Lauhaa säätä luvassa – Meteorologi: Loppuviikosta pakkaset palaavat etelään

Tälle viikolle on luvassa pilvistä poutasäätä.

Lähipäivät vietetään lauhassa säässä. Ylen meteorologin Matti Huutosen mukaan maan etelä- ja länsiosassa lämpötilat ovat tänään ja huomenna nollan tietämillä. Pohjoisessa on muutama aste pakkasta.

Huutonen kuvailee säätä lauhaksi ja pilvisen harmaaksi.

– Lounais-Suomea lukuun ottamatta eri puolella maata tulee tänään tiistaina jäätävää sadetta, joka voi tehdä asfaltit yllättävän liukkaiksi, hän huomauttaa.

Keskiviikkona Lapissa voi tulla muutamia lumikuuroja. Muutoin sateita ei tällä viikolla juurikaan ole tiedossa.

Lämpötila on torstaina nollan tietämillä vain maan länsirannikolla ja muualla maassa mittari painuu pakkaselle. Koululaiset aloittavat viikonloppuna hiihtoloman Etelä-Suomessa ja silloin myös pakkaset palaavat etelään.

– Etelässä on viikonloppuna muutama aste pakkasta. Lämpötilat ovat viiden pakkasasteen molemmin puolin myös pohjoisessa, sanoo Huutonen.

Hänen mukaansa hiihtolomalaisille on nykyisen ennusteen mukaan luvassa "kunnon talvisäätä". Ennusteen perusteella pakkasta on kymmenisen astetta. Huutonen huomauttaa, että ennuste on vielä tässä vaiheessa hyvin epävarma.

– Vielä eilen lukemat olivat varsin erilaiset, Huutonen sanoo.

Lisää säästä voi lukea yle.fi/saa.