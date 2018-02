Jännitteet kasvoivat Israelin ja Syyrian räjähdysherkällä rajalla – Syyria pudotti Israelin hävittäjän ohjuksella

Jerusalem Israelin ja Syyrian herkällä rajalla nähtiin varhain lauantaiaamuna vakava välikohtaus. Israelin kerrotaan tehneen useita ilmaiskuja Syyrian puolelle. Israelilainen hävittäjä puolestaan putosi, kun Syyrian ilmatorjuntaohjus osui siihen. Kone putosi Israelin puolelle.

F16-hävittäjän kahden lentäjän kerrotaan pelastautuneen laskuvarjoilla. Molemmat lentäjät vietiin sairaalahoitoon. Toinen heistä on israelilaisen median mukaan vakavasti loukkaantunut.

Tilanne alkoi, kun Israelin armeija ilmoitti pysäyttäneensä iranilaisen lennokin, joka oli lähetetty Israelin alueelle Syyriasta. Vastauksena Israelin armeija sanoo tehneensä iskuja kahteentoista iranilaiseen ja syyrialaiseen kohteeseen Syyrian puolella, kertoi israelilainen Haaretz-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Syyrian valtion televisio mukaan Israelin iskuihin liittyneitä räjähdyksiä on kuultu pääkaupunki Damaskoksen lähettyvillä. Syyrian tilannetta seuraavan järjestön Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan myös Homsin kaupungin lähettyvillä on ollut iskuja.

Israel on tehnyt iskuja Syyrian puolelle aiemminkin, mutta ei ole aiemmin ilmoittanut avoimesti iskeneensä iranilaisiin kohteisiin Syyriassa, kertoi uutistoimisto AFP.

Syyrian valtionmedia sanoi vastanneensa Israelin ”aggressioon”.

Israelin pohjoisosissa ja Golanin kukkuloilla raketeista hälyttävät sireenit soivat kahdesti lauantaiaamuna.

Israel ja Iran ovat arkkivihollisia

Tilanne Israelin ja Syyrian välisellä rajalla on ollut tavallistakin herkempi viime vuodet Syyrian sodan vuoksi. Lauantain välikohtausta kuvailtiin kuitenkin vakavimmaksi välikohtaukseksi maiden välillä aikoihin.

Israel pitää Iranin ja libanonilaisen shiiajärjestön Hizbollahin voimakasta sotilaallista läsnäoloa Syyriassa uhkana itselleen. Iran ja Hizbollah ovat olleet Syyrian hallituksen tärkeimpiä tukijoita vuosia kestäneessä sisällissodassa.

Nyt Syyrian hallinto on sodassa hyvin vahvoilla. Israel pelkää, että sen vihollisen Iranin sotilaallinen läsnäolo aivan sen naapurissa Syyriassa jää pysyväksi.

Iran ja Israel pitävät toisiaan arkkivihollisina. Myöskään Israelin ja Syyrian välille ei ole koskaan solmittu rauhansopimusta, joten ne ovat teknisesti olleet vuosikymmeniä sotatilassa. Israelin ja libanonilaisen shiiajärjestö Hizbollahin välillä käytiin lyhyt sota vuonna 2006.