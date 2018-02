Diabeetikkojen mahdollisuus varusmiespalvelukseen uhattuna

Diabeetikot on lähtökohtaisesti vapautettu varusmiespalveluksesta, mutta palveluksen on voinut suorittaa poikkeusluvalla.

Ykköstyypin diabeetikoiden mahdollisuus käydä varusmiespalvelus on katkaistu toistaiseksi. Diabetesliitto kertoo nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että puolustusvoimain pääesikunta on tehnyt keskeytyspäätöksen ja aloittanut selvitystyön, jatketaanko mahdollisuutta enää.

Diabeetikot on normaalisti vapautettu varusmiespalveluksesta, sillä diabetes on vaikeasti hoidettava ja mahdollisesti jopa hengenvaarallinen tauti olosuhteissa, joissa liikuntaa on erittäin runsaasti ja ruoan saamisesta ei ole aina varmuutta.

Hyvässä hoitotasapainossa olevat, diabetesta 2–10 vuotta sairastaneet motivoituneet nuoret miehet ja naiset ovat kuitenkin voineet hakeutua poikkeusluvalla varusmiespalvelukseen.

Diabetesliitto: Tasa-arvokysymys

Vuosituhannen alussa aloitetun poikkeuslupamenettelyn aikana varusmiespalveluksen on suorittanut yli sata diabeetikkoa, joista peräti 60 prosenttia on käynyt aliupseeri- tai reserviupseerikurssit. Palveluksen suorittaneiden joukossa on viisi naista. Eri syistä keskeyttäneitä on vain parikymmentä.

Ykköstyypin diabetesta hoidetaan insuliinilla. Antti Laakso / Yle

Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka ihmettelee puolustusvoimien äkkinäistä päästöstä. Liiton erityisasiantuntija Irene Vuorisalo taas sanoo, että mahdollisuus suorittaa varusmiespalvelus on tasa-arvokysymys

– Lähtökohtaisesti ketään ei saisi syrjiä diabeteksen perusteella. Lisäksi asevelvollisuuden suorittaminen tai suorittamattomuus voi vaikuttaa esimerkiksi työn saantiin, vaikka niin ei pitäisi olla, Vuorisalo sanoo Diabetesliiton sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Uuden linjan syynä eläköitymiset

Puolustusvoimain diabeteshoitaja Anneli Rautuoja kertoo, että päätös keskeytyksestä johtuu siitä, että diabeetikkovarusmiesten palveluksesta vastaavat henkilöt ovat siirtymässä tai siirtyneet eläkkeelle. Hän itse jää eläkkeelle kesällä, ja diabeteslääkärinä toiminut professori Timo Sane on jo eläköitynyt.

Palvelukseen astuneet diabeetikot ovat todella motivoituneita ja hyväkuntoisia. Anneli Rautuoja

– Tämä on tosi valitettavaa. Palvelukseen astuneet diabeetikot ovat todella motivoituneita ja hyväkuntoisia. Heille tämä mahdollisuus on ollut todella iso asia ja heiltä on tullut erittäin paljon kiittävää palautetta, Rautuoja sanoo.

Anneli Rautuoja toivoo, että pääesikunta saa mahdollisimman nopeasti tehtyä ratkaisun diabeetikkojen palvelusmahdollisuuden jatkosta ja että päätös on positiivinen.

Hoitajalle motivoiva työ

Diabeetikkovarusmiesten palveluksen mahdollistaminen on ollut diabeteshoitaja Anneli Rautuojalle itselleen äärimmäisen tärkeä ja motivoiva tehtävä. Hän on antanut diabeetikkovarusmiehille puhelinnumeronsa, johon nämä ovat voineet soittaa ongelmatilanteissa ympäri vuorokauden.

Paljon mietittävää diabeetikkovarusmiehillä on ollut armeijassa tyypillisten ja varusmiehestä toiseen kiertävien tautien (siirryt toiseen palveluun)kanssa.

Esimerkiksi noroviruksen aiheuttama mahatauti on diabeetikolle (siirryt toiseen palveluun) huomattavasti vakavampi kuin tavalliselle nuorelle. Näistäkin on Rautuojan mukaan kuitenkin selvitty.