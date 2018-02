Tuhansia työasemia käydään yksitellen läpi – haittaohjelma piinaa Lahden kaupunkia vielä pitkään

Haittaohjelma vaikeuttaa edelleen terveysasemien toimintaa Lahdessa. Suurin osa kaupungin tietokoneista on kuitenkin saatu puhdistettua.

Terveysasemat toimivat Lahdessa edelleen vajaateholla kaupungin tietoverkkoihin ujutetun haittaohjelman vuoksi. Tietoliikenneyhteydet kaupungin ja terveyspalveluista vastaavan hyvinvointikuntayhtymän välillä ovat olleet poikki viime keskiviikosta lähtien eikä sähköisiä potilastietojärjestelmiä ole voinut käyttää.

Tietoja on siirrelty eri toimipisteiden välillä perinteisesti paperilla. Terveys ja -sairaanhoitopalveluiden toimialajohtaja Juhani Sand hyvinvointikuntayhtymästä kertoo, että käytössä on ollut myös muutama tietokone, joita on käytetty akuuttien tietojen siirtämiseen.

– Puolin ja toisin on pyritty tulostamaan pakolliset dokumentit mukaan potilaalle ja papereita kuljetettu vanhaan malliin. Lahden toimipisteissä on ollut yksittäisiä koneita, joilta on pakottavan tarpeen iskiessä päästy tietoja katsomaan.

Potilasturvallisuus ei ole vaarantunut

Sandin mukaan tällaiseen tilanteeseen liittyy aina tiedonkulun riskejä ja siksi tapahtunutta voi pitää uhkatilanteena. Potilasturvallisuuteen tietojärjestelmäongelmat eivät kuitenkaan ole hänen mukaansa vaikuttaneet.

– Ainakaan toistaiseksi ei ole tullut tietoon, että olisi tapahtunut potilasturvallisuutta vaarantaneita asioita.

Päijät-Hämeen päivystyskeskus Akuutissa oli viikonloppuna rauhallista, vaikka Lahden kaupungin terveyspalvelut eivät ole toimineet tavalliseen tapaan. Juhani Sand kertoo, että Akuutissa on hoidettu parikymmentä potilasta, jotka olisi normaalitilanteessa saatu hoidettua terveyskeskuksissa, mutta nyt heidät ohjattiin Akuuttiin.

Tuhansia työasemia käydään läpi yksitellen

Lahden kaupungin tietojärjestelmiä häiritsevää haittaohjelmaa puhdistetaan edelleen. Työasemille päivitetään haittaohjelman poistotyökalu ja virustutkat. Tämän hetkisen tiedon mukaan haittaohjelma ei ole tuhonnut järjestelmiä tai niiden sisältämiä tietoja.

Lahden kaupungin verkossa on noin 2 400 puhdistettavaa konetta. Kaupungille tietopalveluita toimittavan Provincia Oy:n liiketoimintajohtaja Jarmo Tuovinen kertoo, että viikonlopun aikana työasemista saatiin puhdistettua 66 prosenttia.

– Jos tämän hetken tieto haittaohjelman käyttäytymisestä ei muutu, voimme parin, kolmen päivän aikana päästä aika hyvään tilanteeseen, Tuovinen sanoo.

Tietoturvapäivitykset on tehty varmuuden vuoksi myös kaupungin kaikkien konserniyhtöiden koneille. Myös hyvinvointikuntayhtymä on päivittänyt tietoturvansa viikonlopun aikana. Päivitys tehtiin kaikille yhtymän 7 500 koneelle. Yhteyksiä kaupungin ja kuntayhtymän välille ei palauteta ennen kuin haittaohjelmasta on päästy kokonaan eroon.

Sähköiset järjestelmät takkuavat edelleen

Häiriö tunnistettiin jo viime viikolla virtauaalivaluuttaa louhivaksi haittaohjelmaksi. Viestintävirasto on vahvistanut haittaohjelman olevan uusi muunnos nimeltään WannaMine.

Haittaohjelman vuoksi sähköiset potilastietojärjestelmät olivat vielä maanantaina aamupäivällä pois käytöstä kaupungin terveysasemilla. Niihin ei voi kirjata tietoja eikä tietoja saada niistä ulos. Myöskään sähköiset reseptit eivät toimi eikä esimerkiksi röntgenkuvia tai laboratoriokokeita voida ottaa.

Myös kaupungin verkkopalveluissa on katkoksia. Nettisivut saattavat hidastella eivät kirjastojen sähköiset palvelut toimi. Kirjoja voi palauttaa ja lainata, mutta varauksia tai maksuja ei voi tehdä ennen kuin toiminta normalisoituu.