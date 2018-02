HS: Lelusalakuljettaja Rami Adhamille useita uusia syytteitä

Kaikkiaan jutussa on nostettu syyte 19 rikoksesta, muun muassa törkeästä rahanpesusta ja väärennöksistä. Syytettyjä jutussa on yhteensä neljä.

Suomesta Syyriaan leluja salakuljettanutta Rami Adhamia vastaan on nostettu useita syytteitä Helsingin käräjäoikeudessa.

Häntä syytetään muun muassa rahankeräysrikoksesta, useista väärennöksistä ja kirjanpitorikoksista, Syytteistä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Adhamia vastaan on nostettu kaikkiaan 18 syytettä.

Syytteet liittyvät Suomi Syyria -yhteisöön ja sen tekemiin rahankeräyksiin ja väitettyyn avustustoimintaan Syyriassa. Esitutkinta yhdistyksen toimintaan alkoi jo vuonna 2016.

Adhamin lisäksi jutussa on syytettynä kolme muuta ihmistä. Yhtä heistä syytetään törkeästä rahanpesusta ja kahta kirjanpitorikoksesta.

Keskusrikospoliisin mukaan Adham hallitsi yhdistyksen varoja ja nosti yhdistyksen tililtä noin 300 000 euroa. KRP on epäillyt, että osalla rahoista on ostettu Suomesta puutarhamökki ja osa on toimitettu käteisenä epäillyn henkilökohtaiselle tilille Turkkiin.

Viime syksynä Adham sai viiden kuukauden ehdollisen vankeustuomion useista rikoksista. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet veropetoksesta, dopingrikoksesta, huumausainerikoksesta, kirjanpitorikoksesta, kiristyksen yrityksestä sekä kahdesta pahoinpitelystä. Esimerkiksi veropetos ajoittuu vuosiin 2012–13 ja pahoinpitelyt kevääseen 2015.

