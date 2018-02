SAK perhevapaauudistuksen kaatumisesta: Pettymys, mutta rohkea päätös

SAK:n Sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz sanoo, että perhevapaauudistuksen kaatuminen tuli hänelle yllätyksenä.

– Kyllähän tämä on ihan ehdoton pettymys. Ratkaisua ja uudistusta me lähdimme hakemaan, Glantz sanoo Ylelle.

Glantz sanoo, että uudistuksen toteuttaminen oli hankalaa, muttei mahdotonta. Hän sanoo olevansa harmistunut tilanteesta.

– Hallituksen asettamat kriteerit olivat lähtökohtaisesti jo niin tiukat, että käytännössä uudistus olisi lyhyellä tähtäimellä näyttänyt perheille leikkaukselta. Siihen nähden tämä [uudistuksen kaataminen] on hyvin rohkea päätös, koska monelle perheelle se tilanne olisi näyttänyt huonommalta nykytilanteeseen verrattuna.

SAK:n tiedotteessa todetaan, että perheet ansaitsevat järjestelmän, joka on nykyistä joustavampi ja kannustaa aidosti isiä jäämään kotiin hoitamaan lasta.

Glantz sanoo, että SAK kääntää katseen nyt tulevaisuuteen ja seuraavaan hallituskauteen.

– Ja panostaa siihen, että tämä on ehdottomasti hallitusohjelmassa mukana ja uudistus saadaan sitten vietyä läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että täysin kustannusneutraalia ei missään nimessä toivota uudistuksen jatkossa olevan. Se on ollut se, mikä on aiheuttanut ehkä eniten ongelmia uudistuksen edetessä.