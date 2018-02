Suomi maailmanlaajuisesti kuudentena englannin kielen taidossa: "Kielitaito kohenee, kun opetusta varhennetaan"

Monet muistavat tarinat edesmenneen, pitkäaikaisen ulko- ja pääministeri Ahti Karjalaisen edesottamuksista. On erityisesti veistelty vitsiä hänen alkoholinkäytöstään ja kielitaidon puutteestaan. Ahti Karjalainen halusi lontoolaisessa hotellihuoneessaan numero 32 tilata teetä kahdelle.

Näin se meni: "Tuutiitutöötituu!"

Tämä joillekin suomalaisille julkisuuden henkilöille tyypillinen lausumistapa on saanut nimen "rallienglanti", koska juuri monet moottoriurheilijat tunnetaan tästä tyylistä.

Englantia opitaan paitsi koulussa myös esimerkiksi televisiosta, musiikista ja videopeleistä. Jyrki Lyytikkä / Yle

Suomen kieltenopettajien liiton SUKOLin hallituksen jäsen, englanninopettaja Päivi Koski Mäntsälästä pitää suomalaisten englannin kielen taitoa nykyisin kuitenkin oikein hyvänä. Hän sanoo, että mitä nuoremmista on kyse, sen parempi englannin kielen taito ihmisillä on.

– Pojat oppivat paljon pelaamalla, ja muutenkin englantia kuulee hyvin paljon. Onneksi meillä ei dubata ohjelmia. Ehkä enemmän vanhemmilla sukupolvilla voi esiintyä sitä rallienglantia.

Alankomaat listan kärjessä

Kielikoulutukseen erikoistunut yritys EF Education First on verrannut 80 maailman maan asukkaiden englannin kielen taitoa (siirryt toiseen palveluun) keskenään. Listan kärjessä on Alankomaat.

Suomi sijoittuu sijalle kuusi heti Alankomaiden, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Singaporen jälkeen. Tällä tuloksella suomalaisten kielitaito lasketaan ylimpään luokkaan eli "erittäin korkea kielitaito".

Suomen sijoitus on pudonnut yhden pykälän edellisestä mittauksesta, mutta toisaalta vertailumaita on tullut lisää. Päivi Kosken mielestä Suomen tulos on erinomainen.

– Minun mielestäni se on meille oikein hyvä sijoitus, koska tiedetään, että muissakin Pohjoismaissa puhutaan hyvin englantia ja alankomaalaisten taidot tunnetaan myös hyviksi. Onhan kuusi hyvä sijoitus maailman tasolla.

Parannusta tulee opetuksen aikaistamisesta

Vertailun keskikastiin päätyivät kaikki mukana olleet Välimeren maat. Kreikka, Espanja, Ranska ja Italia saivat arvosanakseen "keskinkertainen kielitaso". Atlantin puolelle jäävässä Portugalissa kielitaito on mittauksen mukaan astetta parempi ja sijoitus 18.

Päivi Koski arvioi, että suomalaisten kielitaito tästä vielä kohenee, kun kieltenopetusta aikaistetaan.

Joillakin paikkakunnilla varhennettua kieltenopetusta tarjotaan yksittäisillä kouluilla. Helsingissä ensi syksystä lähtien kaikki ekaluokkalaiset aloittavat vieraan kielen opinnot. Kieltenopiskelun aikaistaminen on osa pääkaupungin uutta strategiaa, jonka yksi tavoite on kaupungin kansainvälisyyden lisääminen.

Ääntämisvirheistä voi olla vaikea päästä eroon

Päivi Koski näkee kieltenopituksen varhentamisen myönteisenä. Yhdestä asiasta hänen mukaansa on kuitenkin pidettävä huolta tulosten saamiseksi.

– Mitä alemmalla asteella, sen pätevämmät opettajat pitäisi olla. Toisaalta, jos ei sitä ääntämistä opi oikein silloin, kun on se hyvä alttiustaso, niin sen [väärän ääntämistavan] pois oppiminen on hankalaa.

EF:n vertailun puoliväliin, mutta matalan kielitaidon kategoriaan, kuuluvat väkirikkaat Kiina, Japani ja Venäjä sekä suomalaistenkin matkailusuosikki Thaimaa.

Erittäin matalan kielitaidon ryhmään jää toinen suomalaisten suosima matkailukohde Turkki. Peränpitäjänä vertailussa on Laos.