Herätys: Haamuverkot merien ongelma, seksuaalinen häirintä yleistä alakouluikäisillä, poutaista luvassa

Haamuverkot ovat merien ongelma

Valtameriin päätyy vuosittain kilometritolkulla karanneita kalaverkkoja ja trooleja. Lämpimillä alueilla ne ovat kilpikonnien, delfiinien ja muiden merieläinten surmanloukkuja. Itämerellä näitä haamuverkkoja on poistettu satoja tonneja, mutta Suomessa ollaan vasta ryhtymässä tutkimaan ongelmaa.

Kaisa Mäkäräisen olympialaisia varjostaneet norovirus ja surkeat asumisolot

Kaisa Mäkäräinen Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Kaisa Mäkäräinen on huippumenestynyt ampumahiihtäjän urallaan, mutta olympialaisten kohdalla voidaan puhua jopa kirouksesta. Neljä vuotta sitten Sotshin jälkeen Mäkäräinen ajatteli, että 35-vuotiaana hän ei enää osaisi edes hiihtää, mutta yhä vain hän on yksi kärkiurheilijoista Pyeongchangin olympialaduilla.

Muut lumilautailijat ihailevat 18-vuotiaan Rene Rinnekankaan tyyliä

Rene Rinnekangas AFP / Lehtikuva

Rene Rinnekangas laskee Koreassa ensimmäisissä olympialaisissaan. 18-vuotias energiapakkaus on tullut Pyeongchangiin pitkän matkan Iisalmen Paloisvuorelta, jonka rinteillä hän aloitti lumilautailu-uransa.

Yle seuraa tässä artikkelissa Pyeongchangin olympialaisia hetki hetkeltä.

Oulun yliopiston tutkimus: Seksuaalinen häirintä yleistä alakouluikäisillä

Tiina Jutila / Yle

Seksuaalinen häirintä on yleistä lasten kesken, ilmenee Oulun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Häirintä voi olla näkyvää, mutta myös hienovaraista. Tutkimuksen mukaan sitä voi esiintyä sekä tyttöjen ja poikien keskinäisissä että sukupuolten välisissä suhteissa.

Rion karnevaalit alkavat – suomalaismies rytmittää huipputason sambakoulua

Sami Kontola asuu osan vuodesta Suomessa, mutta hänen henkinen kotinsa sijaitsee Rio de Janeirossa. Sergei Skrjabin-Costa

Brasilian Riossa juhlitaan jälleen tänä viikonloppuna perinteisiä karnevaaleja. Yksi Rion menestyneimmistä sambakouluista on nimeltään Mangueira. Sen rumpuryhmään kuuluu myös suomalainen Sami Kontola. Ylen toimittaja Etelä-Amerikassa Erkka Mikkonen kertoo Samin tarinan.

Demokraattien FBI-muistio ei saanut Trumpin julkistamislupaa

Donald Trump Jim Lo Scalzo / EPA

Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole antanut lupaa demokraattien FBI-muistion julkistamiseksi. Trump on lähettänyt kirjeen edustajainhuoneen tiedustelukomitealle. Sen mukaan Trump ei ole antanut lupaa muistion julkaisemiseen sellaisenaan vaan vaatii sen muokkaamista.

Poutaista säätä luvassa

Yle

Viikonloppuna Suomen yllä on heikkoja korkeapaineen selänne, sää on poutaista ja lämpötilat ovat koko maassa pakkasella. Pilvisyys on runsasta ja etenkin sunnuntaina voi ajoittain sadella vähän lunta. Lisää säätietoja Ylen sääsivuilta.