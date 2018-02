Finanssialan Kauppi uskoo pankkeja hiertävässä kiistassa sopuun: Toivon mukaan tässä ei tarvitse uutta lakkoa kestää

Finanssialalla on neuvoteltu jo kolmatta kuukautta työehdoista. Suurin kiistaa koskee viikonloppuna tehtäviä töitä. Nyt alaa uhkaa lakko neuvottelujen vauhdittamiseksi.

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi uskoo rahoitusalan sopimuksen syntyvän. Vääntö on tiukkaa, mutta monin kohdin neuvotteluissa on jo edistytty. Eniten on kiistaa viikonloppuisin teetettävästä työstä ja siitä maksettavista korvauksista.

– Neuvotteluissa on saavutettu paljon kompromisseja ja konsensusnäkemystä, Kauppi valaa uskoa neuvotteluihin Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa.

Samalla hän muistuttaa, että työnantajapuoli ja yksi työntekijöitä edustava liitto, YTN, olivat jo valmiita hyväksymään valtakunnansovittelijan sovintoesityksen. Esitys kaatui ammattiliitto Pron (siirryt toiseen palveluun) ja Nordean työntekijöitä edustavan Nousun vastustukseen.

Kaupin mukaan viikonlopputyöstä maksettaisiin korvauksia niin, että lauantain osalta se olisi 50 prosenttia ja sunnuntailta 100 prosenttia normaaliin tuntipalkkaan verrattuna. Lisäksi Kauppi kertoo palkankorotusten olevan muuten yleisen linjan mukaisia.

– Lauantain osalta se on jopa hivenen korkeampi kuin muilla aloilla, Kauppi huomauttaa.

Lisäksi hän kertoo, että viikonlopputöihin otettaisiin eniten heitä, jotka ovat siihen vapaaehtoisesti ilmoittautuneet. Lähtökohta on, että aina ensisijaisesti paikallisesti sovittaisiin viikonlopputöistä ja niitä tehtäisiin vapaaehtoisvoimin. Hän muistuttaa myös, ettei kyseessä ole työajan pidentäminen, vaan viikonlopputyö tarkoittaisi vähemmän töitä arkisin.

– Mutta jos näitä vapaaehtoisia ei ole tarpeeksi, eikä paikallista sopimusta ole olemassa, niin silloin työnantajalla pitäisi olla mahdollisuus varmistua siitä, että etukäteen tiedossa olevalla hinnalla on tarjolla riittävästi työntekijöitä, että palveluja voidaan pitää auki.

Asiakkaat haluavat palveluja iltaisin ja viikonloppuisin

Kauppi perustelee viikonlopputyön lisäämistä asiakkaiden tarpeilla.

– Tutkimuksemme osoittavat, että ihmiset ovat halukkaista asioimaan nimenomaan lauantaisin. Ja ehkä sunnuntaisin, kun esimerkiksi asuntomarkkinat pyörivät täysillä.

Kaikesta vääntämisestä huolimatta Kauppi uskoo sopuun ja pitää perjantaille väläyteltyjä mahdollisia tukitoimia hyvin harmillisena. Ammattiliitto Pron (siirryt toiseen palveluun)johto kokoontuu perjantaina pohtimaan erilaisia toimia neuvottelujen vauhdittamiseksi.

– Toivon mukaan tässä ei tarvitse uutta lakkoa kestää, valoi Piia-Noora Kauppi uskoa sopimuksen syntymisestä.

Samalla hän totesi edelleen toiveikkaana, että hyvin lähellä ratkaisua tässä varmasti ollaan.

