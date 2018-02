Rafael Donner isänsä keskustelua herättäneistä kommenteista: Harmittava tilanne, en puolustele tai hyökkää isääni kohtaan

Jörn Donner sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että hänellä on kuusi lasta, mutta vain kahdelle nuorimmalle hän on ollut isä.

Jörn Donnerin poika Rafael Donner kertoo Ylen Perjantai-ohjelmassa tuntemuksistaan paljon keskustelua herättäneen Helsingin Sanomien haastattelun jälkeen.

Jörn Donner kertoi Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä (siirryt toiseen palveluun), että hänellä on kuusi lasta, mutta vain kahdelle nuorimmalle hän on ollut isä. Hän puhuu haastattelussa myös kuolleesta tyttärestään ja sanoo tämän olleen alkoholisti, joka kuoli omaa syytään. Samaisessa haastattelussa Rafael Donner kertoo suhteestaan isäänsä.

Rafael Donner sanoo Ylen Perjantai-ohjelman haastattelussa, että ei halua puolustaa tai hyökätä isäänsä kohtaan, mutta pitää tilannetta harmittavana. Hän sanoo, että häntä ja Jörn Donneria haastateltiin eri aikaan.

– Ehkä näistä asioista ei pitäisi puhua julkisuudessa. Hän on ollut aina todella rehellinen ihminen. Häntä on joskus vaikea ymmärtää, hän on elänyt pitkän elämän ja on paljon asioita, joita kukaan ei ymmärrä, Rafael Donner sanoo.