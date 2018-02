Espoolainen Pia Pelkonen on viulisti, mutta miksi TE-toimisto tarjosi hänelle alttoviulistin työtä? Kuusi kysymystä TE-toimistolle

"Alttoviulistiksi on täysin eri koulutus. Sehän on eri soitinkin!" espoolainen Pia Pelkonen sanoo Ylelle.

Espoossa asuva Pia Pelkonen sai perjantaina kirjeen työ- ja elinkeinotoimistosta. Kyseessä oli työtarjous, jossa Pelkoselle kerrottiin, että Lahdessa etsitään vakituiseen tehtävään sooloalttoviulunsoittajaa.

Kirjeen mukaan TE-toimisto oli arvioinut, että Pelkosen ammattitaito ja osaaminen vastasivat tehtävän vaatimuksia, ja Pelkosta kehotettiin ottamaan yhteyttä työnantajaan.

Oli vain yksi ongelma. Pelkonen sanoo, että hän ei ole alttoviulisti, vaan hän on viulisti.

– Alttoviulistiksi on täysin eri koulutus. Sehän on eri soitinkin! Pelkonen sanoo Ylelle.

– Minulla ei ole mitään mahdollisuuksia hakea tätä kyseistä työtä. En ole kykenevä siihen, hän jatkaa.

Pelkonen kertoi kokemuksestaan tuoreeltaan pikaviestipalvelu Twitterissä. Maanantai-iltapäivään mennessä viesti oli kerännyt yli sata uudelleentviittausta ja neljäsataa tykkäystä.

Sain tällä viikolla työvoimatoimistosta kirjeen, että minun on haettava alttoviulistin tehtävää. Ongelmana on vain se, että en ole alttoviulisti, vaan viulisti. Kuinka on oikea reitti menetellä nyt? pic.twitter.com/dsZAUzR82v — Pia Pelkonen (@piaviolinist) 11. helmikuuta 2018

Pelkonen sanoo Ylelle kuulleensa, että hänen tapauksensa ei ole ainoa vaan vastaavaa tapahtuu muusikoille jatkuvasti.

– He eivät TE-toimistossa ymmärrä. Heillä ei ole sellaista koulutusta, että he tietäisivät, mitä eri orkesterisoittimet ovat ja miten ne eroavat toisistaan.

– Olen työskennellyt jonkin verran sijaisena ja keikkalaisena Lahden kaupunginorkesterissa. Ei minun ole järkeä hakea tehtävää. He tietävät, että en edes ole alttoviulisti, Pelkonen sanoo.

"Näitä tulee aina silloin tällöin"

Yle kysyi Pia Pelkosen kokemuksesta Uudenmaan TE-toimistosta. Kysymyksiin vastasi puhelimitse TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen.

Miten harvinainen Pelkosen tapaus on?

– En tiedä, kuinka harvinainen – näitä tulee aina silloin tällöin. Me haemme aika laajalla skaalalla ehdokkaita ja lähetämme asiakkaille tarjouksia ja siihen liittyviä mahdollisuuksia. Joskus niissä ei mene kaikki ihan kohdilleen. Varmaan tässäkin on niin käynyt.

Kuinka paljon TE-toimistossa törmätään siihen, että jonkun ammattitaito on arvioitu väärin?

– Sanoisin, että se ei ole jokapäiväistä. Kaikki perustuu siihen, mitä tietoja meillä on asiakkaasta. Kun työnantaja ilmoittaa meille työvoimatilauksen, niitä sitten sovitellaan yhteen. Joskus on puutteelliset tiedot, jolloin ilman muuta asia korjataan ja oikaistaan. Mutta sanotaan, että ei se jatkuvaa ja jokapäiväistä ole – että me ikään kuin syydettäisiin vääriä tarjouksia. Kyllä me hyvin osuvia tarjouksia täältä yleisesti ottaen laitamme.

Miten pitää toimia, jos kokee saaneensa tarjouksen, johon oma ammattitaito ei riitä tai sovellu?

– Aina heti ehdottomasti on otettava yhteyttä siihen tarjouksen lähettäneeseen asiantuntijaan. Nostettava asia esiin. Sanoisin, että lähes aina, kun tällainen tulee ilmi, se sitten saman tien hyvässä yhteisymmärryksessä korjataan.

Miten tällaisia tilanteita voitaisiin välttää?

– Kaikki perustuu niihin tietoihin, mitä meillä on käytettävissä ja kuinka niitä on tulkittu. Eli jos asiakkaalla on mahdollisimman oikeat tiedot, niin silloin myös asiantuntija osaa tulkita niitä tietoja oikein. Jos joskus on jostain rajatapauksesta kysymys, niin asiantuntija saattaa lähettää ikään kuin vinkkinä laajemminkin alaa koskevan tarjouksen.

Millä aloilla näitä tilanteita tulee vastaan?

– Me lähetämme yli 130 000 työtarjousta vuositasolla. Silloin jos on kysymys tällaisesta erityistehtävästä, erityisammatista, erityislaitteista – niin kuin muusikolla voi hyvinkin olla – voi käydä näin, voi olla jotain epäselvyyttä. Yleensä mitä harvinaisempi, mitä kimurantimpi, mitä yksityiskohtaisempi asia tai soitin on, sen tarkemmin pitää tilanne siinä tutkailla.

Johtuuko tämänkertainen tilanne esimerkiksi paljon esillä olleesta aktiivimallista?

– En voi kommentoida yksittäistä tapausta. Mutta yleisellä tasolla sanoisin, että tämä on meidän normaalia työtarjouksen tekemistä meidän asiakkaillemme. Tässä on varmaan löydetty mielenkiintoinen musiikkiin liittyvä työpaikka ja sitä on sitten saman tien tarjottu tälle asiakkaalle. En usko, että tässä sinänsä puhtaasti vain ja ainoastaan aktiivimallista olisi kysymys.

Pia Pelkosen tapauksesta kertoi maanantaina ensimmäisenä Etelä-Suomen Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)

Lisää aiheesta:

Uudenmaan TE-toimisto: 10 000 yhteydenottoa päivässä enimmäkseen aktiivimallista – "Emme ole saaneet edes soveltamisohjetta"