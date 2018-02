Herätys: 112-sovelluksen suosio kasvaa, Youtube täynnä katsomattomia videoita, ajokeli voi olla huono etelässä

Mitä iloa on miljoonista YouTube-videoista, joita kukaan ei koskaan katso?

Internetissä on syrjäinen ranta täynnä avaamattomia pulloposteja, Instagram- ja Facebook-päivityksiä, tekstiä ja kuvia, jotka algoritmi hautaa suosikkien alle, Twitter-tilejä, joilla on runsaasti tviittejä muttei yhtään seuraajaa, ja miljoonia videopalvelujen klippejä vailla katsojia. Poimimme esimerkkejä klipeistä ilman katsojia.

Hätäpuheluiden 112-kännykkäsovellus yleistynyt vinhaa vauhtia

Derrick Frilund / Yle

112 Suomi -mobiilisovellus välittää hätäpuhelun soittajan sijaintitiedon automaattisesti hätäkeskukseen ja nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa. Kesäkuussa 2015 julkaistu sovellus on ladattu jo 1,5 miljoonaa kertaa, mutta kasvunvaraakin vielä on. Tänään (sunnuntaina 11.2.) vietetään valtakunnallista 112-päivää.

Trump tviittasi avustajiensa eroamisista

Donald Trump Mike Theiler / EPA

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin katsotaan tviitanneen kommenttinsa Valkoisen talon avustajien eroista lauantaina. Valkoisen talon kaksi avustajaa erosi tällä viikolla tehtävistään väkivaltasyytösten takia. Syytökset tulivat avustajien entisiltä vaimoilta.

YK:n pääsihteeri huolissaan väkivaltaisuuksien kiihtymisestä Syyrian rajalla

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Alba Vigaray / EPA

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kehottaa rauhoittamaan väkivaltaisuuksien yltymistä Syyriassa. Hän on huolissaan sodan runteleman maan siviilien kärsimyksistä. Guterresin mukaan pelkästään helmikuun ensimmäisen viikon aikana ilmaiskut ovat vaatineet Syyriassa yli tuhat siviiliuhria.

Naisleijonien tähden tie Pyeongchangiin päällystettiin pettymyksellä, maailmanmestaruuksilla ja talousvaikeuksilla

Tomi Hänninen

Susanna Tapani on voittanut tällä kaudella jo ringeten maailmanmestaruuden. Seuraava tavoite on olympiamitali. Sen jälkeen hän ei enää tiedä, kuinka kauan ura jatkuu.

Kerro parhaasta pulkkamäestä

Roni Rekomaa / Lehtikuva

Tänään vietetään laskiaissunnuntaita. Päivää juhlistetaan ympäri Suomen muun muassa pulkkamäessä, laskiaispullilla herkutellen ja erilaisin laskiaisriehatapahtumin. Laskiainen aloittaa kristillisessä perinteessä pääsiäisen odotuksen. Juhlan nimi juontuu paastoon laskeutumisesta. Suomessa laskiaiseen kuuluvia juhlapäiviä ovat laskiaissunnuntai ja laskiaistiistai. Yle kerää vinkkejä parhaista pulkkamäistä, lähetä omasi täältä.

Laskiaissunnuntaina mukava ulkoilusää, ajokeli paikoin huonoa

Yle

Yöllä etelästä on saapunut vähäisiä lumisateita ja jäätävää tihkua, päivällä sataa paikoin vähän lunta maan etelä- ja keskiosissa, sään yleiskuva on poutainen ja pilvisyys on melko runsasta.

Ajokeli muuttuu huonoksi maan eteläosassa aamulla ja aamupäivän aikana jäätävän tihkusateen vuoksi, varoittaa Ilmatieteen laitos. Varoitus on voimassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.

Lisää säätietoja Ylen sääsivuilta.