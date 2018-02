Järvenpään kaupunginjohtajaksi valittiin Olli Naukkarinen – "Hoidan hommat asiallisesti mutta pilkettä on silmäkulmassa"

Järvenpään uudeksi kaupunginjohtajaksi on valittu Lappeenrannan strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen. Suljetussa lippuäänestyksessä Naukkarinen sai kaikkiaan 35 ääntä.

Kahdeksan vuoden määräaikaiseen tehtävään haki kaikkiaan 16 hakijaa, joista haastateltiin seitsemän. Naukkarisen lisäksi henkilöarviointeihin valittiin Janakkalan kunnanjohtaja Tanja Matikainen ja Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Kärkiehdokkaista Matikainen ei saanut ääniä ja Rahkonen puolestaan 16 ääntä.

Vahva elinkeinoelämän puolestapuhuja Etelä-Karjalasta

Olli Naukkarinen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Lappeenrannan strategia- ja rahoitusjohtajana Naukkarinen on ehtinyt toimia viisi ja puoli vuotta. Tätä ennen hän on työskennellyt Saimaan talous ja tieto Oy:n toimitusjohtajana, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n kehityspäällikkönä sekä Hyvinkään kaupungin ja Elimäen kunnan rahoitusjohdossa.

Naukkarinen tunnetaan vahvana elinkeinoelämän puolestapuhujana Etelä-Karjalasta. Hän on toiminut muun muassa Saimaan lentoasemasäätiön toimitusjohtajana. Tässä roolissa hän on ollut ajamassa kansainvälisiä lentoyhteyksiä Lappeenrannan kentältä.

Viime aikoina julkisuudessa on myös puitu Lappeenrannan kaupungin johtajiston ja Etelä-Karjalan maakuntaliiton huonoa. yhteistyöilmapiiriä. Sekä Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva että Olli Naukkarinen kiistivät, että kyse olisi osapuolten huonoista väleistä. Naukkarinen tviittasi:

– Pitäisikö meidän mennä kaljalle tässä joku päivä. Olisi varmaan minunkin hyvä tietää, jos ei olla väleissä.

Toiveena kaupunkilaisten opaskierrokset eri asuinalueille

Tuleva kaupunginjohtaja oli lenkillä valinnan aikoihin.

– Sen jälkeen puhelin räjähti. Vastaanotto on ollut todella hieno.

Naukkarinen kuvailee itseään "visionääriseksi henkilöksi, joka haluaa viedä asioita eteenpäin".

– Olen tässä kuitenkin viime vuosina oppinut sen, että ihmiset sopeutuvat eri tahdissa muutokseen. Sanoisin, että hoidan hommat asiallisesti, mutta pilkettä on aika tavalla silmäkulmassa siinä matkalla.

Naukkarinen uskoo, että hänen Lappeenrannan-kokemuksistaan on paljon hyötyä, kun maakunta- ja sote-uudistuksia viedään eteenpäin ja ryhdytään rakentamaan "uutta kuntaa".

Naukkarisen aloittaessa Lappeenrannassa paikalliset valtuutetut esittelivät omia asuinalueitaan uudelle tulokkaalle. Nyt Naukkarinen haluaisi samaa Järvenpäässä.

– Toivoisin, että eri asuinalueilla olevat ihmiset voisivat järjestää jo ennen aloitusta pieniä kierroksia ja kertoa, mikä siellä on ihmisille on tärkeää.

Järvenpää Plus teki ryhmäpäätöksen

Järvenpään kaupunginvaltuustossa istuu kaikkiaan 51 valtuutettua kahdeksasta eri ryhmästä.

Suurin valtuustoryhmä on kokoomuksella, jolla on 11 paikkaa. Toiseksi suurin ryhmä on SDP 10 valtuutetullaan. Kahdeksan paikkaa on sekä vihreillä että puolueisiin sitoutumattomalla Järvenpää Plus -yhdistyksellä.

Keskustalla on Järvenpään valtuustossa viisi paikkaa, perussuomalaisilla neljä, vasemmistoliitolla kolme ja kristillisdemokraateilla kaksi.

Järvenpää Plus teki jo etukäteen päätöksen, jonka mukaan ryhmä äänestää yhtenä rintamana Olli Naukkarista. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Jenni Marttisen mukaan Naukkarisella on näkemystä tulevaisuuden Järvenpäästä ja parhaat edellytykset kehittää kaupunkia.

– Kuntakenttä on muutoksessa, minkä vuoksi tarvitsemme rohkeaa visionääriä kehittämään kaupunkiamme.

Nykyinen kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen jää eläkkeelle toukokuun alussa 25 vuoden johtajuusvuoden jälkeen. Kukkonen on jo siirtynyt lomalle, minkä vuoksi kaupunginjohtajan viransijaisena toimii Järvenpään talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola.

