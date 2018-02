Kiertävillä huijarimyyjillä uusi lypsykeino: Kaupittelevat vanhuksille tarpeettoman tai ylihintaisen remontin – tehokeinoina pakko ja kiire

Ylihintaisten tai jopa tarpeettomien remonttien kaupittelijoita riittää ikäihmisten riesana eri puolella Suomea. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) lakimiehen Miina Ojajärven mukaan virastoon on viime vuosina tullut yhä enemmän ilmoituksia omaisilta tapauksista, joissa kutsumatta paikalle tullut myyntimies on ”uuvuttanut” ikäihmisen tekemään remonttisopimuksen.

– Meidän mielestämme iäkkäisiin kohdistuva kotimyynti on iso ongelma. En tiedä, kuinka systemaattista tai tarkoitushakuista tämä on. Korostamme myyjän vastuuta. Jos on aihetta epäillä, että ihminen ei kykene päättämään näistä asioista, hänelle ei saa myydä näitä tuotteita.

Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle tuli viime vuonna remonttien kotimyynneistä hieman yli tuhat yhteydenottoa, mikä on nelisensataa enemmän kuin vuonna 2015. Ojajärven mukaan näistä yhteydenotoista iso osa koskee vanhusten luona käyneitä remonttimyyjiä.

Usein huijarimyyjien kohteena ovat muistisairaat ikäihmiset, jotka eivät kykene päättämään kodin mittavista ja usein varsin kalliistakin peruskorjauksista.

"En lähde ennen kuin nimet ovat paperissa"

Remonttikaupittelija istahtaa vanhuksen kodin keittön pöydän ääreen. Alkaa aggressiivinen myyntituokio. Myyjä saa asukkaan vakuuttuneeksi, että yli 50 vuotta vanhan omakotitalon kupariputket täytyy uusia. Vanhus on vakuuttavien myyntipuheiden jälkeen ehkä vähän pyörällä päästään. Hän kirjoittaa nimensä tilaussopimukseen.

Se, ettei toimita aivan lain kirjaimen mukaisesti, käy remottifirmojen omaan nilkkaan. Näin leimataan kaikki ovelta ovelle -kauppiaat, vaikka suurin osa heistä on asiallisia. Korjausneuvoja Harri Hietikko, Vanhustyön keskusliitto.

Tilanne on tuttu Vanhustyön keskusliitossa, jonka alueelliset korjausneuvojat kiertävät auttamassa ikääntyneitä ihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso sanoo, että korjausneuvojat joutuvat yhä useammin toimimaan ikäihmisten edunvalvojina.

– Nämä tapaukset ovat lisääntyneet kaikista eniten. Aiemmin vanhuksille yritettiin kaupata katto- ja vesikoururemontteja, mutta viime vuonna tulivat putkistojen ja hormien pinnoitusten kaupittelijat. He pyrkivät käyttämään pelon valtaa: he kuvaavat putket ja sanovat, että huonolta näyttää ja että nyt on pakko tehdä jotakin.

Marja-Liisa Kämppi / Yle

Korjausneuvoja Harri Hietikko kiertää työkseen kolmessa pohjalaismaakunnassa eli Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla. Myös hän tietää, että osa kotimyyntiä tekevistä yrityksistä toimii ”hämärän rajamailla”.

– Nämä tapaukset ovat lisääntyneet aika lailla. Se, ettei toimita aivan lain kirjaimen mukaisesti, käy remonttifirmojen omaan nilkkaan. Näin leimataan kaikki ovelta ovelle -kauppiaat, vaikka suurin osa heistä on asiallisia, hän harmittelee.

Korjausneuvoja on törmännyt maakuntamatkoillaan räikeisiinkin tapauksiin.

– Myyntiedustaja käy kuvaamassa savupiipun ja näyttää, että siellä on tiiliä kaatunut. Hän sanoo, että piippu on käyttökiellossa ja että se pitää heti pinnoittaa. Tehdään sopimus 3 000-4 000 euroa maksavasta pinnoitteesta. Sitten todetaan, ettei kuva ole edes sieltä savuhormista.

Toinen vastaan tullut esimerkkitapaus koskee vesikaton uusimista:

– Myyjä on kirkkain silmin sanonut mummulle, että nyt tehdään tilaussopimus ja että hän ei meinaa lähteä tästä talosta ennen kuin on nimet paperissa.

Hietikko on ihmeissään:

– Minkämoinen ajatusmaailma tällaisella myyntiedustajalla on, joka näin myy tuotteita ikäihmiselle.

Vanhus ei ehkä ymmärrä tehneensä sopimusta

Myyntimies lähtee ja vanhus jää seuraamaan hänen menoaan paperi kourassa. Kun omaiset näkevät paperin, selviää, että kyse ei ollutkaan tarjouksesta niin kuin sovittiin, vaan tilausopimuksesta allekirjoituksineen.

Mikä nyt avuksi?

Jos yrityksen kanssa ei päästä sopuun, kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Sieltä saa apua asian jatkoselvittelyssä. Lakimies Miina Ojajärvi, Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

– Kuluttajasuojalaki kieltää käyttämästä hyväksi myynnissä esimerkiksi vanhuksen tilaa. Se kieltää myös aggressiivisen markkinoinnin ja sen, että sopimukseen yritetään päästä painostamalla. Joissakin kotimyyntitilanteissa on peruuttamisoikeus tietyn aikaa. Se ei ikävä kyllä koske kaikkia kauppoja kuten sellaisia mittatilaustuotteita, jotka räätälöidään kuluttajan tarpeen mukaan, KKV:n lakimies Miina Ojajärvi kertoo.

Hän näkee ikäihmisten luona tapahtuvan kotimyynnin erityisenä ongelmana sen, ettei vanhus ehkä itse ymmärrä tehneensä sopimusta tai hän ei kerro mahdollisesta ongelmasta läheisilleen riittävän aikaisin. Aika peruuttamisoikeuteen saattaa ehtiä kulua umpeen.

– Jos on käytetty kuluttajasuojalain vastaisia menettelytapoja, kuten hyvän tavan tai totuuden vastaista markkinointia, näihin asioihin voi vedota. Jos yrityksen kanssa ei päästä sopuun, kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Sieltä saa apua asian jatkoselvittelyssä

Ojajärven mukaan kuluttaja-asiamies on yhteydessä epäkohdista yritykseen ja hakee ratkaisua asiaan neuvottelemalla. Viime kädessä asia voidaan viedä markkinaoikeuteen. Ojajärvi kertoo, että ainakaan vielä näitä ikääntyneisiin kohdistuvia kotimyyntitapauksia ei ole ollut markkinaoikeuden käsittelyssä.

Selvitä, mitä olet ostamassa ja tarvitsetko sitä

Entä olisiko putkiremonttisopimuksen tahtomattaan allekirjoittaneen vanhuksen pitänyt käännyttää myyntimies ovelta?

Ketään ei tarvitse päästää kotiinsa sisään, jos ei halua, Ojajärvi neuvoo.

– Toki voi kuunnella, mitä asiaa myyjällä on ja ottaa selvää tarjouksesta, mutta aina on oikeus sanoa, ettei halua kuulla enempää ja pyytää myyjää lähtemään. Tarjoukseen on hyvä ottaa harkinta-aika ja näyttää tarjousta omaisille. Nimeä ei pidä laittaa paperiin ennen kuin on ihan selvää, mitä on ostamassa, tarvitseeko sitä, mitä se maksaa ja mitkä ovat ehdot.

Apua saa myös Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojilta, joita löytyy eri puolelta Suomea. Heidän palvelunsa ovat ikäihmisille ilmaisia.

– Kotikäynnin yhteydessä kartoitetaan muutostyöt, pyritään tekemään toimenpiteille ohjeellinen kustannusarvio ja tarvittaessa pyydetään paikallisilta urakoitsijoilta tarjous, Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja Harri Hietikko kertoo.

Korjausneuvojilta saa lisäksi apua avustusten hakemiseen. Samalla Hietikko hoksauttaa monien myyntimiesten mainostamassa verovähennysoikeudessa piilevästä kompastuskivestä:

– Kotitalousvähennyksen voi saada vain, jos on eläketulosta perittävää veroa. On myös muistettava, että kotitalousvähennyksessä on satasen omavastuu. Aina tätä ei kotimyynnissä sanota.

Jutussa kerrotut esimerkit perustuvat tositapahtumiin. Kukaan ei kuitenkaan halunnut kertoa tarinaansa omalla nimellään, sillä moni ikääntynyt kokee huijariremontoijan käynnin nolona – myös siinä tapauksessa, että hän on onnistunut estämään turhan tai ylihintaisen remontin.