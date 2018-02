Lähijunaliikenteen kilpailutus alkaa – Miten käy lippujen hinnoille?

HSL:n hallitus päätti tänään käynnistää lähijunaliikenteen kilpailutuksen. Sopimukseen sisältyy liikenteen operointi ja kaluston kunnossapito.

– Nyt alkaa kaksivaiheinen tarjouskilpailu. Ensin on esivalintakierros ja sitten varsinainen tarjouskierros. Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

EU edellyttää kilpailutusta EU:n neljäs rautatiepaketti edellyttää, että kansalliset markkinat avataan ja julkiset palvelusopimukset kilpailutetaan pääsääntöisesti vuoteen 2026 mennessä

Suomessa hallitus (siirryt toiseen palveluun) päätti elokuussa 2017 julkisen liikenteen avaamisesta kilpailulle

HSL:n ostettavan lähijunaliikenteen laajuus on yli seitsemän miljoonaa junakilometriä

Se kattaa liikenteen Helsingistä Siuntioon, Helsinki-Vantaa lentoasemalle ja Keravalle

Liikenteenhoidon ja junien kunnossapidon vuotuiset kustannukset ovat 50–60 miljoonaa euroa

Kilpailutuksen voittaja aloittaa liikennöinnin kesäkuussa 2021.

– Vaihdos tapahtuu kesäaikana, jolloin liikennemäärät ovat pienempiä kuin vuodenvaihteessa. Talviliikenne voi aiheuttaa ongelmia, jos liikennöitsijä vaihtuu tai sopimus muuttuu erityyppiseksi.

Lähijunaliikenteen laadulla ja luotettavuudella on 30–40 prosentin painoarvo kilpailutuksessa. Tarjoushinnan painotus on 60–70 prosenttia.

"Tavoitteena on, että saataisiin nykytasosta säästöä"

HSL tavoittelee uuden toimijan kanssa sopimusta, jossa on nykyistä parempi kustannusten läpinäkyvyys ja 5–10 prosenttia kustannussäästöä VR:n kanssa tehtyyn sopimukseen verrattuna.

– Toivon, että tulee hintatasoltaan kilpailukykyisiä tarjouksia. Tavoitteena on, että saataisiin nykytasosta säästöä. Kansainvälisten kokemusten mukaan kulut ovat vähentyneet kilpailutuksen johdosta jopa 10–15 prosenttia, Rihtniemi sanoo.

HSL ja VR valmistautuivat kilpailutukseen jo vuonna 2004 perustamalla Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n, joka hoitaa kalustohankintoja. HSL:n omistajakunnat eli Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat jo ostaneet VR:n osuuden yhtiöstä, jotta tämä voi osallistua tasapuolisesti kilpailutukseen.

HSL:n mukaan ongelmana on ollut aiemmin se, että suorahankintasopimukset monopoliasemassa olevan VR:n kanssa eivät ole olleet hinnoiltaan ja ehdoiltaan edullisia. Lisäksi HSL on kritisoinut sitä, että liikenteenhoidon kustannusrakenteet eivät olleet tarpeeksi läpinäkyviä.

Lippujen hintojen nostopaine vähenee

Tällä hetkellä HSL:llä ja VR:llä on voimassa vuonna 2016 solmittu jatkosopimus, joka kestää kesään 2021 saakka.

– Yhteistyössä on ollut erilaisia vaiheita, mutta se on parantunut. Jatkosopimuksessa sovittiin, että HSL saa tietoja, joita tarvitaan kilpailutuksen järjestämiseen.

VR laski hintojaan 30 miljoonalla eurolla koko sopimuskaudella.

Mutta näkyvätkö nyt saavutetut ja tulevaisuudessa syntyvät kustannussäästöt lippujen hinnoissa?

– Meillä on kaikki liikennemuodot samassa lippujärjestelmässä. Jos joltain osin saadaan kustannussäästöjä, paine lippujen hintojen nostoon ei ole niin suuri, Rihtniemi sanoo.

Kansainväliset yhtiöt ovat kiinnostuneita

HSL on luodannut jo vuosien ajan mahdollisia kilpailuehdokkaita. Vastaavia kilpailutuksia on tutkittu esimerkiksi Tukholmassa ja Lontoossa.

Useat kansainväliset yhtiöt ovat kiinnostuneita HSL:n lähijunaliikenteen operoinnista.

HSL on käynyt keskusteluja muun muassa Arrivan, First Groupin, Go Aheadin, MTR:n, National Express Groupin, NSB:n, SJ:n ja Transdevin kanssa. Myös VR on potentiaalisten ehdokkaiden joukossa Rihtniemen mukaan.

HSL päättää lippujen hinnoista ja linjoista myös tulevaisuudessa

HSL vastaa lippujen hinnoittelusta, myynnistä ja tarkastuksista myös tulevaisuudessa. Se myös määrittelee liikenteen tarjonnan, junalinjat ja aikataulut.

Sopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi, mutta sitä voidaan jatkaa kolmen vuoden optiolla. HSL:n liikenteessä käytettävä kalusto eli 81 Flirt-junaa luovutetaan ilman korvausta kilpailun voittaneen operaattorin käyttöön.

HSL:n ja VR:n siirtymäkauden sopimuksessa on vahvistettu, että kaikki VR:n työntekijät, jotka työskentelevät ensisijaisesti HSL:n liikenteessä, voivat siirtyä kilpailun voittaneen yhtiön palvelukseen.

HSL:n hallitus hyväksyy lopullisen tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen keväällä 2019.

