnostaan. Potilas Wolffia jo vähän naurattaakin Lapin loma, joka on ollut vastoinkäymistä vastoinkäymisen perään. Ensiksi katosi matkalaukku, sitten saunan ovi meni lukkoon sillä välin kun saunojat pyörivät tulipalopakkasessa hangessa. Ja lopuksi tämän kelkkaonnettomuus.

Pakon edessä Wullf tulee paljastaneeksi, että onnettomuuden aiheutti itse asiassa oma tyttöystävä.

– Hän on todella pahoillaan. Ja todella iloinen kun kuulee minun ääneni ja sen, että olen elossa, mies naurahtaa.

Hanne-Mari Seppälä on viiden vuoden aikana saatellut kotimatkalle satamäärin helpottuneita ja kiitollisia potilaita, jotka muistavat kukkalähetyksin ja joulukortein. Syvimmin Seppälän mieleen on jäänyt potilas, joka ei koskaan päässyt kotimatkalle. Viisikymppinen australialaismies oli Lappiin tullessaan kuolemaisillaan syöpään.

– Hän halusi tulla Lappiin tapaamaan joulupukkia ja tuomaan 6-vuotiaan pojan kirjeen joulupukille. Hän joutui sairaalaan lentoa seuraavana yönä, eikä hän enää koskaan päässyt meiltä pois. Mutta minä hommasin joulupukin tänne, jotta hän sai annettua kirjeen joulupukille.