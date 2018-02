Politiikan erikoistutkija: Hallituspuolueiden kannatuskehitys ja vaalien lähestyminen näkyvät perhevapaauudistuksen kaatumisessa

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi eilen, että hallituksen pitkään valmistelema perhevapaiden uudistus kaatuu. Syyksi hän ilmoitti, että uudistus olisi vaatinut lisärahaa. Koska sellaista ei ollut luvassa, Saarikko päätti pysäyttää koko uudistuksen.

Päämininisteri Juha Sipilä (kesk.) ilmoitti tänään Twitterissä, että hallituspuolueiden puheenjohtajat keskustelevat vielä asiasta maanantaina.

Politiikan erikoistutkija ja yliopiston lehtori Jenni Karimäki Eduskuntatutkimuksen keskuksesta muistuttaa, että rahakysymysten taustalla ovat politiikassa aina myös arvomaailma, ideologia ja siihen liittyvä logiikka.

Saarikon päätöstä tukeneissa, keskustan piiristä tulleissa kommenteissa hän näkee selvän halun puhutella omaa kannattajakuntaa. Nyt halutaan olla pienituloisten perheiden asialla ja korostaa perheiden itsemääräämisoikeutta. Päätöksessä näkyy Karimäen mukaan perinteisen kannattajakunnan arvomaailma

– Hallituksen politiikkaa on ajoittain arvosteltu kovaksi monessakin suhteessa. Nyt kannanotoissa on otettu tällainen pienen ihmisen asemaa tukeva näkökulma. Ja keskustan piiristähän on jo aiemmin tullut kannanottoja, joissa on toivottu asioiden jättämistä perheiden itsensä päätettäväksi.

Uudistuksista on sanailtu julkisuudessa ennenkin

Hallituksen uudistuslista on pitkä eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun uudistuksiin liittyvistä asioista kinastellaan julkisuudessa. Karimäen mielestä myös hallituspuolueiden eri tahdissa kulkeva kannatuskehitys voi vaikuttaa siihen, että mielipiteitä jakavan perhevapaauudistuksen kanssa ei haluta edetä.

– Kokoomus on ollut tukevalla positiivisella uralla jo pidempään. Keskusta varmasti toivoisi tilanteeseensa pikaisestikin parannusta, Karimäki arvioi.

Hallituspuolueiden väliseen keskusteluun oman mausteensa tuo Karimäen mielestä myös siniset. Vaikka sinisten puheenjohtaja Sampo Terho tukikin eilisen uutisen jälkeen neuvottelujen jatkamista perhevapaauudistuksesta, puolueen piiristä on kuulunut puheenvuoroja, että asia jätettäisiin perheiden itsensä päätettäväksi.

– Nyt ollaan jo tukevasti menossa kohti vaaleja. Kyllähän siellä aina muutkin kysymykset vaikuttaa kuin se, että asiat olisivat ihan puhtaasti teknisiä tai taloudellisia, Karimäki sanoo.