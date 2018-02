Ilmailuasiantuntija Moskovan tragediasta: Terrorismin mahdollisuutta ei ole pystytty sulkemaan pois

Saratov Airlinesin Antonov An-148 -kone syöksyi maahan vain minuutteja sen jälkeen, kun se oli noussut ilmaan Moskovan Domodedovon lentokentältä.

Tragedian syy ei ole selvillä. Kysyimme Liikenteen turvallisuusviraston Trafin ilmailujohtajalta Pekka Hentulta mitä tässä vaiheessa on tiedossa.

Mikä Moskovan maahansyöksyn todennäköisimmin aiheutti?

– Olemme vielä vahvasti spekulatiivisella alueella. Ensimmäiset havainnot ovat osittain ristiriitaisia. Tässä vaiheessa en menisi sanomaan ääneen todennäköistä syytä, mutta näyttää siltä, että terrorismin mahdollisuutta ei ole pystytty sulkemaan pois. Kone tuli maahan hirvittävällä nopeudella, suurin piirtein vapaan pudotuksen nopeudella. Havaintojen mukaan osia olisi löytynyt noin kilometrin säteeltä. Se viittaa siihen, että kone ei ole tullut yhtenä kappaleena alas.

Voiko koneen hajoamisen syynä olla jokin muu kuin terrorismi?

– Teoriassa koneen hajoaminen on mahdollista, mutta se on äärimmäisen harvinaista. Tämä konetyyppi on varsin tuore. Kone on suunniteltu 2000-luvun alussa ja tuotanto on ilmeisesti käynnistetty 2000-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Maahan syöksynyt Antonov An-148 -kone oli valmistettu vuonna 2010. Lentoyhtiö Saratov Airlines on ollut aikaisemmin rajoitusten kohteena. Venäjän ilmailuviranomainen FATA on asettanut yhtiölle rajoituksia vuonna 2015 joko turvallisuuden tai turva-asioista huonosti suoriutumisen takia. Kuitenkin tänä päivänä Saratovilla on lupa operoida myös Eurooppaan eli rajoitukset on poistettu jo aikoja sitten.

Kuinka paljon vastaavanlaisia matkustajakoneiden turmia on tapahtunut?

– Koneiden alas putoamisia tapahtui erityisesti ilmailun aiemmassa historiassa, mutta onhan näitä ollut muutamia lähivuosinakin. Niissä tapauksissa syynä on aika usein ollut terrorismi.

Millaista tutkintatyötä parhaillaan tehdään?

– Tutkimustyötä tehdään hyvin laaja-alaisesti. Ei pelkästään putoamispaikalla, vaan myös koneen historiaa tutkitaan ja miehistön taustat selvitetään. Myös lennonjohdon äänitteitä tutkitaan. Putoamispaikalla kerätään kappaleita ja niitä tutkitaan alustavasti. Lisäksi silminnäkijöiden haastatteluja tehdään kuumeisella rytmillä.

Kuinka nopeasti arvioitte Moskovan turman syyn selviävän?

– Tallennelaitteet eli lentotietolaitteet ja äänitallenteet ovat ratkaisevia. Niistä varmasti voidaan tehdä johtopäätöksiä. Yleensä varsinainen tutkimustyö vie kuukausia. Saattaa olla, että viikon jälkeen on jo vankkojakin johtopäätelmiä, mutta voi myös olla, että niitä on vasta kuukausien päästä. Silloinkin voi olla vain jonkinlaisia todennäköisyyksiä.

Millainen kone oli kyseessä?

– Tämän koneen populaatio on ilmeisen pieni. Vaikuttaa siltä, että ainakin myös Rossija Airlines on sitä jonkin verran käyttänyt. Olisi mielenkiintoista tietää, minkälaisia kokemuksia heillä on siitä. Kysymyksessä on varsin tuore lentokonetyyppi ja tuore koneyksilö, seitsemän vuotta vanha.

Onko konetyypin kanssa ollut ongelmia?

En tiedä millaisia kokemuksia Rossijalla on. Heidän kokemuksistaan ei ole varmuutta.

Jotain ongelmia on voinut olla?

Kenties moottoriongelmia, mutta tämä on ennenaikaista spekulaatiota.

