Teltat palasivat Helsingin keskustaan – Poliisi lupaa puuttua häiriöihin

Kurdit ovat pystyttäneet teltan tapahtumansa ajaksi Narinkkatorille. He vastustavat Turkin hyökkäyksiä Syyrian kurdialueille.

Helsingin Kampissa Narinkkatorilla seisoo kaksi puolijoukkuetelttaa.

Toinen niistä on kurdien yleisötapahtuman teltta ja toinen tapahtumaa vastustavien mielenosoittajien teltta.

– Mielenosoituksen on järjestänyt Suomen kansa ensin -niminen yhdistys, kertoo komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista.

Taustalla on samoja samoja henkilöitä, jotka osoittivat mieltään monta kuukautta viime vuonna Rautatientorilla.

Poliisi on saanut torilta ilmoituksia häiriöistä. Poliisin mukaan vakavia tilanteita tai kohtuutonta häiriötä ei kumpikaan ryhmä ole aiheuttanut.

– Me olemme antaneet ohjeen sekä mielenosoittajille että yleisötilaisuuden järjestäjille soittaa herkästi poliisi paikalle, eikä alkaa itse pitämään yllä järjestystä, koska tiedämme, että nämä osapuolet eivät suhtaudu kovin lämpimästi toisiinsa, Heinonen sanoo.

Molemmat ryhmät torilla viikonloppuna

Poliisin mukaan kurdien yleisötilaisuuden tarkoitus on tiedottaa ja kertoa oman kotimaansa tilanteesta. Tilaisuutta varten on saatu lupa Helsingin kaupungilta ja sen on tarkoitus kestää tämän viikon loppuun saakka.

Mielenosoittajat ovat ilmoittaneet poliisille olevansa paikalla niin kauan kuin kurdien tilaisuus kestää. Mielenosoituksesta on tehty polisiille ilmoitus.

– Mielenosoittajat vaativat Suomeen turvallisuutta ja he puhuvat sen puolesta, että Suomeen ei pitäisi liittää maailman tapahtumia ja sitä kautta he vastustavat kurdien järjestämää yleisötilaisutta, kertoo Heinonen.

Heinosen mukaan kurdien teltalla on muitakin ihmisiä kuin kurdeja.

– On tietenkin vaikeaa sanoa, ovatko he mukana järjestämässä tapahtumaa vai yleisönä.

Mielenosoituksen ja kurdien aktiivit jakavat materiaalia ohikulkijoille. Janne Lindroos / Yle

Kuuluvatko puolijoukkueteltat näihin tapahtumiin?

Poliisin mukaan telttoja on lämmitetty kamiinoilla. Komisario Heinonen sanoo, että mikään laki ei sinänsä kiellä telttojen lämmittämistä kamiinoilla, mutta poliisi on pohtinut sitä, että kuuluko puolijoukkueteltta ja kamiina tavanomaiseen kokoontumislain määrittelemään mielenosoitukseen. Leiriytyminen on kielletty kaupunkialueella.

Poliisi ei ole puuttunut kamiinoihin, koska torin läheisyydessä olevista asunnoista ei ole tullut valituksia esimerkiksi savuhaitoista.

Yleisötilaisuuden pitäisi poliisin mukaan loppua iltaisin kello 21 ja mielenilmauksen kello 22.

Yleisötilaisuuden edustajat saavat kuitenkin vartioida telttojaan ja omaisuuttaan myös yöllä. Yleisötapahtumissa, kuten vaikkapa musiikkifestivaaleilla, on usein telttoja pitkäänkin kaupungin alueella ja niitä järjestäjän on oikeus vartioida.

Kurdien tapahtumaa vastustavien mielenososoittajien teltta on torin toisella laidalla. Janne Lindroos / Yle

Poliisi: Jonkinlaista häiriötä on siedettävä

Poliisin mukaan jonkinlaista häiriötä, kuten vaikkapa huutelua, "tämänkaltaisessa asetelmassa" ja julkisella paikalla täytyy kansalaisten kuitenkin sietää.

– Kun asetelma on tämän kaltainen, että ollaan osoittamassa mieltä ja toisaalta taas pitämässä yleisötilaisuutta, niin jonkunlaista häiriötä on ollut odotettavissakin. Sitä täytyy tämän kaltaisessa ympäristössä sietää.

Poliisi lupaa kuitenkin puuttua häiriöihin ja pyrkii osaltaan omalla toiminnallaan ehkäisemään isompien häiriöiden ilmaantumista. Poliisi ei kuitenkaan ole varautunut millään erityistoimilla meneillään olevien ryhmittymien toimintaan Narinkkatorilla.

Kokoontumislain mukaan poliisin täytyy turvata mielenilmauksia, mutta jos mielenosoituksesta aiheutuu ympäristölle kohtuutonta haittaa, poliisilla on oikeus siirtää mielenilmaus toiseen paikkaan.