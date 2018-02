Tampereen kaupunginhallitus ei päätä ratikan linjamuutoksesta maanantaina: "Jonkun suunnittelijan sooloilua!"

Maanantaina kokoontuva Tampereen kaupunginhallitus keskustelee taatusti kiihkeästi ratikasta. Se ei kuitenkaan päätä vaihteiden rakentamisesta Hatanpään valtatien risteykseen eikä raitiotielinjan suunnittelusta Hatanpään suuntaan.

Tampereen ratikka raitiotien rakentaminen alkoi 2017

raitiotie kulkee Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alueelle

ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2021 aikana

valtuuston hyväksymä kokonaisbudjetti on noin 239 miljoonaa euroa

toisessa vaiheessa raitiotietä jatketaan Pyynikintorilta Lentävänniemeen

Osa Ylen tavoittamista valtuustoryhmien puheenjohtajista pitää asian ilmestymistä esityslistalle todella kummallisena. Esityslista julkaistiin torstaina iltapäivällä.

– Yleensä on käyty vähän etukäteen keskusteluja ryhmien kesken ennen kuin erittäin merkittäviä asioita on tuotu listalle. Tässä on varmasti oppimista ja siitä käydään keskustelua maanantaina, sanoo kokoomuksen, RKP:n ja kristillisten ryhmää johtava Ilkka Sasi.

Samalla linjalla on Perussuomalaisten ryhmäjohtaja Lassi Kaleva. Hänen mielestään hallituksen jäsenten ja ryhmyreiden olisi hyvä tietää vireillä olevista asioista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Lauri Lylyn pormestarikaudella tietoa on yleensä saatu aikaisemmin. Oli yllätys, ettei sitä tässä tullut, hän sanoo.

"Todella iso kokonaisuus"

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Atanas Aleksovski kertoo kuulleensa Hatanpään linjan nostamisesta hallituksen listalle keskiviikkona. Hänen mukaansa suunnittelukokouksessa voidaan asiasta kyllä keskustella, mutta päätöksiä ei ole minkäänlaisia valmiuksia tehdä.

– Päätökset ratikan osalta on tehty ja tämä on aivan uusi asia. Kuulen siitä mielelläni lisää maanantaina ja keskustelen sen jälkeen ryhmän kanssa. Tämä on todella iso asia, hän sanoo.

Tampereen puolesta -ryhmän puheenjohtaja Lasse Oksanen sanoo, että hallituksen listalle tuoduista suunnitelmista ei ole käyty minkäänlaisia keskusteluja.

–Jonkun suunnittelijan sooloilua! Onko lupa työajalla tehdä omiaan? Oksanen kuittaa tekstiviestissään Ylelle.

Jos valtuuston tekemää yleissuunnitelmaa lähdetään nyt muuttamaan, se on ison periaatteellisen keskustelun paikka. Ilkka Sasi

Ilkka Sasin mukaan aiemmin on esitetty, että jos raitiotietä laajennetaan Hatanpään suuntaan, sinne ajetaan lännestä, Keskustorilta päin. Nyt listalle tuotu linjaus sulkisi tuon vaihtoehdon ja Hatanpäälle tultaisiin idästä. Sasin mielestä tämä vaatii laajempaa keskustelua.

– Pormestariohjelmaan on kirjattu nyt tehty ratikkapäätös linjoista Hervanta-Lentävänniemi ja Tays-Pyynikki. Jos valtuuston tekemää yleissuunnitelmaa lähdetään nyt muuttamaan, se on ison periaatteellisen keskustelun paikka, hän sanoo.

Veronmaksajien näkökulmasta puhutaan isoista summista.

– Perinteisesti näissä laajennuksissa on ollut ajatus, että niitä tehdään ihan naapurikuntien puolelle. Silloin suunnittelurahoihinkin on pyritty hakemaan valtiolta rahoitusosuutta. Tämäkin on varmasti sellainen asia, jota käydään läpi, Ilkka Sasi sanoo.