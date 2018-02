Työttömyyden riivaamassa Lieksassa on vaikea hurrata aktiivimallille – "Jos nyt edes olisi niitä vaihtoehtoja"

Lieksa

Maija Meriläinen on jälleen lomautettuna. Hän on ollut Reino&Aino Kotikenkä -yhtiössä Lieksassa sen alusta asti, vuodesta 2005.

Sesonkien pätkittämässä teollisuusompelijan työssä Maija on oppinut, mitä markkinaehtoisuus tarkoittaa. Yt-neuvottelut eivät enää hätkäytä, tuorein lomautus alkoi helmikuun alussa.

– Alkaa jo tuntua, että enempi ihmettelisi, jos ei olisi yt:t aina edessä, Maija tuumaa eikä jaksa muistaa, monetko yt:t on jo kokenut.

Enempi ihmettelisi, jos ei olisi yt:t aina edessä. Maija Meriläinen

Nyt on talvipäivisin aikaa lempiharrastukselle hiihdolle, kun lomautettu odottelee, että työnantaja saisi tilauksia ja kuuluisi kutsu takaisin töihin.

Repaleinen työelämä on Maijalle tuttua, mutta uutta huolenaihetta aiheuttaa tuore työttömyysturvan aktiivimalli (siirryt toiseen palveluun), jossa työttömän aktiivisuutta seuraa etuuden maksaja eli Kela tai työttömyyskassa. Uhkana on, että Maijankin työttömyysetuus voi pienentyä noin viidellä prosentilla normaalitasosta.

Aktiivimallille ei hurrausta

Maija Meriläistä ei miellytä vaatimus 18 tunnin palkkatyöstä tai viisipäiväisestä työvoimakurssituksesta, koska käytännössä mahdollisuuksia on Lieksassa vähän.

– Jos niitä nyt edes olisi niitä vaihtoehtoja. Ja aika vaikea se on mennä tuonne jonkun firman ovelle koputtelemaan, että voisiko tänne tulla päiväksi töihin. Ei se työnantajakaan varmasti semmoisesta hirveästi tykkäisi, Maija epäilee.

Hän on kuitenkin valmis tarttumaan uuteen alaan ja seuraa koko ajan työvoimapoliittisia koulutuksia. Ammattikoulutuksista silmiin on osunut lähihoitajakoulutuksen alkaminen Lieksassa sekä hoiva-apulaisen koulutus liki sadan kilometrin päässä Joensuussa.

Ei kaikista ole yrittäjyyshommaan. Maija Meriläinen

– Tai jos tänne saataisiin yrityksiä, jotka järjestäisi rekrykoulutusta, niin semmoista voisi meikäläinen ajatella. Hyvin etäälle ei osaa ajatella lähtevänsä, kun asumisen ja muun järjesteleminen on kustannuskysymys, Maija miettii.

Kolmas mahdollisuus pitää työttömyysturva ennallaan on ansaita yrittäjätuloa noin 240 euroa jokaisen kolmen kuukauden työttömyysjakson aikana. Maijasta yrittäjäksi pomppaaminen tuntuu vieraalta.

– Ei kaikista ole yrittäjyyshommaan, Maija toteaa.

Hän ei ole yksin, jo työkavereissa on iso joukko samassa tilanteessa. Epävarmuus tulevaisuudesta väikkyy mielessä.

Työpaikkoja laidasta laitaan

54-vuotias Meriläinen on käynyt kauppakoulun. Työt ovat kuitenkin löytyneet muualta kuin koulutusta vastaavalta alalta. Vuonna 1985 alkoi ensimmäinen pitempi työrupeama tekstiilialan yrityksessä Finn-Skilalla.

– Siellä meni 6–7 vuotta, mutta "tuotannollisista ja taloudellisista syistä" sieltäkin lähdettiin.

Välillä Maija opiskeli tietotekniikkaa. Sitten bingo työllisti kuusi vuotta, kunnes paikka meni kiinni. Seuraava hyvä uutinen oli, kun Kotikengän valmistus alkoi Lieksassa 2005.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä sieltäkin lähdettiin. Maija Meriläinen

– Rekrykurssin kautta sinne arpajaisissa voitettiin, että päästiin. Meitä oli 25 kurssilla. Työsuhde alkoi kesäkuussa ja jo tammikuussa 2006 tuli yllätys, ensimmäiset yt:t, Maija muistelee.

Yllättäen Reino-tossuista tuli nousukaudella katumuoti-ilmiö. Maijalle se tarkoitti poikkeustilaa: töitä riitti täysipäiväisesti ilman työttömyysjaksoja pari vuotta.

– Lehdet kirjoitti, että tossut viedään melkein käsistä, työntekijä muistelee.

Nykytilanteessa muutto työn perässä muualle tuntuu Maijasta viimeiseltä vaihtoehdolta.

Kotiseudulla on koko elämä

Maija Meriläinen on asunut Lieksassa syntymästään asti eli vuodesta 1963.

Maijan mies on jo eläkkeellä, lapsista toinen opiskelee Joensuussa, toinen on vielä lukiossa Lieksassa.

– Täällä on suku ja työpaikka. Ja talo keskustan läheisyydessä. Siinäpä sitä omiksi tarpeiksi, Maija kertoo siteistä Lieksaan.

Myös iäkkään äidin lähellä asuminen vaikuttaa.

Ei sitä niin vaan lähdetä. Maija Meriläinen

– Kyllä se niin iso asia on, että ei sitä niin vaan lähdetä. Ikänsä on vanhuksista pidetty huolta, niin kuin hekin omistaan, Maija tuumii.

Mieluisat harrastuksetkin löytyvät läheltä. Kaupungin hiihtoladut kulkevat lähes kodin nurkalta. Kesällä taas riittää marjastus- ja sienestysmaastoja.

– Täällä on väljyyttä ja vettä ja rantaa, Maija tuumii Pielisen rantakaupungista.

Hänelle kotiseudussa on vain yksi puoli se, että paikkakunta on jo vuosia ollut Suomen pahimpia työttömyysalueita. On totuttu siihen, että noin joka viides työikäinen on vailla palkkatyötä.

Maijan lähipiirissä on koettu myös reissutyötä, jossa paiskitaan viikot töitä Etelä-Suomessa ja ajetaan viikonlopuiksi yli 500 kilometrin päähän kotiin. Lieksasta löytyy myös 200 kilometrin päivittäistä työmatkaa Joensuuhun ajavia. Moni miettii, voisiko liikenne kulkea toiseenkin suuntaan.

Työpaikkoja ei tarvitsisi keskittää etelään

Maija Meriläinen on pohtinut tilannetta, jossa toisaalla Suomessa on pulaa tekijöistä, kun toisaalla tekevälle ei löydy työtä.

– Mikseivät ne voisi tulla tänne niiden töiden kanssa, kun täältä ihmiset lähtevät ja jättävät puolet elämästään tänne? Täällä olisi varmasti tiloja ja teollisuuskylässä halleja. Eikä junarataakaan ole vielä rullalle laitettu, Maija mainitsee.

Hän uskoo, että ainakin teollisuusyrityksille Lieksasta löytyisi työvoimaa, vaikka korkeasti koulutettuja ja nuorisoa on vähemmän.

Mikseivät ne voisi tulla tänne niiden töiden kanssa? Maija Meriläinen

– Aika tunnollisia me 60-luvulla syntyneet olemme töiden kanssa olleet.

Maija arvelee, että uutta aktiivimallia joudutaan vielä rukkaamaan.

– Luulisi tulevan selväksi, että eihän se joka paikassa käy kuin Strömsössä.

Työtilanteiden vaihtumisesta huolimatta Meriläisen perhe ei ole koskaan harkinnut muuttoa pois Lieksasta. Nytkään lähtö ei houkuttele, mieluummin kiristetään kukkaronnyörejä.

– Se on varmaan geeneissä. Sitä on pikkuhiljaa tottunut siihen, että vähemmälläkin tulee toimeen. Ensin varmasti kaikki kivet täällä käännetään. Jos sitä nyt kuitenkin jotain tulisi, Maija toivoo.

A-teema kysyy huomenna, mikä estää työllistymisen ja minkälaiselta työelämä näyttää tulevaisuudessa?

A-teema: Työtä! torstaina 15.2. klo 21.00 TV1 ja Yle Areena.