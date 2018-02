Sää ja lumitilanne suosivat ulkoilijoita laskiaisviikonloppuna – Meteorologi: "Pulkka luistaa"

Lähes koko maahan on luvassa pikkupakkasta.

Laskiaisviikonloppuna saadaan nauttia kelpo ulkoilusäästä. Luvassa on pilvipoutaa ja maltillisia pakkasia, kertoo Ylen meteorologi Toni Hellinen.

Lähes koko maassa on viidestä kymmeneen astetta pakkasta. Lauhinta on länsirannikolla ja Ahvenanmaalla. Kylmintä on Kainuussa ja Itä-Lapissa.

Hellisen mukaan laskiaissunnuntaina Suomenlahdelta voi ajautua lumikuuroja etelärannikolle. Muuten on pääosin poutaa.

– Lunta on koko maassa tällä hetkellä. Senkin puolesta pulkka luistaa, Hellinen sanoo.

Yle

Ensi viikolla luvassa pikkupakkasta

Maanantaiaamuna lumisateet alkavat etelästä. Päivän aikana ne liikkuvat kohti pohjoista. Ainakin maan etelä- ja keskiosa saavat lisää lunta.

Hellisen mukaan laskiaistiistaina on pieni mahdollisuus, että Länsi-Suomessa lämpötila käväisee plussa puolella. Muuten ensi viikkolla on kohtuullisen lauhaa, mutta lämpötila pysyy pääosin pakkasen puolella.

Viikon jälkipuoliskolla pakkanen voi hieman kiristyä maan keski- ja pohjoisoassa. Etelässä sataa ajoittain lunta ja lämpötila voi käväistä nollan tuntumassa.

– Selvää lauhtumista ei kuitenkaan ole näköpiirissä, Hellinen toteaa.