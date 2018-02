Kuusi huippujuttua sunnuntai-iltaan: Syvenny näihin

Enni Rukajärvi ja yhden hypyn unelma – temppu, johon vain kourallinen naisia koko maailmassa on pystynyt

Enni Rukajärvi on jo voittanut mitalin Pyeongchangin olympialaisista. Vaikka hän on yksi suosikeista big air -kisaan, on hänellä mitaliakin suurempi unelma – onnistua yhdessä lajin vaikeimmista tempuista.

Suomi ei antanut Alille turvapaikkaa, tapettiin heti Irakissa - tytär odottaa omaa käännytystään

Ylen juttusarja Bagdadista kertoi tällä viikolla käännytettyjen kohtaloista. Tässä Alin ja hänen tyttärensä Noorin tarina, kaksi pisaraa kielteisten turvapaikkapäätösten meressä.

Näin sain töitä – 8 tosielämän esimerkkiä siitä, miten muista hakijoista voi erottautua edukseen

Väinö teki intohimolistauksen, Maarit kuunteli kysymykset loppuun ja Matti oli röyhkeä – virallinen työhakemus ei aina ole paras konsti saada töitä. Yle kysyi kahdeksalta eri alojen ammattilaiselta, miten he saivat työpaikkansa. Lisäksi valittujen työntekijöiden rekrytoijat kertovat, miksi palkkasivat juuri heidät.

Olympiahiihtäjän elämä on kuin Viron tarina pähkinänkuoressa – Suomesta apua saanut Allar Levandi haluaa kiittää tavallisia suomalaisia patsaalla

Levandin elämä Galgaryn ja Pyeongchangin olympialaisten välissä kertoo kaiken Viron historiasta. Levandi sai apua Suomestan. Nyt hänen poikansa rakentavat uutta kansainvälistä Viroa.

Suomalaisilla on paljon annettavaa esimerkiksi itseohjautuvien autojen kamera- ja anturitekniikkaan. Tekoäly ja algoritmit mahdollistavat, että aiemmin paljon tilaa vienyt ja kallis tulee pieneksi ja edulliseksi. Mikä ennen oli hidasta, on algoritmien ansiosta nopeaa. Laura Merikalla / Yle Uutisgrafiikka

7 nerokasta algoritmia: Kone näkee syövän, arvaa mielialasi ja opettaa jopa empatiaa

Tulevaisuudessa kännykkä voi tunnistaa vaikka väärennetyn rahan tai erottaa raa'at avokadot kypisistä. Ylen juttusarja avaa algoritmien maailmaa.

Kun Camilla raiskattiin 17-vuotiaana, hän syytti itseään eikä vuosiin kertonut edes vanhemmilleen – sitten tuli #metoo, Ruotsin naisten vallankumous

Ruotsissa #metoo käynnisti vyöryn, jonka vaikutukset ulottuvat aina rikoslakiin asti. Miesten on muututtava, sanoo oikeusministeri Morgan Johansson.