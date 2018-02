Trump haluaa NASAn pois kansainväliseltä avaruusasemalta ja amerikkalaiset kuuhun

Monien avaruusasiantuntijoiden hämmästykseksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ensi vuoden budjettiesitys päättäisi amerikkalaisten läsnäolon kansainvälisellä avaruusasema ISS:llä. Rahoitus päättyy 2025 ja sen sijaan valtio on tarjoamassa 150 miljoonan dollarin avustuksen yritystoiminnan kehittämiseksi.

Yhdysvaltain avaruushallintovirasto NASA on kuluttanut lähes 100 miljardia kansainväliseen avaruusasemaan 90-luvun lopusta lähtien. Nyt amerikkalaisten vetäytyminen hankkeesta vaikuttaisi epäilemättä myös muiden avaruusasemalla toimivien maiden tulevaisuuteen. Venäjä, Japani ja Kanada ovat siellä isoja toimijoita eurooppalaisten lisäksi.

Yritystoiminta avaruudessa ei ole kuitenkaan mikään uusi juttu: yksityisillä tahoilla on itse asiassa jo iso osuus ISS:n toiminnasta. Sukkulaohjelman päätyttyä 2011 NASA on tilannut esimerkiksi kuljetuksia kaupalliselta sektorilta.

Noin 10 miljardia dollaria on tarkoitus käyttää avaruuden tutkimukseen ja pyrkimykseksi on kirjattu Yhdysvaltain vahva läsnäolo avaruudessa. Pyrkimyksenä on palata kuuhun ja tehdä miehitetty lento Marsiin. Samoin tavoitteena on ratkaista kosmisia mysteerejä, kuten pimeän energian luonnetta ja etsiä planeettoja.

Tarkkaa aikataulua Marsin valtaukselle ei ole vielä laadittu, mutta kuulennon testaus olisi ajankohtaista vuoden 2020 tienoilla ja itse lento tapahtuisi kolme vuotta myöhemmin.

