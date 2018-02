Eurojackpotin 90 miljoonalla saisi...

Suomeen osunut 14. Eurojackpotin päävoitto on kaikkien aikojen suurin. Päävoittosumma 90 miljoonaa on niin suuri rahamäärä, että sitä on yksityishenkilönä vaikea hahmottaa.

Suomeen osui perjantaina kaikkien aikojen suurin Eurojackpotin päävoitto. 90 miljoonaa on niin suunnaton summa, että sitä on lähes vaikea hahmottaa yksityishenkilön taloudessa, pankkitilillä saati kukkarossa.

– Näin tavallisena suomalaisena sitä on vaikea sanoa, sillä sitä on vaikea suhteuttaa juuri mihinkään. Summana se on niin suuri, että on vaikea ymmärtää, mihin kaikkeen se oikein riittää. Eurojackpot on överihaaveiden peli, joten sitä on vaikea suhteuttaa mihinkään, sanoo Veikkauksen haaveilupelien liiketoimintaryhmän johtaja Anu Kytö.

90 miljoonalla saisi uskomattomia määriä kalliita asioita

Pienellä laskemisella summaa voisi hahmottaa vaikka seuraavilla esimerkeillä.

Summalla saisi…

– lähes 2 572 keskihintaista 35 000 euron autoa.

– 257 kappaletta 350 000 euron asuntoa.

– 450 pienlentokonetta, joiden hinta olisi 200 000 euroa kappale.

– 150 000 lomamatkaa, jos matkan hinta olisi 600 euroa.

– 36 000 luksuslomamatkaa, jos yhden matkan hinta olisi 2 500 euroa.

Vastaavasti valtion tasolla Suomi sai suunnilleen saman suuruisen summan vuonna 2015 päästökaupan huutokauppatuloista. Suomen osuus oli vain hieman nyt tullutta voittoa suurempi. EU:n jäsenmaiden yhteisistä huutokaupoista kertyi tuolloin tuloja yhteensä yli kolme miljardia euroa ja Suomen osuus huutokauppatuloista oli tarkalleen 93,8 miljoonaa euroa. EU:n päästökauppajärjestelmässä laskettiin liikkeelle vuonna 2015 päästöoikeuksia huutokauppaamalla noin 400 miljoonaa kappaletta.

Vesa Moilanen / Lehtikuva

Suuri jättipotti innostaa pelaamaan

Jättipotin ollessa tarjolla suomalaiset pelaavat tavallista enemmän. Suomalaispelaajien määrä nousee kuusinumeroiseksi.

– Tällaisella viikolla suomalaiset aktivoituvat todella paljon, joten voidaan puhua sadoista tuhansista suomalaispelaajista. Meillä on palautteiden perusteella olemassa sellainenkin pelaajaryhmä, joka aktivoituu vain suurpottien aikaan, Anu Kytö kommentoi.

Porukalla pelaajien osuus on noin 10 prosenttia koko Veikkauksen liiketoiminnasta. Kydön mukaan osa pelaa tutun porukan kesken, osa ostaa porukkaosuuksia. Käytännössä pelaaja voi ostaa poruukkaosuuksia peliin tietämättä, ketä muut porukan pelaajat ovat.

Veikkaus ei vielä yöllä julkistanut, onko nyt Suomeen tulleen jättipotin saajana yksi vai useampi henkilö. Voittajan paikkakunta julkistetaan aamulla.

Kimmo Brandt / EPA

