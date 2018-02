Kauppi: Euroalueen yhteisvastuun tiivistämisessä ei saa hätiköidä – olisi suomalaistallettajien kannalta harmillista

Euroalueen tiivistäminen saattaa olla edessä lähivuosina. Tiivistämistä kannattavat puolustavat lisääntyvää yhteistyötä sillä, että yhteiset euroalueen laajuiset mekanismit tukevat vakautta ja saavat valtiot tiukemmin samaan yhteyteen.

Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja rahasto- sekä rahoitusyhtiöitä edustavan Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi myöntää, että tavallaan näin on.

– Euroalue on sitä vahvempi, mitä vahvempia yksittäiset jäsenet ovat, myöntää Kauppi, mutta varoittaa samalla hätiköidyistä päätöksistä.

– Meidän mielestämme se ensimmäinen vastuu on jäsenmailla saada omat asiansa kuntoon. Kun on riittävän pitkälle ne asiat saatu kuntoon, niin sitten voidaan alkaa puhua siitä, mitä tehdään seuraavasti, Kauppi huomautti Yle Radio 1:n ykkösaamun haastattelussa.

Ollaan menossa pää edellä puuhun

Kauppi pitää ongelma juuri sitä, että nyt mennään "pää edellä puuhun".

– Näen vaaroja siinä, että nyt lähdettäisiin liian nopealla tahdilla ajamaan yhteisvastuun Eurooppaa. Eurooppa ei ole siihen yksinkertaisesti vielä valmis.

Hänen mukaansa pitää ensin rakentaa finanssialan kunto sellaiseksi, että kaikissa maissa on hoidettu vanhat ongelmat pois pöydältä. Sen jälkeen voidaan lähteä puhumaan siitä, että luodaan yhteisiä mekanismeja.

Kaupin mukaan näitä ongelmia ovat muun muassa finanssisektorin valtavat erot eri maissa.

– On maita, joissa järjestämättömiä eli heikkolaatuisia luottoja on jopa puolet kaikista lainoista. Esimerkiksi meillä Suomessa niiden osuus on vain yhden tai 1,5 prosentin luokkaa. Lisäksi eri maiden julkinen talous ei ole mitenkään samalla viivalla.

Siksi ennen yhteisten vastuiden rakentamista pitäisi tehdä paljon työtä riskien vähentämiseksi pankkisektorilta. Lisäksi pitäisi vähentää valtioiden ja pankkisektorien kohtalonyhteyttä, Finanssialan johtaja selittää taustoja.

– Mennä todelliseen sijoittajan vastuuseen..

Kauppi kuitenkin muistuttaa, että Suomen pitää olla euroalueen kehittämisen ytimessä mukana.

– Olla vaikuttamassa siihen, minkälaiseksi se euroalue muodostuu. Mutta ei oteta hätiköidysti käyttöön näitä tulonsiirtomekanismeja, suhdannetasausmekanismeja, yhteisvastuuelementtejä. Ne olisivat suomalaisten tallettajien kannalta harmillisia, Kauppi huomauttaa.