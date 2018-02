Joukkopako kurjistuvasta Venezuelasta kiihtyy? Tuhannet ylittäneet rajan Kolumbiaan viime päivinä

Venezuelan ja Kolumbian rajalla lähes kaikilla on reppuja ja vetolaukkuja, myös lapset on pistetty kantamaan tai vetämään niitä.

Tuhannet venezuelalaiset pakenivat perjantaina naapurimaahan, sillä Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos oli ilmoittanut Kolumbian tiukentavan rajatarkastuksia ja lisäävän satoja sotilaita rajalle.

Kolumbia kertoi myös lopettavansa väliaikaiseen maahantuloon edellyttävien korttien myöntämisen. Niitä on myönnetty 1,5 miljoonalle venezuealalaiselle. Venezuela on vuosia kärsinyt inflaatiosta ja maassa on pulaa lääkkeistä ja ruuasta.

Venezuelan heikentynyt taloustilanne on näkynyt viime aikoina kiihtyvänä rajanylittäjien virtana naapurimaiden Kolumbian ja Brasilian suuntiin.

Naapurimaiden rajat paukkuvat

Kolumbian viranomaisten mukaan maassa on arvioitu olevan noin 600 000 venezuelalaista. Bloombergin (siirryt toiseen palveluun)mukaan esimerkiksi viime lokakuussa lähes 100 000 venezuelalaista ylitti laillisesti rajan Kolumbiaan, mikä oli tuplamäärä edelliseen vuoteen verrattuna.

Ihmisiä Venezuelan ja Kolumbian välisellä Simon Bolivarin sillalla. Edinsson Figueroa / Handout / La Opinion / EPA

Noin puolet heistä on arvioiden mukaan Kolumbiassa laittomasti. Moni laittomasti maahantulleista tarvitsee myös lääkehoitoa.

Myös Brasilia on viime päivinä tehostanut toimiaan Venezuelan vastaisella rajalla ja aikoo alkaa kuljettaa maahantulleita muihin kaupunkeihin raja-alueilta. Brasiliaan on tullut viime vuodesta lähtien noin 40 000 venezuelalaista.

Brasilian presidentti Michel Temer kritisoi perjantaina Venezuelan presidenttiä Nicolas Maduroa tilanteesta.

– Me olemme diplomaattisessa umpikujassa, sanoi Temer Radio Guaiban haastattelussa.

BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) presidentti Maduro on syyttänyt Yhdysvaltoja maansa huonosta tilanteesta.

Venezuelassa on määrä olla presidentinvaalit huhtikuussa. Maduro, joka on ollut vallassa vuodesta 2013, aikoo pyrkiä uudelle kuuden vuoden kaudelle.

Lähteet: Reuters, AP