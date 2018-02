Kohut Valkoisessa talossa jatkuvat – Lehtitietojen mukaan nyt kansliapäällikkö on valmis eroamaan

Kohu Valkoisen talon työntekijöiden keskuudessa ei laannu. Aiemmin tällä viikolla Valkoisen talon työntekijä Rob Porter ilmoitti eroavansa perheväkivaltasyytösten vuoksi.

Henkilöstösihteerinä toiminut Porter erosi sen jälkeen, kun hänen kaksi entistä vaimoaan syytti julkisesti häntä perheväkivallasta. Porter kiisti kahden ex-vaimonsa nostamat väkivaltasyytökset, mutta ilmoitti eroavansa.

Valkoisen talon avustaja Rob Porter

Jälkipyykkiä Porterin erosta

Porterin eroaminen on johtanut jälkipyykkiin myös Valkoisen talon sisällä. Arvostelua on saanut Valkoisen talon kansliapäällikkö John F. Kelly, jota on kritisoitu hänen tavastaan hoitaa Porteriin kohdistuneet väkivaltasyytökset.

Kelly kertoi toimittajille perjantaina, että hän ilmoitti marraskuussa olevan joitakin väitteitä Porteria vastaan, jotka viivyttivät Porterin turvallisuusselvitystä, mutta hän itse ei tiennyt syytösten koko laajuutta ennen tätä viikkoa. Kelly sanoi myöhemmin lausunnossaan, että hän oli järkyttynyt uusista väitteitä Porteria vastaan ja korosti, ettei perheväkivalta ole hyväksyttävää.

Valkoisen talon tiedottaja Raj Shah sanoi torstaina, ettei Kelly ollut "täysin tietoinen" väitteiden laajuudesta Porteria vastaan ennen kuin hänen entisen vaimon valokuva mustasta silmästä tuli julki keskiviikkona.

Nyt kansliapäällikkö Kelly on ilmoittanut olevansa valmis eroamaan, kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun). Lehdelle asiasta on kertonut kaksi viranomaislähdettä, jotka painottivat, ettei Kelly ole tehnyt virallista ehdotusta erostaan.

Trump kehui Porteria

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kohautti kehumalla perheväkivallasta syytettyä Rob Porteria. Trump sanoi toivovansa aiemmin tällä viikolla eronneelle Porterille kaikkea hyvää ja sanoi tämän tehneen työnsä hyvin. Trump myös sanoi uskovansa, että Porterilla on hieno ura edessään.

– Kuten luultavasti tiedät, hän sanoo olevansa viaton, ja luulen, että sinun täytyy muistaa tämä, Trump sanoi.

Myös John Kelly kiitti Porterin toimintaa Valkoisessa talossa ja totesi, että jokaisella ihmisellä on oikeus puolustaa mainettaan.

– Rob Porter on ollut tehokas henkilökunnan sihteerinä. Presidentti ja henkilöstöpäällikkö ovat täysin luottaneet hänen kykyihinsä, sanoi puolestaan Valkoisen talon lehdistösihteeri Sarah Sanders.

Porter erosi keskiviikkona entisten vaimojensa julkisesti antamien perheväkivaltasyytösten vuoksi. Toinen Porterin entisistä vaimoista julkaisi itsestään kuvan, jossa hänellä on musta silmä. Porter on kiistänyt syytökset.

Lähteet: AFP, Reuters, STT