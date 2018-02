Liikenteen seassa poukkoileville hirville tuli tyly kohtalo – metsästäjät joutuivat ampumaan kaksi vasaa ja kolme aikuista hirveä

Mistä on kyse? Riista-aita katkaisi hirvien vanhan vaellusreitin Luumäellä.

Hirvet alkoivat poukkoilla liikenteen seassa vanhalla Kuutostiellä.

Poikkeusluvan turvin metsästäjät ampuivat viisi hirveä.

Luumäki

Luumäellä Etelä-Karjalassa on ajauduttu poikkeukselliseen tilanteeseen, kun uusi valtatie katkaisi hirvien vuosikausien aikaisen vaellusreitin. Hirvien liikkumisen estää riista-aita, joka rakennettiin uuden Kuutostien viereen viime kesänä.

Viime viikkojen aikana Kuutostien pohjoispuolella olevat hirvet ovat pakkautuneet riista-aidan läheisyyteen ja toikkaroineet entisellä Kuutostiellä eli nykyisellä Itsenäisyydentiellä. Siellä hirvet ovat aiheuttaneet lukuisia vaaratilanteita.

– Hirvet tulevat metsästä ja kävelevät riista-aitaa vasten. Ne yrittävät mennä Kuutostien yli, mutta eivät pääse. Itsenäisyydentiellä hirvet poukkoilevat autojen seassa, kertoo Toikkalan erän puheenjohtaja Vesa Hyypiä.

Sanomalehti Etelä-Saimaa kertoi (siirryt toiseen palveluun), että lauantaina jouduttiin ottamaan käyttöön järeät aseet. Metsästäjät ampuivat alueelta poikkeusluvan turvin viisi hirveä.

Toikkalan erän puheenjohtaja Vesa Hyypiä mukaan alueella on useita kymmeniä hirviä.

– Jahdin aikana näimme tosi paljon hirviä. Nyt saatiin viisi kaatolupaa, mutta ei se tätä ongelmaa ratkaise, kertoo Hyypiä.

Hirvet juoksivat nelkaistatien rampille Anne Laine/Yle

Viisi hirveä junan alle

Hirvet ovat olleet lähellä niin sanottua Sarvilahden ramppia. Se sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Lappeenrannasta Kouvolan suuntaan. Sarvilahden rampista lähtee tie vanhalle Kuutostielle eli nykyiselle Itsenäisyydentielle. Tie johtaa Jurvalan taajamaan, jonka halki Kuutostie ennen kulki.

– Eilen iltapäivällä hirvet säikähtivät moottorikelkkoja, ja hirvet nousivat nelikaistatien rampille. Onneksi ei käynyt pahempaa haaveria. Jälkien perusteella hirvet ovat olleet riista-aidan sisällä.

Hyypiän mukaan ongelmaa on todella hankala ratkaista ja vaihtoehtoja on vähän. Ongelma tulee kestämään vuosia, koska vaellusreitti on vanha.

– Hirvien ampuminen ei ole paras vaihtoehto. Paras olisi että riistalle alettaisiin suunnitella ylikulkusiltaa.

Toikkalan erän puheenjohtaja Vesa Hyypiä mukaan riistaväki kertoi asiasta jo silloin, kun tietä suunniteltiin. Hyypiän mukaan heitä ei kuitenkaan otettu vakavasti.

Viime syksynä Yle kertoi, miten saman paikan tuntumassa uuden Kuutostien ja vieressä olevan rautatien välissä oleva riista-aita on aiheuttanut vaaratilanteita myös junille. Nyt hirvet ja peurat jäävät nököttämään junaradalle, koska eivät pääse eteenpäin.

– Reilun puolen vuoden aikana junan alle on jäänyt jo viisi hirveä, kertoo Suomen Riistakeskuksen Kaakkois-Suomen riistapäällikkö Erkki Kiukas.

Hirvet kävelevät junaradan yli, mutta niitä vastaan tulee riista-aita, joten ne joutuvat palaamaan takaisin ja jäävät radalle seisomaan.

Itsenäisyydentien varrella olevat riistanauhat eivät pidätelleet hirviä. Anne Laine/Yle

Poikkeuksellinen kaatolupa

Riistapäällikkö Erkki Kiukas kertoo, että on hyvin epätavallista myöntää hirvenkaatolupia metsästysajan ulkopuolelle. Kiukkaan yli 30 vuotta kestäneen uran aikana nämä olivat ensimmäiset poikkeusluvat.

Riistapäälliköllä ei ole keksiä nopeaa ratkaisua tilanteen parantamiseksi. Riista-aitaan ei voi tehdä aukkoja hirviä varten, koska sen jälkeen hirvet olisivat uudella nelikaistatiellä.

Yksi vaihtoehto on rakentaa hirville leveä ylikulkusilta, mutta se ei tuo tilanteeseen nopeaa ratkaisua. Silta kun pitäisi ensin suunnitella, sitten saada sille rahoitus ja lopuksi rakentaa.

– Silta voi toimia, jos sillasta tehdään tarpeeksi leveä ja se saadaan hyvin maastoutumaan.

Säästö vei riistareitin

Kun Luumäen ja Lappeenrannan välille alettiin suunnitella uutta nelikaistatietä, oli suunnitelmissa kulkuväylä riistalle myös Hurtanmaan kohdalle. Alun perin suunnitelmat olivat 100 miljoonaa euroa maksavalle tielle, mutta lopulta rahaa oli vain 70 miljoonaa euroa. Siinä vaiheessa karsiutui myös riistalle tarkoitettu ali- tai ylikulkusilta.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen liikennepäällikkö Jyrki Karhula ei usko, että riistasiltaa ainakaan lähiaikoina rakennettaisiin. Se maksaisi useita miljoonia euroja, eikä sitä varten ole suunnitelmia eikä rahaa olemassa.

– Hirvenkaatolupien antaminen oli mielestäni hyvä ratkaisu tähän akuuttiin tilanteeseen. Kokemukset muualta päin Suomea ovat, että hirvet pikku hiljaa alkavat löytää uusia reittejä. Näin kävi muun muassa silloin, kun Lappeenrannan ja Imatran välille rakennettiin nelikaistatie.

Karhula toivoo, että hirvenkaatolupia saataisiin lisää, jos tilanne ei helpotu.