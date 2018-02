Unohda voitonmerkki, nyt tehdään sormisydämiä – olympiaurheilijat kopioivat jo korealaista trendisymbolia, virallisissa kisahanskoissa on värisormet elettä varten

Olympialaisissa poseerataan koko ajan kuvissa. Siksi on hyvä tietää, miten se tehdään Etelä-Koreassa trendikkäästi.

Pyeongchang

Olympialaisissa kamerat käyvät koko ajan. Turistit ottavat kuvia toisistaan, toimittajat ottavat kuvia urheilijoista ja turisteista.

Paikalliset kuvaavat ketä tahansa muualta tulleen näköistä silkasta mielenkiinnosta. Nyt tai ei koskaan on sormisydämien maailmanvalloituksen aika.

Niin siis minkä? Älä huoli, pyysimme paikallisia näyttämään mallia ja kertomaan, mistä on kyse.

Yang Myug Sook ja Lee Shin Chui: "Se on sydän. Rakkautta! Se on ollut suosittu merkki jo jonkin aikaa. Meillä on lapsenlapsi ja aina kun hän on käymässä teemme sormisydämiä."

Lyanne Park: "Aina kun tyttäreni lähtee bussilla kouluun, hän tekee sormisydämiä ikkunasta." Haley Park: "Opin sen, koska äiti tekee sitä koko ajan."

Jo Ah Nam ja Han Seo Young: "Se alkoi joskus pari vuotta sitten. Sormisydämiä näkee todella paljon sosiaalisessa mediassa ja televisiossa."

Um Moon Young, Kim Joo Bin, Park Jong Hoon ja Shim Dae Sung: "Se on ollut trendi jo muutaman vuoden. Olemme nähneet sen suositussa tv-sarjassa."

Kisakatsomoissa sydänsormilta ei voi välttyä. Ei edes satamassa, jossa pohjoiskorealaisten kisavieraiden laiva on ankkurissa.

Kuka eleen alun perin keksi, on kiistakysymys. Korealainen räppäri G-Dragon on väittänyt keksineensä sydänsormet jo lapsena. Hän on esittänyt todisteeksi vanhan valokuvan.

내가손가락하트원조였다니 A post shared by 권지용 (@xxxibgdrgn) on Oct 5, 2016 at 1:27am PDT

Toiseksi trendin lähteeksi on nimetty korealainen näyttelijä Kim Hye-soo (siirryt toiseen palveluun), joka teki sydänsormieleen todistetusti vuonna 2010. Nykyisin sormet ovat kaikkialla.

Myös presidentti Moon Jae-in on nähty sormet rakkaudellisesti ristissä (siirryt toiseen palveluun). Toistaiseksi sydäntrendi on pysynyt enimmäkseen korealaisena, mutta nyt Pyeongchang on viemässä sitä maailmalle.

Mahdollisesti kaikkien aikojen suurimmat sydänsormet löytyvät Pyeongchangin olympiastadionin viereisestä kisakaupasta.

Myynnissä on tietenkin myös mallin mukaisia hansikkaita, joissa on punainen peukalo ja etusormi – varta vasten juuri tähän tarkoitukseen.

Nyt odotetaan kuumeisesti ensimmäistä kultamitalistia, joka sysää sormet maailmanmaineeseen. Ainakin Yhdysvaltain joukkue on jo omaksunut trendin.

Varmuuden vuoksi loppuun vielä ohje: Risti etusormi ja peukalo ikään kuin yli lipsahtaneeseen pihtiotteeseen. Nosta käsi näkyville. Hymyile.