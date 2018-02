Tauno Hovila keräsi jo kesällä tusinan potkukelkkoja tätä varten – hieno ele liikuttaa hämeenlinnalaisia

Kelkkaparkissa on erilaisia lasten ja aikuisten kelkkoja, joista osan Tauno Hovila on saanut lahjoituksena tuttaviltaan.

Viitisen kilometriä Hämeenlinnan keskustasta länteen sijaitsevalla Alajärvellä voi tänä talvena kokea vauhdin hurmaa paitsi retkiluistellen, myös potkukelkkaillen. Tauno Hovila tempaisi laskiaisen kunniaksi paikalle liudan potkukelkkoja ulkoilijoiden iloksi.

– Tervaniemellä on neljän kilometrin retkiluistelurata ja sen varressa on mun kelkkaparkkini. Idea tuli sattumalta viime talvena, kun olen aurannut tuota luistinrataa, että yhtä hyvin siinä voisi mennä kelkallakin. Siitä kesän mittaan haalin niitä niin, että mulla on nyt kaksitoista kelkkaa.

Potkukelkka on lainattavissa, kunhan kelkan palauttaa samaan paikkaan. Tusinalle kelkalle on riittänyt käyttäjiä.

– Sen verran sain niitä kesän aikana kasattua ja sekään ei piisaa. Kun tässä nyt tulee aurinkoinen viikonvaihde, niin niitä tarttis olla vaikka kakskymmentä! Luulen, että ne ovat kaikki yhtä aikaa liikenteessä.

Lainaus jatkuu elleivät kelkat lähde omille teilleen

Tiedotus kelkkojen lainauksesta on toiminut lappusella kelkkaparkilla sekä puskaradion kautta ja Facebookissa. Idean isä kertoo aikovansa itsekin testata potkuttimen vauhtia.

– Totta kai tarvii kokeilla, kuinka se kulkee! Lingolla saa retkiluisteluradan aika puhtaaksi, siinä potkukelkka menee aika vauhtia. Jos on nastakengät jalassa, niin sitten on vallan hyvä potkia, Hovila kertoo.

Kelkat ovat käytössä kevääseen niin kauan kuin jäillä liikkuminen on turvallista. Jos pop up -lainaamon kelkat palautuvat hyvin takaisin, Hovila lupaa lainauksen jatkuvan tulevinakin talvina.

Potkukelkkailu on mukavaa liikuntaa

Potkuttelu on helppo liikuntalaji, jossa kannattaa muistaa muutama vinkki. Älä purista kädensijoista liian kovaa äläkä nojaa käsiin. Pidä paino rennosti tukijalalla ja vaihda tukijalkaa usein. Käytä pitkiä potkuja, laita voimaa joka potkuun.

Valitse oikeankokoinen kelkka, ettet joudu olemaan pitkään kyyryssä.

Taloudellinen tekniikka on paras, karsi pois turhat lihasjännitykset ja keskity rauhassa tyyliin ja rentouteen. Jalanvaihdossa seiso hetki molemmilla jalaksilla rauhassa. Tarkempia ohjeita potkutekniikkaan löydät täältä (siirryt toiseen palveluun) (Potkukelkkailuseura Ketkupolkan potkukelkkailuopas).