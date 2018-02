Kiasmaan suunniteltu aktivismia käsittelevä esitys vesittyi turvallisuusuhan vuoksi lauantaina – Taiteilija kysyy: Kuka päättää taiteen sisällöstä, museo vai turva-alan yritys?

Turvapaikanhakijoiden turvallisuus niin Suomessa kuin maissa, joihin heitä palautetaan, on herättänyt paljon keskustelua. Monet turvapaika hakijoiden ihmisoikeuksia puolustavat aktivistit ovat taiteilijoita. Mielenosoitus turvapaikanhakijoiden palautusta vastaan Helsinki-Vantaan lentokentällä 3. huhtikuuta 2017.

Nykytaiteen museossa Kiasmassa nähtiin lauantaina taiteilija Riikka Theresa Innasen luentoesitys Touch and Revolution: The Art of/as Activism. Esitys kuitenkin toteutui erilaisena, kuin taiteilija ja hänen työryhmänsä oli aikonut.

Innasen oli määrä avata ajatuksia taiteesta ja aktivismista. Siitä miten taiteen avulla voi edistää yhteiskunnallista keskustelua. Lähtösysäyksenä Innasen projektille on toiminut viime vuonna järjestetty mielenosoitus turvapaikanhakijoiden puolesta. Se sai taiteilijan pohtimaan, kenellä on oikeus elää, ja miten tuo oikeus määritellään.

Luento olisi ollut osa Innasen Aalto-yliopistoon valmistuvaa lopputyötä.

Kiasman esitykseen oli tulossa turvapaikanhakijoita ja paperittomia ihmisiä kertomaan kokemuksistaan. Ilmeisesti tähän koettiin uhkana Kiasman turvallisuudesta vastaassa Securitaksessa. Esityksen muuttumisesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. (siirryt toiseen palveluun)

– Mielestäni tämä on ylireagointia. Määritteleekö Securitas, millaista ohjelmaa Kiasma-teatterissa nähdään?

Riikka Theresa Innanen ja hänen kansainvälinen työryhmänsä sai tietää esityksen rajoittamisesta perjantaina. Työryhmässä on mukana ihmisiä Afganistanista, Argentiinasta, Iranista, Irakista, Yhdysvalloista ja Suomesta. Innasen mukaan työryhmälle ilmoitettiin, että ainoa, joka voi nousta Kiasman lavalle on Innanen. Lopulta he päätyivät striimaamaan yhden aiotun puheenvuoron ja näyttämään sen lavalta.

– Koin, että en voi puhua toisten puolesta. En voi yksin todistaa pelon kulttuurista ja siitä, miten toisten turvallisuus luokin toisille turvattomuutta, Innanen määrittelee.

– Ihmettelen myös sitä, eikö Securitas olisi voinut turvata tilanteen, jos kerran jotain uhkia oli olemassa.

Striimauksen jälkeen esitys muuttui yhden ihmisen mielenosoitukseksi, johon yleisö yhtyi. Lavalle nousi muun muassa kyltti, jossa luki “Your safety kills us”.

Innanen on tanssija, koreografi ja kuvataiteilija, joka on seurannut pitkään erityisesti Irakista ja Afganistanista tulleiden turvapaikanhakijoiden tilannetta. Hän haluaa myös taiteellaan ja keskustelunavauksillaan avata näkökulmia rakenteelliseen rasismiin ja siihen, miten pienet myönnytykset valtaväestön taholta pitävät sitä yllä.

Kiasman mukaan esitykseen tuli elementtejä, joista taiteilija ei ollut sopinut etukäteen Kiasma-teatterin kanssa. Museo kertoo lähettävänsä tiedonannon asiasta maanantaina.

– Kiasma koki, että esityksessäni on liikaa liikkuvia osia. Minusta taas taiteeseen liittyvässä keskustelussa tulee olla tilaa myös improvisoinnille.

Riikka Theresa Innasen mukaan. tapaus toi groteskilla tavalla esille juuri ne teemat, joita hän ja hänen työryhmänsä olisivat halunneet esittää ja tuoda keskusteltavaksi.