Tuore sisäministeri Mykkänen tapetun irakilaismiehen tapauksesta: "Surullinen ja traaginen tapaus"

Sisäministerinä maanantaina aloittanut Kai Mykkänen (kok.) ei ota kantaa Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen irakilaismiehen henkirikostapaukseen Bagdadissa. Mykkäsen mukaan tapaus on surullinen ja traaginen, mutta hän ei halua kommentoida yksittäistapausta poliitikkona.

Ylen tietojen mukaan Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut irakilaismies on tapettu Bagdadissa. Mies tapettiin kolme viikkoa sen jälkeen kun hän oli palannut Irakiin.

Mykkänen kuitenkin kommentoi tapausta muistuttaen, että miehen turvapaikkahakemus kävi Suomessa läpi kaikki oikeusasteet, joissa hänen saamiinsa käännytyspäätöksiin ei tullut täytäntöönpanokieltoa.

– Kansainvälisen suojelun perusteet lähtevät siitä, että on nimenomaan henkilökohtaista syytä olettaa, että palautusalueella tapahtuu henkilöön kohdistuvaa vainoa. Tässä tapauksessa on arvioitu, että riittävät perusteet eivät ole täyttyneet. Se mitä alueella muuta on tapahtunut, on traaginen asia, Mykkänen sanoi ministerinimityksensä jälkeen valtioneuvoston linnassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Maahanmuuttovirasto Migrin tekemän turvallisuuskatsauksen mukaan Irakin Bagdadiin on tällä hetkellä turvallista palauttaa turvapaikanhakijoita. Kun Mykkäseltä kysyttiin, onko Migrin turvallisuusarvio Irakin suhteen kohdallaan, hän muistutti, että sisäministeriö ei voi antaa Migrille ohjausta turvallisuuskatsausten tekemisten yhteydessä.

– Sinänsä linja Irakia koskevan turvallisuusarvion osalta on Suomessa hyvin samantyyppinen kuin Ruotsissa. Näitä [turvallisuuskatsauksia] arvioidaan määräajoin. On tietenkin tärkeä asia, että meillä on parhaat mahdolliset tiedot olemassa, jotta voimme tehdä arvopohjalta oikean, tasapainoisen arvion, Mykkänen kommentoi.

Lue myös:

Suomi ei antanut Alille turvapaikkaa, tapettiin heti Irakissa – tytär odottaa omaa käännytystään

Migri kommentoi Ylen uutista Irakissa ammutusta miehestä: "Päätöksentekijät eivät voi olla vastuussa palautuksen jälkeisistä tapahtumista"